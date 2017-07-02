Время пришло. Сборная Чили, обзор соцсетей перед финалом Кубка конфедераций

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» изучает социальные сети сборной Чили за несколько минут до финала КК-2017

Все ждут стартового свистка в финальной игре между Чили и Германией. А пока игроки и болельщики La Roja настраиваются на встречу

Санкт-Петербург превращается в красное чилийское море

Команда, конечно, тренируется

Но и периодически отвлекается на прием пищи

Типичная подготовка от Артуро Видаля: ледяные ванны и сэлфи

 

Хотите такой постер себе в комнату?

Vamos chile carajooo!!!!💪🏽💪🏽💪🏽🇨🇱🏆🏆🇨🇱

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Только посмотрите, как фанаты сборной Чили болеют за своих любимцев.  И это еще около отеля!

 

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Текст: Дмитрий Темников
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

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