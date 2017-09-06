Возрождение «россонери», захват казанской крепости и в погоне за Моуринью. 3 ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

После двухнедельного перерыва на матчи национальных сборных возобновляются баталии на полях ведущих европейских чемпионатов. Обновленный «Милан» попытается смять неуступчивый «Лацио», «Спартаку» предстоит взломать казанскую крепость, а встреча команд Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа определит главного преследователя «МЮ» в АПЛ.

8 сентября

«Гамбург» — «РБ Лейпциг»

Место: Гамбург, Германия

Стадион: «Фолькспаркштадион»

Время: 21:30 (мск)

По итогам двух стартовых туров компанию «Баварии» и «Боруссии» Д во главе таблицы неожиданно составил «Гамбург». Куда привычнее видеть «динозавров», болтающихся вблизи зоны вылета, а столь удачный старт они не выдавали с 2010 года. Прошлогодние выскочки из Лейпцига пока плетутся в середине таблицы, но полны желания это исправить. В прошлом сезоне команды встречались практически в это же время, и тогда «быки» уверенно уничтожили оппонентов со счетом 4:0.

П1 Х П2

«Гамбург» — «РБ Лейпциг» 4,22 3,64 1,86

9 сентября

«Валенсия» – «Атлетико»

Место: Валенсия, Испания

Стадион: «Месталья»

Время: 17:15 (мск)

После затянувшейся черной полосы «Валенсия» наконец-то выдала удачный старт сезона. В прошлом туре «летучие мыши» отобрали очки у «Реала» в Мадриде, а теперь готовятся попить крови у другой столичной команды. «Атлетико» оступился в Жироне и лишился Антуана Гризманна на долгий срок, зато уверенно уничтожил «Лас-Пальмас» — 5:1. В матчах с «Валенсией» преимущество также на стороне команды Симеоне: 4 победы кряду, две из них – на «Месталье».

П1 Х П2

«Валенсия» – «Атлетико» 3,62 3,31 2,12

9 сентября

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Этихад»

Время: 14:30 (мск)

В погоне за Моуринью

По итогам трех туров в АПЛ без очковых потерь обошелся лишь «Манчестер Юнайтед». Но ему в спину дышат «МанСити» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы в последнем туре дома уничтожили «Арсенал», а «горожане» с большим трудом утащили три очка из Борнмута. Матчи против «Ливерпуля» становятся для «Сити» настоящей головной болью: последняя победа в АПЛ была одержана в 2014 году. Предстоящую игру из-за дисквалификаций пропустят Стерлинг и Уокер.

П1 Х П2

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 1,85 3,96 3,90

9 сентября

«Спартак» – «Рубин»

Место: Москва, Россия

Стадион: «Открытие Арена»

Время: 19:00 (мск)

Захват казанской крепости

Действующий чемпион страны в кризисе. Поражения от принципиальных соперников и необязательная ничья в Хабаровске отбросили москвичей на девятое место. Буксовавший на старте сезона «Рубин» опережает красно-белых на пять очков и не проигрывает шесть туров кряду. Казанцы не побеждали в Москве с 2010 года, а последние три гостевых матча со «Спартаком» они и вовсе проиграли. Хозяева пропустили в этом сезоне 13 мячей: хуже – только «Анжи» (16 голов).

П1 Х П2

«Спартак» – «Рубин» 1,80 3,70 4,70

10 сентября

«Лацио» – «Милан»

Место: Рим, Италия

Стадион: «Стадио Олимпико»

Время: 16:00 (мск)

Возрождение «россонери»

Болельщики «Милана» в восторге от результатов команды на старте сезона: 4 победы в 4 официальных матчах. Впрочем, «Лацио» также остается непобежденным, а еще они записали в актив победу в Суперкубке Италии. Римляне станут первым серьезным испытанием для обновленного «Милана» в новом сезоне. Статистика встреч – на стороне гостей: 2 победы и 2 ничьи в последних 4 играх. «Бьянкочелести» не побеждали «Милан» с января 2015-го.

П1 Х П2

«Лацио» – «Милан» 2,49 3,46 2,79

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press