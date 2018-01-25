Вывод легиона. Что происходит с лимитом на иностранцев в российском футболе

В российском футболе вновь обсуждается тема лимита на легионеров. Сейчас существует некая «дорожная карта». Согласно ей следующие три сезона требования к заявке клубов РФПЛ будут постепенно ужесточаться. Если все изменения примут и исполнят, то перед чемпионатом-2020/21 в командах Премьер-лиги будет все очень жестко: в заявке — 25 футболистов, из них — не более 8 легионеров, причем 4 — высочайшего уровня. Из остальных 17 игроков 4 должны быть доморощенными. Сейчас вообще непонятно, как через два с половиной года клубы выполнят все эти требования.

Почему сейчас?

Все завертелось в начале октября. На президентском совете по спорту глава «Зенита» Сергей Фурсенко неосторожно заявил, что «футбол — это русская игра». Владимир Путин в ответ очень удивился: «Вот молодец, Сергей! Истинно русская игра – футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за «Зенит», играют в Лиге Европы. Вот молодец! Два гражданина Российской Федерации и один вратарь, три. Интересно вы нам все рассказали».

Путин и раньше говорил, что лимит надо ужесточать. Но из того заседания российский футбол сделал два главных вывода. Первое: Владимир Путин не так уж равнодушен к футболу, и ему рассказывают, кто играет в «Зените». Второе: тянуть с ужесточением лимита больше нельзя и надо обозначать активность в этом направлении.

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Какой лимит предлагают?

В декабре был готов проект нового лимита. В январе клубы РФПЛ его заслушали на своем заседании. Как и ожидалось, новый лимит предлагают установить не на поле, а в заявке на сезон. В ней должно быть 25 футболистов. Из них — только 8 легионеров. Но и с теми восемью не все просто: 4 из них могут быть кем угодно, а другие 4 должны соответствовать одному из четырех критериев:

— или легионер должен провести не менее 75% матчей за последние 4 года за сборную, занимающую 1-40-е места в рейтинге ФИФА;

— или легионер в течение двух последних лет был однократным призером лиг топ-5 в Европе и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей;

— или легионер в течение двух последних лет был однократным призером турниров, проводимых под эгидой ФИФА или конфедераций ФИФА;

— или легионер в течение четырех последних лет был победителем Лиги чемпионов или Лиги Европы и провел в успешном сезоне не менее 50% матчей.

Сейчас в такой лимит более-менее может влезть только «Зенит». Там, помня об октябрьском разговоре с Путиным, вроде бы даже уже дали понять, что все исполнят. Еще три-четыре российских топ-клуба могут напрячься, но привести свои составы в соответствие. Всем остальным 10-12 российским командам РФПЛ таких легионеров купить будет не по карману. Значит, для них лимит на легионеров превращается в еще более жесткий.

Что еще за доморощенный игрок?

Это еще не все с ограничениями. В какой-то момент в РФС вспомнили, для чего вообще нужен лимит на легионеров: для того чтобы заставить футбольные школы и академии работать с полной отдачей и сделать подготовку российских игроков для клубов и сборной России выгодным бизнесом. А чтобы команды решительнее включали в свои составы молодые таланты, в РФПЛ вводится понятие «доморощенный игрок». Это футболист от 15 лет до 21 года, выращенный в системе клуба.

Со следующего сезона в заявке команд РФПЛ должно быть два таких игрока, с сезона-2020/21 — уже четыре. И это тоже проблема для российских команд, но хорошая возможность заработать для агентов молодых игроков.

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Итак, что получается?

Сезон-2018/19:

— Лимит «6+5» (на поле не более 6 легионеров).

— 2 доморощенных игрока в заявке (футболист от 15 лет до 21 года).

Сезон-2019/20:

— Лимит «6+5» (на поле не более 6 легионеров).

— 2 доморощенных игрока в заявке (футболист от 15 лет до 21 года).

Сезон-2020/21:

— Лимит «8+17» (в заявке на сезон не более 8 легионеров. Из них 4 — какие угодно, 4 — отвечающие строгим критериям отбора).

— 4 доморощенных игрока в заявке (футболист от 15 лет до 21 года).

Так что два ближайших сезона клубы РФПЛ могут делать вид, что ничего не произошло. Но в 2020 году, если все изменения начнут действовать, для многих будет легче вылететь в ФНЛ.

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Почему клубы недовольны?

Все эти реформы обещают дополнительные расходы. Цена на качественных легионеров только растет: в Англии, Испании, Германии, Франции и Италии трансферы ниже 10 млн евро перестали быть событием. Одновременно в российском футболе бюджет в 20 млн евро считается вполне приличным для середины турнирной таблицы.

Делать ставку на российских игроков тоже проблематично. При таком ужесточении лимита и доморощенных игроках в пакете реформ одновременно должны предлагаться и меры по ограничению зарплат российских футболистов. Иначе у них не будет стимула расти дальше. А таких мер в предложениях по лимиту нет.

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Почему никто громко не возмущается?

Пока против высказались только обитатели середины турнирной таблицы и ее нижней части. Топ-клубы молчат — никому из них не хочется оказаться в центре обсуждения на еще одном совете по спорту. И конечно же все понимают, что строгость закона — это не гарантия его исполнения. Сколько раз уже было, что подобные инициативы сначала принимались, а потом откатывались назад.

А кроме того, никто не понимает, что сейчас творится в РФС. Виталий Мутко отошел от дел, и теперь мало кто верит, что он вернется в кресло президента Российского футбольного союза. Кто займет его должность, решится только после чемпионата мира. С ним и надо будет договариваться по новому лимиту.

И все понимают, что лимит — это прежде всего политический вопрос. Как ни странно, он плотно увязан с выступлением сборной России на ЧМ-2018. Если оно получится удачным, то от футбола могут отстать и дать клубам право самим решать многие вопросы. Если провальным, то под лозунгом «Спасем футбол» режим госрегулирования и лимит на легионеров могут врубить на полную мощность.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»