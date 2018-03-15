Время, Чех. Некогда топовый вратарь стал обузой для «Арсенала»

Грустно и больно видеть, как Танкист проводит худший сезон в карьере и все чаще подводит команду. Чешский голкипер приходил в клуб, чтобы стать ментальным лидером и добавить надежности на последнем рубеже, а в итоге превратился в слабое звено.

«Его игра в «Челси» была лучше любых слов. Чех произвел революцию в нашей обороне, его приход изменил все. Он много разговаривает и верит в нас. Всегда приятно иметь за своей спиной такого человека. Петр — настоящий лидер, он уже стал вожаком в раздевалке и не лезет за словом в карман», — делился впечатлениями о Чехе Тео Уолкотт, когда тот только пришел в «Арсенал».

Клуб провернул превосходную сделку: за одного из лучших вратарей Европы отдали каких-то 11 млн фунтов. Команда Венгера нуждалась в опытном футболисте, знающем, как выигрывать трофеи, — Чех подходил на все сто.

Что ж, два года вратарь провел на вполне пристойном уровне, нередко вытаскивая провальные для «Арсенала» игры. Однако в этом сезоне Петр грешит фатальными ошибками. Более того, в коллективе «канониров» сейчас полный раздрай, причем этого не изменил даже уход Алексиса. Держать ситуацию в раздевалке под контролем ни Чех, ни кто-то другой не в состоянии. А ведь в этом заключалась одна из его важнейших функций, если не считать прямых обязанностей в воротах.

Судя по тому, что происходит с кипером последнее время, он постепенно растворяется в этой деградирующей массе под названием «Арсенал».

Вместе с Венгером клуб все сильнее прокисает – то же случилось и с Чехом.

Пушечное мясо. Почему хорошие трансферы не помогут Арсену Венгеру

Задолго до конца нынешнего чемпионата Петр повторил личный антирекорд: в «Ренне» образца сезона-2002/03 он пропустил 41 гол – столько же мячей побывало в его воротах после 30 туров текущего розыгрыша АПЛ. Если Чех не выдаст серию из восьми «сухих» встреч, он покажет худший результат в карьере. Все идет именно к этому, ведь с середины декабря кипер «Арсенала» пропустил в 11 матчах АПЛ подряд – таких длительных серий у него еще не было. На это можно было бы не обращать особого внимания, если бы не одно но: слишком много мячей стали следствием его, Чеха, неуверенной игры.

За игру с «Брайтоном» (1:2) Петр сам выставил себе неудовлетворительную оценку: «Если вы хотите победить на выезде в лучшей лиге мира, то ваш вратарь не имеет права пропускать два мяча так, как я. Это просто неприемлемо». Грубейшую ошибку в игре с «Суонси» (Чех махнул мимо мяча после паса Мустафи) не оправдывает даже мощный ливень, придавший мячу чрезмерное скольжение.

Год назад Петр был в топ-3 по количеству сейвов, сегодня же он в числе худших вратарей лиги по количеству результативных ошибок.

Отдельная претензия к Чеху – одиннадцатиметровые удары. С тех пор как Петр перешел в «Арсенал», он вообще перестал отражать пенальти, хотя и раньше похвастать убийственным процентом взятия ударов с «точки» не мог. За три сезона в его ворота влетело уже 16 голов с пенальти – спасение в игре с «Уотфордом» стало первым для Чеха с 2011 года. Причем Петр в подавляющем большинстве случаев при пенальти прыгал в противоположный угол, что выдает слабую осведомленность вратаря о привычках бьющих. В 21-м веке с таким подходом далеко не уйти.

Обвинять Чеха в неудачах «Арсенала» глупо, неудобно и стыдно, но делать его не причастным к ним из-за прошлых заслуг и статуса – неправильно. Ошибка многих великих чемпионов – в том, что они не чувствуют момента, когда пора уйти. И на закате карьеры получают незаслуженную порцию грязи в спину. Чех к этому очень близок.

Если Петр еще не пресытился игрой, быть может, есть смысл последовать примеру Джона Терри и отправиться в команду с другим уровнем амбиций. Либо поговорить по душам с Арсеном Венгером и предложить себя в роли второго кипера – наставника для молодого и перспективного преемника. В этом сезоне у Чеха еще есть шанс уйти на красивой ноте: «сухой» матч с «Уотфордом» стал для него двухсотым в АПЛ.

Хочется верить, что он им все-таки воспользуется и избежит всеобщей обструкции, которая обязательно его настигнет, если он продолжит дискредитировать свое имя в воротах «Арсенала».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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