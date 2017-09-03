Восьмидесятые. Как в Ростове-на-Дону отмечали юбилей СКА

Ростовский СКА отмечает круглую дату – 80 лет со дня образования команды. Славная история клуба помнит победу в Кубке СССР над «Спартаком» Константина Бескова и серебряные медали первенства страны в 1960-х. Но новейшая история СКА гораздо менее яркая. Еще несколько лет назад армейцы пару раз находились на грани банкротства и ликвидации. Сейчас ситуация в клубе наконец-то стабилизировалась, и в день юбилея болельщики уже могут осторожно мечтать о приближении светлого будущего.

Ретроформа

«Только клуб один в сердце навсегда, не остановить наш ростовский СКА!» — с первых же минут фанатский сектор ростовского СКА начинает гнать вперед свою команду. Сегодня у болельщиков особенный настрой, ведь у любимой команды юбилей – 80 лет. Они подготовили несколько красочных баннеров и встречали игроков бодрым зарядом: «Юбилей! Юбилей!» Футболисты армейского клуба тоже не могли обойти стороной эту дату. Накануне на вечерней тренировке они репетируют специальный перфоманс. Его идея заключается в том, что игроки выйдут на матч в ретроформе, символизируя легендарную команду прошлого. Генеральная репетиция проходит успешно, как и торжественная премьера. После торжественного объявления диктора на поле появились футболисты ростовчан в футболках с фамилиями игроков первого состава клуба 1937 года и номером «80» на спине. А перед стартовым свистком армейцы подарили эти футболки болельщикам клуба.

Покемоны и Батайск

Футбольный день в Ростове начинается с самого утра. На футбольном поле в одном из районов города проходят матчи на первенство города среди ребят 2008 года рождения. Поле расположено в районе Чкаловский, за которым закреплена слава одного из самых опасных районов Ростова. В прошлом году, когда многие были увлечены ловлей покемонов через приложение на своих смартфонах, даже ходила шутка: «Жители района настоятельно просят запускать как можно большее количество покемонов в район, особенно ночью». Около поля собралась внушительная армия родителей, а юные игроки СКА уверенно расправляются со своими оппонентами из клуба «Вардар» (ростовский однофамилец македонского обидчика ЦСКА) со счетом 5:0.

Другие детские баталии проходят примерно в 15 км от Ростова-на-Дону — в Батайске. При въезде в Батайск установлен монумент с жизнеутверждающим слоганом: «Россия начинается с таких городов как Батайск». Именно здесь проводит свои домашние матчи ростовский СКА. Официальное название стадиона при первом прочтении пугает и шокирует неподготовленного болельщика: «МБУ ДО ДЮСШ №2». Однако в народе его называют куда проще – «Локомотив».

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В прошлом сезоне сюда с гастролями на матчи юношеской Лиги чемпионов приезжали молодежные команды «Баварии», «Атлетико» и ПСВ. На лицах юных европейских футболистов, с детства привыкших к идеальным условиям, читалось неподдельное удивление. Им явно было чем поделиться с друзьями по возвращении на родину. А если вспомнить, что на тот момент тренером молодежной команды «Ростова» был эксцентричный Игорь Гамула, то картина становится еще более эпичной.

«Гинер все купил»

До этого домашней ареной армейцев был стадион СКА-СКВО. В последний раз ростовчане играли на ней в 2013-м. В этом году стадион почти полностью снесли (остались лишь мачты искусственного освещения), и сейчас он находится на стадии реконструкции. СКА не является собственником арены, а ее владельцем числится ЦСКА (общество, а не футбольный клуб). Стадион заявлен в качестве одной из тренировочных площадок для предстоящего ЧМ-2018. Загвоздка заключается в том, что изначальная вместимость обновленного стадиона должна составить 500 посадочных мест, что явно не соответствует требованиям ПФЛ.

