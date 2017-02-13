Взломай меня, если сможешь. «Порту» и «Ювентус» выяснят, чья оборона крепче

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. В преддверии матчей на вылет еженедельник «Футбол» напоминает о положении дел участников 1/8 финала и делится кратким досье на тренеров. На очереди – «Порту» и «Ювентус».

Матч 1: «Порту» – «Ювентус» 22.02.2017, 22:45

Матч 2: «Атлетико» – «Байер» 14.03.2017, 22:45

«Порту»

Год основания: 1893

Стадион: «Драгау»

Высшее достижение в ЛЧ: чемпион (1986/87, 2003/04)

Рейтинг УЕФА: 12

«Порту» идет почти вровень с «Бенфикой» во внутреннем чемпионате. Явный плюс «драконов» — отличная игра в обороне: команда пропускает существенно меньше конкурентов. В атаке же главной силой стал Андре Силва, на которого поглядывают клубы из топ-5. Здорово проявляет себя и 20-летний Диого Жоту, в прошлом сезоне блеснувший в «Пасуш де Феррейра». Молодой хавбек забил свой первый мяч и в Лиге чемпионов. Группа португальцам досталась относительно простая, однако «Порту» стал лишь вторым, пропустив вперед «Лестер». Встреча с «Ювентусом» не сулит «драконам» ничего хорошего, но за счет качественной обороны они могут оказать сопротивление.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту мог запомниться российским болельщикам по выступлениям за «Динамо» в сезоне-2005/06. Правда, в России у него не задалось: вратарь отыграл 11 матчей, пропустил в них 17 мячей и транзитом через «Авеш» перебрался в «Порту», где и завершил карьеру в 2010 году. Взявшись тренировать «Риу Ави» в 2012-м, через год Эшпириту Санту вывел клуб в финалы Кубка Португалии и Кубка португальской лиги. Сперва его успехи оценили в соседней Испании. Португальца пригласили в «Валенсию» – тот затащил ее на четвертую строчку и пробился в Лигу чемпионов. В сезоне-2015/16 случился небольшой спад, и Нуну попросили на выход. Сейчас «летучие мыши» рискуют вылететь прочь из Примеры, а Эшпириту Санту вернулся в Португалию, где начал работать с «Порту», и пока это получается неплохо.

«Ювентус»

Год основания: 1897

Стадион: «Ювентус»

Высшее достижение в ЛЧ: чемпион (1984/85, 1995/96)

Рейтинг УЕФА: 5

Действующий чемпион Италии вновь идет в авангарде. «Ювентус» играет не без осечек, да только они слишком редки, чтобы конкуренты могли вырваться вперед. Примечательно, что за весь первый круг команда ни разу не сыграла вничью, в отличие от Лиги чемпионов, где итальянцы дважды сошлись на мировой. «Юве» по-прежнему силен отменной защитой. К тому же Аллегри постоянно ищет что-то новое, меняет схемы и тасует состав. Зимой обойму пополнил хавбек Томас Ринкон, призванный добавить сбалансированности в среднюю линию. Богатая скамейка, надежный тыл с неувядающим Буффоном в воротах и хитрость Аллегри делают «Ювентус» крайне неудобным противником для любой команды.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри в бытность футболистом всю карьеру провел в скромных командах вроде «Перуджи» и «Пескары». Казалось, что его тренерская стезя будет идти по той же узенькой дорожке, однако работа с «Кальяри» конца 2000-х впечатлила боссов «Милана». Аллегри с ходу принес «россонери» титул в сезоне-2010/11, но не сумел толково осуществить перестройку команды после ухода лидеров. Тут-то на горизонте и нарисовался «Ювентус». Назначение Аллегри было встречено со скепсисом. Он окончательно развеялся, когда «Юве» пробился в финал Лиги чемпионов. Год спустя Аллегри стал первым тренером в Италии, кто дважды выиграл «золотой дубль» Серии А – чемпионат и Кубок. При Аллегри команда стала очень гибкой в плане тактики и может рассчитывать на самые высокие места во всех турнирах.

Текст: Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press