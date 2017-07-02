Время пришло. Сборная Чили, обзор соцсетей перед финалом Кубка конфедераций

Еженедельник «Футбол» изучает социальные сети сборной Чили за несколько минут до финала КК-2017

Все ждут стартового свистка в финальной игре между Чили и Германией. А пока игроки и болельщики La Roja настраиваются на встречу

Санкт-Петербург превращается в красное чилийское море

Команда, конечно, тренируется

Но и периодически отвлекается на прием пищи

Типичная подготовка от Артуро Видаля: ледяные ванны и сэлфи

Хотите такой постер себе в комнату?

Vamos chile carajooo!!!!💪🏽💪🏽💪🏽🇨🇱🏆🏆🇨🇱 A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Jul 2, 2017 at 4:50am PDT

Только посмотрите, как фанаты сборной Чили болеют за своих любимцев. И это еще около отеля!

Событие века — Гонсало Хара обновил свой инстаграм впервые за долгое время

Сурового Эдуардо Варгаса вам напоследок

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.