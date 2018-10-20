Вопрос государственной важности. В какую страну отправится Кубок европейских чемпионов

Борьба между странами не прекращается никогда. До главных еврокубковых баталий еще далеко, но уже сейчас можно понять, в каком состоянии клубы из ведущих стран Европы подошли к Лиге чемпионов.

Испания: бардак в «верхах»

Хотя к наступлению миллениума у клубов Англии и Италии было даже больше побед в ЛЧ и КЕЧ, в XXI веке испанцы выигрывают больше, чем все остальные, вместе взятые. Вроде бы все круто: «Реал» вообще попрал грани приличия (4 победы за 5 лет!), рядом – «Барселона» с Месси, в топ-6 рейтинга УЕФА – четыре команды из Испании. Но кое-что изменилось.

После отмены «правила Бекхэма» в 2010-м игроков Ла Лиги начали аномально часто обвинять в неуплате налогов. Клубок странностей местной экономики раскрутился так, что летом 2017-го был арестован президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр. На его место пришел праведный реформатор Луис Рубиалес – и принялся рубиалить прежнюю систему так, что щепки летят. Увольнение тренера сборной за день до ЧМ – тоже его идея. Но ведь мы помним, чем это закончилось для испанцев.

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Налоговые войны уже привели к отъезду из Испании Роналду, и кто знает, кого еще может зацепить эта чистка. Проблемы есть и без этого: «Реал» перестраивается с приходом нового главного тренера Хулена Лопетеги и трансфером Криштиану в «Юве», «Барселона» продолжает привыкать к Эрнесто Вальверде и проводит невнятную трансферную политику. Другой вопрос, что к весне проблемы мадридцев и каталонцев можно решить, а пока они надеются малой кровью выйти в плей-офф. Как показал матч «Реала» с ЦСКА, не все так просто.

Германия: эхо расизма

Казалось, за немцами будущее: победа на ЧМ-2014, огромная россыпь молодых талантов – все это формировало образ Германии как самой современной футбольной державы. Но выступление на ЧМ-2018 стало катастрофой. Позже выяснилось: причина была в расколе команды на коренных немцев и натурализованных мигрантов. Позднее случился новый виток межнациональной розни: после инцидента в Хемнице в авангарде протестных акций против мигрантов выступили футбольные фанаты. Однако Германия так стесняется своего темного прошлого, что всеми силами глушит любое упоминание о расизме. Хотя очевидно, что проблема существует.

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Другой загвоздкой остается отсутствие конкуренции. «Бавария» сама оказалась жертвой политики тотальной скупки. В чемпионате мюнхенцы не прогрессируют, из-за чего раз за разом пролетают в ЛЧ. Немецкие клубы с 2013 года не могут добраться до финала. Учитывая нынешний фон, едва ли «Баварии» удастся сделать это и теперь, тем более что в клубе назрела смена поколений: с Роббена и Рибери весь песок осыпался, а они еще в основе.

Англия: тренерский бум

Премьер-лига продолжает подтягивать лучшие тренерские кадры. Этим летом АПЛ усилилась очередным ярчайшим специалистом – Маурицио Сарри. Его «Челси» уже вклинился в чемпионскую гонку «Ливерпуля» и «МанСити». Конкуренция в Англии всегда запредельная, но отныне она идет параллельно с явным тактическим прогрессом лиги в целом.

Впрочем, конкуренция может и навредить: в погоне за «золотом» АПЛ командам может не хватить сил на остальные турниры. Обстановку накаляют и непомерные амбиции на уровне страны, уставшей носить звание главной неудачницы на международной арене. Однако шаги, которые делают местные гранды, очень скоро должны дать выхлоп.

Италия: флагман тащит лигу

Приезд Криштиану Роналду делает Серию А сильнее как в имиджевом плане, так и в игровом. «Ювентус» и без португальца проявляет себя еврокубковым бойцом высшего качества, неспроста сыграв в двух финалах за последние четыре года. Что еще важнее – в отличие от Германии, борьба в местном чемпионате достаточно остра. «Наполи», «Рома» и «Интер» всеми силами пытаются дотянуться до «Юве», а академия Коверчано продолжает поставлять молодых специалистов, которые поднимают на новый уровень клубы средней руки – посмотрите на «Сассуоло». И все равно биться за еврокубки всерьез среди итальянцев готов только «Ювентус».

А что Россия?

Россия – страна контрастов. Прошел ЧМ-2018 – и хоть трава не расти: на федеральном канале показывают «Ахмат» – «Енисей»; непонятно, что делать с половиной стадионов; ряд клубов, включая победителя Кубка России «Тосно», приказал долго жить; кривой календарь, ужасные поля, лимит…

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С другой стороны, реформаторский трактат Леонида Федуна дает надежду на то, что государство все же поддержит спорт номер один. Не потому, что там предложено нечто гениальное, а потому, что функционер выдал его в открытый доступ именно сейчас. Фактически это призыв к властям с просьбой поддержать российский футбол. Раз статья вышла в свет сейчас – значит, с точки зрения Федуна это лучший момент. Вряд ли он стал бы просить государство о помощи тогда, когда это неуместно.

Отрадно и то, что в Россию не боятся ехать топовые легионеры: появление в РПЛ Хеведеса и Маркизио должно развеять в глазах иностранцев стереотипы о медведях и балалайках. Перспективы «Зенита» и ЦСКА на европейской арене заметно выше, чем у стагнирующих «Локомотива» со «Спартаком», и все же о победах в еврокубках говорить рано. Нам еще предстоит преобразовать наследие ЧМ в рост отечественного футбола.

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Рейтинг УЕФА

Место Клуб Страна Баллы 1 Реал Испания 133 2 Бавария Германия 114 3 Барселона Испания 114 4 Атлетико Испания 113 5 Ювентус Италия 109 6 Севилья Испания 109 7 ПСЖ Франция 88 8 Манчестер Сити Англия 85 9 Арсенал Англия 77 10 Шахтер Украина 75 … 17 Зенит Россия 63 30 ЦСКА Россия 46 49 Локомотив Россия 26,5

Данные на начало октября 2018 года

Топ-5 стран, чьи клубы побеждали в Лиге чемпионов*

Всего (вместе с КЕЧ*) В XXI веке Испания 18 10 Италия 12 3 Англия 12 3 Германия 7 2 Голландия 6 0

*Кубок европейских чемпионов (до 1992 года)

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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