Вторая молодость «Синьоры». Как «Ювентус» становится новым законодателем тактической моды

Уверенная поступь «бьянконери» на всех фронтах продолжается: беспроигрышная серия и 12 побед в 13 играх разрушают стереотип о том, что «Юве» долго запрягает на старте сезона. Радикальное изменение стиля на глазах превращает «старую синьору» в сногсшибательную донну в самом расцвете лет – и дело не только в Роналду.

Богатый гардероб

То, что делает сейчас Макс Аллегри, потрясает воображение. Сегодня «Ювентус» – самая разнообразная в плане тактики команда Европы. Даже базовую схему трудно назвать однознач­но – это гибрид 4+3+3 и 4+4+2, который может быть по­разному деформирован. По мановению тренера она легко превращается в 4+2+3+1, 3+4+3 либо в 3+5+2.

Есть два фактора, объясняющих эту гибкость. Первый – двойные роли игроков. Пожалуй, первым идею воплотил Манджукич, блестяще трансформировавшийся из центрфорварда в левого полузащитника. Теперь же Матюиди совмещает исполнение левого центрального и левого крайнего хавбека; Дибала чередует роль крайнего нападающего с «ложной девяткой»; Роналду перетекает с левого фланга на правый; Куадрадо готов сыграть на правом фланге хоть форварда, хоть защитника.

Второй фактор – возможность ротации без потери качества. Аллегри располагает богатым выбором разноплановых хавбеков (не хватает разве что чистого разрушителя), пачкой топовых центральных защитников, скоростными крайками (аплодисменты клубу за покупку Жоау Канселу) и умело создающими хаос и голы форвардами.

Долой клише

Смена эмблемы – вот что впервые заставило задуматься о скором переходе «Ювентуса» на принципиально новый уровень. Больше века прошло, прежде чем быки и зебры были сметены с логотипа, а им на замену пришло лаконичное J – простое, но стильное, словно классический смокинг.

Другая особенность – феноменальная трансферная политика: в команде бесплатно или за копейки появлялись Алвес, Хедира, Эвра, Джан и другие. В век, когда за Усмана Дембеле отдают 105 млн евро, это кажется чудом. Но трансфер Роналду все равно стал происшествием из разряда «неочевидное-­невероятное»: никто представить не мог, что португалец выберет Италию. Здесь тоже не обошлось без разрыва шаблонов, благодаря которому «черно-­белые» наконец обрели недостающего ферзя на своей шахматной доске.

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Достойный кавалер

Остается только догадывать­ся, чего стоило CR7 решение о переходе в «Юве». Новая страна, сложная лига, клуб, где прежде всего ценят командный дух, – это был вызов собственным страхам. «Синьоре» нужен был не страстный любовник, а зрелый отец семейства, готовый как удовлетворять потребность в голах, так и воспитывать всех членов семьи, идти ради них на уступки. Для мачо вроде Криштиану такая ответственность могла стать непосильной задачей.

Португалец превзошел ожидания. Пусть хейтеры злорадствуют, что Криш не забивает в каждой игре с 30 метров в «девятку». Важнее другое: он меняет стиль от индивидуального к командному. Роналду доказывает, что никогда не перестает совершенствоваться, даже если ради этого ему приходится жертвовать чувством собственного величия.

Да, он по-­прежнему бьет по воротам при первой же возможности, но при этом играет большую роль в развитии атак и даже при выходе из обороны, порой опускаясь чуть ли не на позицию реджисты. Аллегри раскрывает мастерство Криша в нахождении свободного пространства, умении найти своевременным пасом открытого партнера или выйти из-­под давления за счет собственной мощи.

До совершенства еще далеко: Роналду не всегда понимает маневры Дибалы и нередко мешает Манджукичу, оказываясь с ним в одной точке. Однако нет ощущения, что эта троица плохо уживается вместе. Видно, как Криш переживает в такие моменты, но, стиснув зубы, он продолжает ломать себя ради новой команды.

И голы, порой кривые и нелепые, начинают закатываться в его копилку. Так же, как и результативные передачи, благо партнеры делают все, чтобы Роналду чувствовал себя полезным.

Идеальных нет

Кроме озвученных проблем Криштиану, есть еще загвоздка по имени Леонардо Бонуччи. Опальный защитник вернулся из «Милана» не в лучшей форме, к тому же его «красно-­черный» фон раздражает тиффози. В последних играх именно Бонуччи смотрится самым слабым звеном в обороне ювентийцев.

Еще сильнее это проявилось, когда в отсутствие Кьеллини он вышел на левый полуфланг – тот самый, на котором играют Роналду с Матюиди и который при включениях в атаку Алекса Сандро превращается в самую уязвимую зону «Ювентуса». На днях «Эмполи» наглядно показал, как можно наказывать «бьянконери» через эту брешь. Есть ощущение, что последствия метаний между Турином и Миланом мешают Бонуччи сконцентрироваться на игре. Так что Аллегри есть о чем задуматься при формировании линии защиты.

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Приносящие радость

Три года назад, когда «Юве» одержал в первых восьми турах всего две победы, увольнение Аллегри казалось решенным делом. Но клуб поддержал алленаторе –

наградой за это стала 25­-матчевая беспроигрышная серия и очередное скудетто. Для Аллегри сохранение прописки в клубе оказалось сродни наступлению второй молодости. Сейчас он доказывает, что его тренерский гений все еще полон свежести.

Allegria с итальянского переводится, как «веселье», «радость». Так что в вольной трактовке, Макс Аллегри – это «максимум веселья». Радость фанатам тренер уже обеспечил: в такой разнообразный футбол «Ювентус» не играл, наверное, никогда. Дело осталось за «максимумом»: два выхода в финал ЛЧ – отличный результат, но не предел. Чтобы вывести команду на этот максимум, в ней и появился самый большой максималист в современном футболе.

Фото: Global Look Press

Текст: Антон Муша

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