Одна из проблем стадиона в Батайске – отсутствие искусственного освещения, из-за чего матчи можно проводить исключительно днем. Но даже такое препятствие и территориальное расположение арены не лишает команду поддержки болельщиков. Средняя посещаемость домашних матчей СКА в Батайске составляет порядка 400–500 человек. Есть даже целый фанатский сектор с баннерами и барабаном. На протяжении всего матча сотня особо активных болельщиков развлекает футболистов разнообразием кричалок и речевок. Одна из самых любимых звучит так: «На Дону команда есть, что со счетом 1:6 обыграла «Спартака», и зовется она СКА» (отсылка к победе ростовчан над «Спартаком» в 1984 году). Не забывают зарядить и знаменитую кричалку «Это Гинер все купил», здесь уже налицо влияние дружбы с фанатами столичного ЦСКА. Но чтобы по-настоящему ощутить фанатскую любовь к армейскому клубу, нужно упомянуть одного болельщика, по имени Вячеслав, который уже много лет не пропускает ни одной домашней встречи СКА, ради чего ему приходится преодолевать расстояние в 200 км. Впрочем, не всегда все было хорошо.

Археология и конь

На одной из центральных улиц Ростова-на-Дону – улице Станиславского — сейчас проходит масштабная реконструкция. Самое удивительное состоит в том, что во время земляных работ было обнаружено захоронение девушки-меотки, жившей здесь около двух тысяч лет назад. Затем археологи обнаружили захоронения еще нескольких десятков человек и даже могилу коня. Если бы эти захоронения обнаружили несколькими годами раньше, то эту линейку можно было бы дополнить могилой СКА (аналогия с одним из прозвищ армейского клуба – «кони»). Благо до этого не дошло.

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Настоящие проблемы у клуба начались с того момента, когда СКА добровольно покинул Первый дивизион и заявился во Второй. В 2011 году и вовсе появились первые опасения, связанные с возможным закрытием клуба из-за непростой финансовой ситуации. Но тогда все обошлось. А вот зимой 2013 года ростовчане вынуждены были из-за долгов сняться с чемпионата ПФЛ по ходу соревнований. Армейцы прошли через процедуру смены юрлица и названия клуба (команда стала называться «СКВО»). Очередным крахом стал 2015 год, когда подобная участь постигла и вновьобразованный коллектив. После чего на сезон-2015/16 ростовская команда заявилась на первенство ПФЛ под названием «СКА Ростов-на-Дону», под которым выступает по настоящее время.

Чествование ветеранов

В перерыве матча между СКА и клубом «Легион-Динамо», проходившего в день 80-летнего юбилея армейцев, состоялось чествование ветеранов ростовской команды. Среди них – Игорь Гамула, Валерий Синау, Сергей Шкляр, Виктор Корбан, Вячеслав Ковмеристов, Андрей Редькин, Марат Минибаев, Андрей Федьков и Валерий Гончаров. Кроме них на празднование был приглашен президент ПФЛ Андрей Соколов, поздравивший СКА с юбилеем от лица ПФЛ и вручивший памятную награду. Также он передал поздравительное письмо от РФС, подписанное первым вице-президентом РФС Никитой Павловичем Симоняном.

Сейчас болельщики ростовского СКА впервые за долгие годы живут без ощущения постоянного страха из-за возможной ликвидации команды. Руководство армейцев делает большой упор на подготовку собственных воспитанников и осторожно упоминает о возможном повышении команды в классе в ближайшие несколько лет. Спортивный директор ростовчан Олег Довгалев отмечает, что для начала нужно возродить школу, после чего он хотел бы увидеть команду, сформированную из собственных воспитанников. Большую поддержку команде оказывает областное правительство, кроме того есть ряд спонсоров, обеспечивающий стабильное финансовое положение клуба. В клубе удалось выстроить вертикаль: школа-ВУЗ-главная команда. Было подписано соглашение о сотрудничестве с Донским государственным техническим университетом (ДГТУ), согласно которому молодые футболисты СКА имеют возможность получить высшее образование, а студенты — реализовать себя как профессиональные спортсмены. Определенный толчок развитию футболу в регионе должен дать предстоящий чемпионат мира, после которого СКА рассчитывает распрощаться со стадионом в Батайске и полноценно вернуться в Ростов. Возможно, в скором времени ростовские армейцы смогут вновь громко напомнить о себе, а у болельщиков СКА появятся новые поводы для гордости за любимую команду.

Ростов-на-Дону

Текст: Никита Котов

Фото: пресс-служба СКА Ростов-на-Дону