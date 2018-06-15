Хроники Героев 2018. 15 июня. Новая надежда, новые герои

Были сомнения в том, что игроки сборной России дадут повод написать о них в блоге про героев. Не в плане того, что проиграют, а потому что совсем недавно наша команда выглядела какой-то безликой. Матч перевернул все. Прошло полчаса – стало понятно, что у нас есть лидер; еще через полчаса в негласной гонке за звание первой звезды встречи участвовали уже трое; к концу игры я понял, что не хочу ограничиваться даже ими. Отмечаю в геройском досье пятерых – больше такой возможности все равно не будет.

Только без эйфории. Конечно, сборная Саудовской Аравии – не тот соперник, после разгрома которого нужно кидаться шапками в египтян и тем более в уругвайцев. Но мы взяли три очка, и взяли уверенно – сейчас это главное. К тому же я склонен считать, что команда играет так, как позволяет ей соперник, и такая недееспособность саудовцев – в первую очередь заслуга наших игроков, а также тренерского штаба, очевидно расщепивших оппонентов на молекулы. Наши действия по большей части были разумны, а игроки выглядели бодро и агрессивно. Поначалу угнетало, что россияне постоянно оказывались вдвоем на мяче и мешали друг другу. Но со временем появилась осознанность, а позднее – уверенность. Пять мячей – превосходный подарок зрителям на матч открытия, но еще приятнее оттого, что в этой игре у России появились лица и проявились лидеры. В топ-5 героев встречи занесу следующих персонажей:

5. Юрий Жирков

Разрываясь между ним и Игнашевичем, решил, что босс нашей обороны еще должен проявить себя в более ответственных встречах. Жирков был одним из лучших в нашей команды на Кубке конфедераций и сейчас подтвердил, что он в полном порядке. На левом фланге по совокупности атакующих и оборонительных качеств равных ему нет. С саудитами Жирков почти не шел в ободку, зато отлично работал в прессинге, выиграл 7 воздушных дуэлей и был цепок в отборах, коих набрал 4 штуки, уступив по показателю только Роману Зобнину. Кроме того, стал вторым после Головина по вовлеченности в игру, сделав 64 касания мяча. Опыт Жиркова (третьего по количеству игр за сборную после Игнашевича и Акинфеева) особенно важен для нашей команды на крупных турнирах. Он проявился в самом начале игры: пока молодые ребята вкатывались в матч, пытаясь унять дрожь в коленках, наш матерый левый латераль уже терзал саудовцев, прижимая их чуть ли не во вратарскую. Наш левый фланг заработал как конвейер, поставляя моменты и угловые, один из которых стал предтечей первого гола.

4. Роман Зобнин

По обыкновению, был заряжен, динамичен и работоспособен. Сыграл роль основного чистильщика в центре поля, что было несколько неожиданно из-за нахождения рядом вроде бы профильного опорника Газинского. Зобнин стал лучшим в матче по количеству отборов (7), тогда как его партнер по зоне, несмотря на забитый гол, был довольно пассивен. Кроме того, Зобнин хорошо помогал поджимать левый фланг соперника, обострял и был полезен в подыгрыше – в общем, сыграл так, что центральная ось саудовцев оказалась полностью перекушена, а Газинский мог стоять в одиночестве в чужой штрафной и ждать, когда на него навесят. Шутка, но не без доли правды.

3. Артем Дзюба

Поразил еще до игры проникновенной речью, обратившись к болельщикам с просьбой поддержать команду. В том, что он забьет этой встрече, я почти не сомневался: у сборной Саудовский Аравии самая низкая команда среди всех участников турнира, и где же Артему забивать, как не здесь. Но получилось это очень эффектно: спустя минуту после выхода на замену и с неистовым празднованием и воинским приветствием от главного тренера. А его скидка на Черышева в самом конце превратилась в голевую передачу. Дзюба – противоречивая личность, но в эмоциональной заряженности ему не откажешь. Его постоянные шуточки, возможно, и могут несколько расхолаживать партнеров, однако Артем из тех людей, кто может повести за собой, когда у команды ничего не получается. Сложно описать мое личное отношение к нему в одном абзаце – это тема для большого материала, – но я рад, что Черчесов все же взял его в команду. В первой игре Дзюба не напрягаясь оформил гол и пас, что внушает оптимизм.

2. Денис Черышев

Самый неожиданный герой матча. Денис мало играл в товарищеских матчах, и когда Дзагов повалился в центре поля, держась за заднюю поверхность бедра, подумалось, что Черчесов отправит в бой Миранчука. Но тренер решил по-другому, и игрок «Вильярреала» блестяще воспользовался шансом. Правый фланг саудовцев и так постоянно проседал под напором Жиркова, а когда перед ним оказался резвый Черышев, там стало совсем жарко. В первом голе Денис классно исправил огрех Смолова, в простой ситуации отдавшего плохой пас и чуть не загубившего весь выпад: технично убрал мяч под себя, посадив на газон двоих защитников, здорово поставил корпус третьему и влепил в ближний верхний угол без шансов для аль-Майюфа. Ну а второй мяч – настоящий шедевр: от российских футболистов таких ударов и не вспомнишь. Шведой по скачущему мячу в дальний верхний – настоящая конфета, которая должна попасть в топ самых вкусных голов турнира. Хотя это только первый матч – то ли еще будет… Кстати, Денис и его отец Дмитрий стали авторами исторического достижения: Черышевы – первые отец и сын, забивавшие за сборную России. Вынужденный выход обернулся для Черышева ярким перфомансом, но на поле был человек, который переплюнул всех.

1. Александр Головин

Обозначил себя как мотор и сердце нашей команды, заметно выделялся среди всех участников матча. Он был просто вездесущ, успевая и работать в отборе, и конструировать атаки. Изредка техника подводила молодого хавбека, но в целом он уверенно и безальтернативно вел игру нашей команды, показав просто фантастическую мобильность. Если до этой игры у кого-то еще оставались сомнения в том, что интерес к Головину в Европе реален, то теперь все увидели, что полузащитник ЦСКА хорош не только в качественно организованном клубе, но и в сборной, где на первый план выходят индивидуальные качества игроков. «Сокровище ЦСКА тащил хозяев дома в матче с Саудовской Аравией, завершившемся 5:0» – такой заголовок La Gazzetta dello Sport позволяет оценивать перспективы Головина весьма смело. Да и в целом европейская пресса, как и многие специалисты, включая Жозе Моуринью, была едина во мнении: игру сделал именно 17-й номер россиян. Это был его вечер: 66 касаний мяча (первое место в команде), две голевых передачи и – на десерт – аккуратный гол со штрафного. Что сказать – герой! Главное – не вообразить себя королем и не надеть корону: в оставшихся матчах уровень сопротивления будет совсем другим.

Хроники героев 2018. Введение

Тект: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев

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