Вопросы по списку. Кто достоин попадания в список 33-х лучших

Давно не было такой драки по поводу списка «33 лучших». И вроде список этот ни к чему не обязывает, и вряд ли у кого из игроков в контракте прописан бонус за попадание в этот ежегодный пантеончик футбольной славы. Но чем тщательнее его разглядываешь, чем внимательнее считаешь статистические показатели вошедших в него игроков, чем напряженнее вспоминаешь эпизоды с участием футболистов, тем больше возникает наивных вопросов.

Первые два из них не совсем цензурные и по большей части представляют собой междометия. Третий – где Вернблум? Этот чемпионат ЦСКА выиграл в центре поля, где пара шведских опорников сожрала всех, до кого смогла дотянуться. Эльму место в списке 33-х нашлось, но так ли бы он был эффективен без своего напарника?

Никита Симонян, под чьим кураторством и был составлен список, объяснил отсутствие Вернблума статистикой – полузащитник ЦСКА набрал в чемпионате 11 желтых карточек в 26 играх и за грубость был исключен из героев сезона. При этом нам забыли объяснить, как в таком случае там остались Халк (8 предупреждений в 16 матчах), Алан Дзагоев (4 предупреждения и два удаления), Сальваторе Боккети (6 предупреждений и 2 удаления), Кристиан Ансальди (7 предупреждений 2 удаления)…

Следующие вопросы касаются тех же Халка и Дзагоева, а точнее, тех позиций на поле, что им отвели в списке «33 лучших». Видимо, если бы специалисты технического комитета создавали свою команду мечты, именно туда, глубоко на края, они бы отправили двух главных звезд российского чемпионата. А заодно поставили бы на позицию «под нападающим» Глушакова.

Таких несоответствий в списке «33 лучших» можно найти еще множество. Конечно, все понимают, что он – условность. Но это такая условность, по которой через десяток лет будут делать выводы, каким был чемпионат-2012/13. Она превратится в факт: не было в том чемпионате игроков лучше. И только историки будут удивляться, почему там не нашлось места одному из главных бомбардиров первенства Вандерсону, неужели так плох был Малафеев, где же открытие сезона Озбилиз или почему так все восхищались Натхо, а он так и не удостоился упоминания в главной летописи того сезона?

А все вопросы на самом деле возникают потому, что схема, по которой расставляются на поле игроки из списка «33 лучших», безнадежно устарела. Нет в лиге ни одной команды, которая играет сейчас 4+4+2, да еще и с диамандом в центре поля. Они бы еще либеро со стоппером туда нарисовали и спорили, кто был лучшим в прошедших сезонах на этих позициях.

Нет в Премьер-лиге тренеров-самоубийц, которые бы рисковали постоянно играть с одним полузащитником в центре поля. Любой из них первым делом для российского чемпионата, где даже комментаторы при каждом голе прежде всего разбирают, кто где ошибся в обороне, и только потом хвалят за изобретательность в атаке, выбирает пару очень хороших опорников. Поэтому квалифицированных игроков такого амплуа у нас в турнире хватит на несколько списков «33 лучших». И туда, к центральным хавам, можно причислить и Широкова, и Глушакова, и Еременко.

Никто не играет постоянно и в двух форвардов. Тот же Вагнер Лав при всем своем потрясающем КПД (10 очков по системе гол+пас) чаще всего играл на позиции «под нападающим». Значит, и конкурировать он должен не с Кокориным, Кержаковым и Мовсисяном.

Так же можно пробежаться по всем остальным позициям. Практически никто, кроме четверки защитников и вратаря, в жизни не исполняет тех игровых обязанностей, что им предписывает список «33 лучших». Так что, похоже, ему пора меняться вслед за футболом.

Самая распространенная схема сейчас в российском чемпионате – 4+3+3. Она более проста и адаптивна, чем все остальные, по ней, в конце концов, детей уже во всех футбольных школах учат. И в нее куда как логичнее вписались бы все герои сезона-2012/13. Без лишних споров и оскорблений. Впрочем, можно продолжить разговор о традициях и впихивать известные фамилии в жесткие бессмысленные рамки.

А еще можно выбирать героев сезона по схеме «дубль-вэ». Тоже неплохое такое развлечение, и самое главное – историческое. И какая разница, будет ли список «33 лучших» иметь хоть какую-то связь с реальностью.