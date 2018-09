«Вольфсбург» на подъеме, «Шальке» и «РБ» проваливаются и Горецка покоряет новый клуб. Главные события 2-ого тура Бундеслиги

Немецкий чемпионат набирает обороты. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события второго игрового уикенда Бундеслиги.

На старте сезона «Вольфсбург» был в числе возможных претендентов на вылет. Сейчас команда обыграла самых молодых и перспективных команд — «Байер». Сезонное ли это явление — посмотрим после перерыва на матчи сборных, а пока «Леверкузену» стоит переосмыслить свою игру и дать жару уже в третьем туре.

Вчера «Шальке» принимал у себя «Герту». На 14-ой минуте благодаря системе видеопомощи арбитрам в ворота гостей назначили пенальти, который не смог реализовать хавбек Даниэль Калиджури. В итоге «Герта» обыграла «Шальке» (0:2). Дублем отличился Ондрей Дуда, в прошлом сезоне забивший за весь год всего два мяча.

A very disappointing first home game of the season 😕 pic.twitter.com/2nNpRl8yFm

В эти выходные за «мюнхенцев» провел свой первый матч полузащитник Леон Горетка. Он отличился голом и голевой передачей во встрече 2-ого тура Бундеслиги со «Штутгартом». Возник вопрос: сделает ли Ковач из немца игрока основы, или же позволит выходить на замену как в предыдущих играх?

Кевин Трапп вернулся в «Айнтрахт» в аренду и провалил первый же матч против «Вердера». Два пропущенный гола: один засчитанный после использования видеоповтора, второй — со штрафного удара.

A post shared by Bundesliga (@bundesliga_en) on Sep 2, 2018 at 2:47am PDT

Старик Франк Рибери продолжает играть и пугать соперников своей техникой и улыбкой. Француз провел свой 250-й матч в Бундеслиги. Отличиться голом но получилось, но так ли это важно?

«РБ Лейпциг» болтается где-то в конце таблицы Бундеслиги. «Быки» не выигрывают уже два матча подряд, а матч новичка первой лиги «Фортуна» заставила говорить о себе после неожиданной ничьей с открытием последних сезонов немецкого футбола.

A post shared by RB Leipzig — Die Roten Bullen (@dierotenbullen) on Sep 2, 2018 at 8:24am PDT

0 голов пропустила «Герта» со старта тура. Столичный клуб единственные в Бундеслиге, кому удалось сохранить ворота пустыми за две игры.

🐻 @HerthaBSC_EN are the only #Bundesliga team yet to concede a goal 🥅

Brick wall at the back ⛔ pic.twitter.com/4cZucsa9SK

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 2, 2018