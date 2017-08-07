Во имя справедливости. Суперкубок Англии достался тем, кто был больше этого достоин

В битве за первый трофей сезона не обошлось без крови, удалений и драматичной развязки. Внутреннего напряжения в ней было гораздо больше, чем открытого огня. «Арсенал» был интереснее, «Челси» — практичнее, а исход встречи заставил всех бурно обсуждать, зачем вратарям бить пенальти.

Минута молчания

Сюжет матча обернулся философской притчей о высшей справедливости. Ноту духовности еще до начала игры внесла минута молчания: 14 июня в здании Greenfell Tower в Лондоне случился пожар, унесший жизни 80 человек. Причиной трагедии стал неисправный холодильник. Глядя на безобидно стоящий в углу рефрижератор, в это трудно поверить. Впрочем, никто не говорил, что жизнь – справедливая штука.

В обоймах команд бросалось в глаза отсутствие главных звезд. У «Челси» не было Азара, «Арсенал» же недосчитался Санчеса и Озила. Оба наставника ожидаемо избрали схему 3+4+2+1. У Конте сюрпризов в составе вообще не было; Венгер сделал Монреаля левым центральным защитником, Окслейд-Чемберлен занял позицию левого латераля, а компанию Лаказетту в атаке составили Уэлбек и Ивоби.

Прострация «Челси»

Команда Конте, видимо, продолжала размышлять о роковых поворотах судьбы, когда прозвучал стартовый свисток. «Арсенал» был агрессивен, компактен и сконцентрирован, а «Челси» не мог выбраться в атаку. При потере мяча Ивоби и Уэлбек стягивались ближе к центру и перекрывали Фабрегаса, без которого защитники «пенсионеров» впадали в ступор. Несколько раз дело заканчивалось абсурдными забросами Давида Луиза в пустоту. Как будто он по-прежнему видел впереди силуэт Диего Косты. Но там был Батшуайи, который в воздушной борьбе с Мертезакером был беспомощен.

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Оставалось просачиваться через фланги, что было чревато неприятностями. Первый же рейд Мозеса к чужой штрафной закончился опасным контрвыпадом и карточкой Аспиликуэте. Стоило умчаться вперед Маркосу Алонсо, как «Арсенал» создал самый опасный момент в первом тайме – когда Лаказетт попал в штангу.

После 20-й минуты «Челси» пришел в себя, да и «канониры» подсели. Сражение вошло в новую стадию, и пролилась первая кровь: Кэхилл локтем рассек бровь Мертезакеру. Травма немца открыла путь на поле Сеаду Колашинацу. Как позже оказалось – неспроста. По первому тайму «Арсенал» оставил более приятное впечатление, но первый гол сразу после перерыва забил «Челси». Кэхилл удачно сыграл головой на подборе и отправил мяч в штрафную, куда ворвался Мозес и «расстрелял» Чеха. «Арсенал» помчался отыгрываться, но Тибо Куртуа был на высоте. Венгер освежил нападение, выпустив Жиру и Уолкотта; Конте ответил появлением Мораты и Рюдигера, а матч тем временем близился к кульминации.

Преступление и наказание

На 80-й минуте идиллию матча нарушил Педро, проехавшись шипами по ахиллу Эль-Ненни. Арбитр встречи Роберт Мэдли дождался, когда у виновника перестанет сводить ногу, и зажег «красный свет». То было начало развязки. Штрафной, назначенный за фол Педро, стал роковым для «Челси»: Джака подал, Мората запорол офсайдную ловушку, а Колашинац переправил мяч в сетку. Больше голов в основное время не случилось. Регламент Суперкубка овертаймов не предусматривает, так что командам предстояла 11-метровая рулетка.

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Причем рулетка не обычная, а с музыкальным названием – ABBA. Эта аббревиатура означает новый порядок пробития послематчевых пенальти. Если раньше команды А и В исполняли пенальти по очередности: АВ-АВ-АВ, то по новым правилам очередность будет такая: АВ-ВА-АВ. Это ноу-хау взято из большого тенниса, чтобы у команды, бьющей первой, не было психологического преимущества. Систему уже опробовали на юношеских турнирах, и все идет к тому, что скоро она будет нормой.

Первые три буквы серии ничем не поразили: Кэхилл, Уолкотт и Монреаль свои попытки реализовали. А вот четвертым бьющим почему-то оказался… Куртуа. Днем ранее в сети появилось видео, где бельгийский вратарь мастерски исполняет штрафной. Опыт в послематчевых сериях у него тоже уже был, но чтобы бить вторым – в этом ощущался подвох. Голкипер «синих» коротко выдохнул, разбежался как следует и запустил мяч над перекладиной. В тот же момент Антонио Конте поперхнулся жвачкой. Следующим бил Альваро Мората – и тоже не попал. Бывают дни, когда лучше вообще не выходить на поле… «Канониры» в ответ произвели два точных выстрела и побежали открывать шампанское. И это было справедливо.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press