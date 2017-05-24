Взрывная волна. Что происходит на внутренней кухне дортмундской «Боруссии»

Этот сезон будет еще долго сниться «шмелям» в кошмарах. И не зря. Не самый удачный старт в Бундеслиге, приличное отставание не только от привычного главного конкурента, но и от «Лейпцига» и террористический акт посеяли семена смуты. Сейчас клуб продолжает пожинать плоды раздора.

Травмы

Травмы сопровождают команду из Дортмунда весь сезон. Последние месяцы «черно-желтые» особенно страдали от этого. Если к постоянно травмированному Марко Ройсу уже привыкли все, то ударом в спину стал вылет Марио Гетце до конца сезона. Вслед за Золотым мальчиком получили повреждение Андре Шюррле, Эрик Дурм, Нури Шахин, Марк Бартра, Свен Бендер и Юлиан Вайгль. Другие игроки время от времени тоже пропускают игры из-за легких недомоганий. «Футболисты «Боруссии» слишком часто получают травмы. И это всегда одни и те же игроки. В любом случае это проблема», — жалуется Томас Тухель.

Слухи о переходах

«Боруссия» Д — вечная жертва трансферов. Если «Бавария» не купит у «шмелей» хотя бы одного игрока за сезон, то руководство мюнхенцев просто перестанет себя уважать. Прошлым летом «черно-желтые» были максимально активны: и продавали, и покупали много. Однако, отдав трех своих ключевых игроков — Матса Хуммельса, Генриха Мхитаряна и Илкая Гюндогана, — клуб не смог в полной мере их заменить. Ситуацию нагнетают и постоянные слухи об очередной волне ухода лидеров: Обамеянг уже не первый сезон говорит о желании покинуть Дортмунд и уехать в «Реал» или «ПСЖ». С большой вероятностью он исчезнет из «Боруссии» уже в первые дни летнего трансферного окна. «Барселона» же не против приобрести Марко Ройса и Усмана Дембеле. Если первый не готов просто так расстаться с родным клубом, то молодой француз может спокойно переодеться в сине-гранатовую футболку.

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Взрыв

Ударом для клуба стало происшествие в Дортмунде перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако». Взрыв у автобуса с футболистами «Боруссии» наложил огромный отпечаток на игру команды в последующих матчах. «Чувствовал себя скверно. Через несколько минут после взрыва они ставили вопрос только о том, стоит ли проводить встречу. С нами обошлись так, как будто в автобус бросили бутылку пива», — Томас Тухель осудил решение УЕФА сыграть на следующий день. Европейская ассоциация действительно в этой ситуации поступила, как Скрудж Макдак, ищущий в любой ситуации лишь выгоду. Томас Тухель разрешил футболистам не участвовать в матче против «Монако», если они чувствуют себя скверно. Однако команда вышла на поле, но показать своего максимума не смогла.

Тухель больше не может

Мирные отношения между Томасом Тухелем и руководством «Боруссии» нарушились после игры с «Монако». «Нас предупреждали люди из «Майнца», что будет трудно. Полтора года все было хорошо. Потом пошло именно так, как предсказывали люди из «Майнца», – генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказывает о проблемах с главным тренером. На фоне постоянных травм и большого количества новых футболистов Тухель часто менял схему и тактику игры по ходу матча. Этим мало кто был доволен.

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27 мая после финала Кубка Германии станет известно, останется ли Томас Тухель на посту главного тренера «черно-желтых» или покинет команду. Однако «Байер», испытывающий серьезные проблемы в этом сезоне, уже предложил ему контракт. Пока оба клуба отказываются комментировать любые переговоры. Но то и дело мелькают фамилии тех, кто придет Тухелю на смену. Главные претенденты — Люсьен Фавр («Ницца») и Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»). Но они вряд ли покинут свои команды этим летом. Поэтому руководство во главе с Ватцке, сидя на пороховой бочке конфликта, все равно попросит Тухеля остаться еще на год. Ему необходимо закончить начатое дело.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press