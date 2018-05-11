Химкинский рынок. Как выстраивать бизнес в ФНЛ, не имея больших денег

Забава руководителей «Химок» – вечная смена кадров: за 21 год существования через клуб прошли 32 тренера. В текущем сезоне красно-черные шли по привычному курсу: сначала команду готовил Олег Стогов, но в сентябре его сменил Александр Ирхин. Осеннюю часть чемпионата «Химки» завершили на 13-м месте, а в феврале отсюда ушел очередной тренер.

Необычный маркетинг

Объяснение постоянным ротациям есть – все ради стратегии клуба, не похожей на типичные проекты из низших дивизионов России. Во время выступления в ПФЛ (2013–2015) у «Химок» обновился менеджмент – спортивным директором стал Тажутдин Качукаев. Он-то и изменил концепцию с помолодевшим штатом: когда в 2016-м «Химки» вернулись в первый дивизион с годовым бюджетом в 150 млн рублей (это была самая маленькая цифра среди тех участников ФНЛ), было решено оставить в команде не требующих больших зарплат, но опытных футболистов.

Дальше селекционный отдел просматривал различные матчи, даже с участием «молодежек». Все ради выхода на перспективных футболистов с отсутствием практики в клубах РФПЛ и ФНЛ, которые скоро становились свободными агентами. С такими невезучими игроками и подписывались недорогие контракты, а дальше – чистая психология: парню дают показать себя в стартовом составе, а недавний неудачник воодушевлен предоставленным шансом и включается в работу с дополнительной мотивацией.

Растим на продажу: учебное пособие

«Химки» не показали высоких результатов в дебютном сезоне после возвращения в первый дивизион (11-е место), но получилось осуществить свой план на продажу: купленный в 2015-м у «Химика» Гащенков сумел закрепиться в основе красно-черных и перед началом текущего сезона перешел в «Амкар». А Ян Казаев после неудавшейся карьеры в «Динамо» СПб провел в подмосковном клубе два полноценных сезона, став первым бомбардиром клманды по итогам прошлого сезона. Летом Ян отправился в Премьер-лигу – полузащитник вернулся в «Тосно». Суммы обеих сделок хранятся в тайне, но есть слухи о том, что после этих трансферов клубная казна пополнилась на 16–32 млн рублей.

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Найти игрока без контракта или взять его в аренду, доверить ему место в основе и выгодно продать после удачного сезона — такой бизнес в стиле европейских середняков создан и в России. Для завлечения потенциальных покупателей химчане грамотно используют клубные соцсети, выкладывая индивидуальную статистику собственных игроков.

В поисках тренера

Из-за постоянных сокращений бюджета (перед началом текущего сезона «Химкам» выделили 130 млн рублей) менеджмент работает в стиле древней Спарты: не заиграл в команде – моментально «выбрасываешься». Труднее всего в таком коллективе приходится тренеру: в нынешних «Химках» специалист не имеет права голоса в решении трансферных вопросов и работает с наемными футболистами. Вот она – разгадка по поводу вечных тренерских увольнений.

Денег не хватает, но красно-черные держатся. Причем бросает команду из крайности в крайность: зимой клуб из МО не имел финансов на участие в Кубке ФНЛ, но назначил новым главным тренером Юрия Красножана. Качукаев же пошел на повышение – теперь он работает гендиректором. А его прежнее место занял Роман Широков, который пришел с четким планом работы: «Все основывается на том, что нужно поднять детско-юношеский футбол. В этом с нами солидарен губернатор, который поддержал идею создать на базе «Химок» одну из сильнейших школ». Именно хорошая академия станет последним кирпичиком в построении современной команды с урезанным бюджетом, пытающейся добиться успехов не за счет дорогих приобретений.

На Пафосе. Кому нужен Кубок ФНЛ

Сложно говорить о результатах бизнес-проекта – должно пройти хотя бы три сезона в первой лиге. Пока красно-черные – стабильные середняки ФНЛ: за два тура (!) до конца подмосковный клуб остается 11-м месте, которое он занимал и в прошлом сезоне. Но для развития нужно добиться еще одной стратегической победы — найти тренера, готового работать на выбранную стратегию продолжительное время. Новости о возможном уходе Красножана в «Тамбов» будто подтверждают, что руководство продолжает испытывать трудности с нахождением достойного кандидата.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФК «Химки»