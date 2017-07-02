Время пришло. Сборная Чили, обзор соцсетей перед финалом Кубка конфедераций

Еженедельник «Футбол» изучает социальные сети сборной Чили за несколько минут до финала КК-2017
Все ждут стартового свистка в финальной игре между Чили и Германией. А пока игроки и болельщики La Roja настраиваются на встречу
Санкт-Петербург превращается в красное чилийское море
Команда, конечно, тренируется
¡Estamos listos! Última práctica para la gran final de la #ConfedCup
📸: https://t.co/jrY80hhv2I#VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/JbXdV7b6VH
— Selección Chilena (@LaRoja) July 1, 2017
Но и периодически отвлекается на прием пищи
Типичная подготовка от Артуро Видаля: ледяные ванны и сэлфи
Хотите такой постер себе в комнату?
Только посмотрите, как фанаты сборной Чили болеют за своих любимцев. И это еще около отеля!
Событие века — Гонсало Хара обновил свой инстаграм впервые за долгое время
Сурового Эдуардо Варгаса вам напоследок
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press