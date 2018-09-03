«Вольфсбург» на подъеме, «Шальке» и «РБ» проваливаются и Горецка покоряет новый клуб. Главные события 2-ого тура Бундеслиги

Немецкий чемпионат набирает обороты. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события второго игрового уикенда Бундеслиги.

«Волки» под таблетками

На старте сезона «Вольфсбург» был в числе возможных претендентов на вылет. Сейчас команда обыграла самых молодых и перспективных команд — «Байер». Сезонное ли это явление — посмотрим после перерыва на матчи сборных, а пока «Леверкузену» стоит переосмыслить свою игру и дать жару уже в третьем туре.

Zweiter Sieg im zweiten Spiel — so kann man starten! 👏 pic.twitter.com/i6LxjbjW0O — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 1, 2018

«Шальке» закопал сам себя

Вчера «Шальке» принимал у себя «Герту». На 14-ой минуте благодаря системе видеопомощи арбитрам в ворота гостей назначили пенальти, который не смог реализовать хавбек Даниэль Калиджури. В итоге «Герта» обыграла «Шальке» (0:2). Дублем отличился Ондрей Дуда, в прошлом сезоне забивший за весь год всего два мяча.

A very disappointing first home game of the season 😕 pic.twitter.com/2nNpRl8yFm — FC Schalke 04 (@s04_en) September 2, 2018

Дебют Голрецки

В эти выходные за «мюнхенцев» провел свой первый матч полузащитник Леон Горетка. Он отличился голом и голевой передачей во встрече 2-ого тура Бундеслиги со «Штутгартом». Возник вопрос: сделает ли Ковач из немца игрока основы, или же позволит выходить на замену как в предыдущих играх?

Провал Траппа

Кевин Трапп вернулся в «Айнтрахт» в аренду и провалил первый же матч против «Вердера». Два пропущенный гола: один засчитанный после использования видеоповтора, второй — со штрафного удара.

Цифра тура

Старик Франк Рибери продолжает играть и пугать соперников своей техникой и улыбкой. Француз провел свой 250-й матч в Бундеслиги. Отличиться голом но получилось, но так ли это важно?

🤔 Das Quiz am Sonntag rund um dem Jubilar @FranckRibery : https://t.co/UKxRdSCA8t Übrigens: Das Jubiläums-Shirt könnt ihr euch jetzt hier sichern ➡️ https://t.co/k1XQXmCPBH Unter allen Käufern des Shirts wird ein Meet & Greet mit unserer 7⃣ verlost. Viel Erfolg! pic.twitter.com/4flqfg5w2i — FC Bayern München (@FCBayern) September 2, 2018

«РБ» больше не окрылен

«РБ Лейпциг» болтается где-то в конце таблицы Бундеслиги. «Быки» не выигрывают уже два матча подряд, а матч новичка первой лиги «Фортуна» заставила говорить о себе после неожиданной ничьей с открытием последних сезонов немецкого футбола.

Неожиданность тура

0 голов пропустила «Герта» со старта тура. Столичный клуб единственные в Бундеслиге, кому удалось сохранить ворота пустыми за две игры.

🐻 @HerthaBSC_EN are the only #Bundesliga team yet to concede a goal 🥅 Brick wall at the back ⛔ pic.twitter.com/4cZucsa9SK — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 2, 2018

Герой тура

Полузащитник бременского «Вердера» Милот Рашика вырвал для своей команды победу в матче с «Айнтрахтом». На 96-ой минуте Милот удачно реализовал штрафной удар. Для полузащитника этот гол оказался первым в сезоне.

Цитата тура

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, уволенный из «Баварии» по ходу прошлого сезона, раскритиковал позицию мюнхенского клуба и рассказал, почему так быстро уехал из немецкого чемпионата:

«Опыт работы в «Баварии» был для меня слегка необычным. Не сказать, что дела шли плохо, в сентябре мы выиграли почти все матчи. Думаю, проблема была скорее в философии: в клубе ничего не хотели менять, я хотел

Результаты 1-го тура:

Ганновер – Боруссия Д – 0:0.

Айнтрахт – Вердер – 1:2(0:1)

(Аллер, 54 — с пенальти; Осако, 20, Рашица, 90).

Байер – Вольфсбург – 1:3 (1:1)

(Бэйли, 24; Озджан, 36 — в свои ворота, Вегорст, 55, Штеффен, 60).

Хоффенхайм – Фрайбург – 3:1 (0:1)

(Салаи, 50, 63, Крамарич, 90; Хайнц, 36).

Нюрнберг – Майнц – 1:1 (1:1)

(Исхак, 48; Матета, 25).

Аугсбург – Боруссия М – 1:1 (1:0)

(Грегорич, 12; Плеа, 68).

Штутгарт – Бавария – 0:3 (0:1)

(Горецка, 37, Левандовски, 62, Мюллер, 76).

РБ Лейпциг – Фортуна – 1:1 (0:0)

(Огюстен, 68; Циммерманн, 47).

Шальке – Герта – 0:2 (0:1)

(Дуда, 15, 90).

Турнирная таблица

Автор: Роман Шлуинский

Фото: Global Look Press