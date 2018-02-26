Вне закона. Чем занимается в Испании Рубен Семеду

Прошлым летом Рубен Семеду прибыл в Испанию в качестве потенциального сменщика для Матео Мусаккьо в центре обороны «Вильярреала». Португальцу потребовалось меньше сезона, чтобы громко заявить о себе: разбойное нападение, ношение оружия и похищение человека. Сейчас Семеду заключен под стражу, и ему может грозить тюремное заключение.

Слава о «подвигах» Рубена дошла до широкой общественности на прошлой неделе, когда игрок был задержан полицией. Португальца обвинили в разбойном нападении и незаконном лишении человека свободы. Чуть позже выяснилось, что Семеду вместе с двумя подельниками, одним из которых был его двоюродный брат, избили, похитили и держали в заточении мужчину, представившегося знакомым Рубена. По словам потерпевшего, он помогал Семеду с поисками должника, но затем у них возникли разногласия. Мужчину связали и отвезли в дом футболиста в Торре-де-Кониль. Там его продолжили избивать и изъяли у него ключи от дома, после чего обокрали, забрав 24 тысячи евро и разные ценности.

Полицейские наведались в гости к игроку и арестовали его. Во время обыска в его доме нашли пистолет с затертым серийным номером. А в подвальном помещении обнаружили комнату с мощной акустической системой. Соседи рассказали, что Семеду часто устраивал вечеринки и до самого утра из его дома доносилась громкая музыка. У служителей правопорядка было достаточно поводов для ареста дебошира и проверки его внефутбольной деятельности в Испании.

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Как оказалось, Семеду снесло крышу еще раньше. Первый вопиющий эпизод с его участием случился в конце октября 2017-го. Он повздорил с одним из посетителей ночного клуба, но стычку удалось погасить в зародыше. После чего португалец предложил оппоненту прогуляться до своей машины, где пообещал вручить ему свою игровую футболку в качестве примирения. Вместо этого Семеду огрел обидчика стеклянной бутылкой по голове. Пострадавший обратился с жалобой в полицию, но дело удалось замять. А в «Вильярреале» тогда заявили, что не станут предпринимать никаких мер в отношении игрока.

Месяц спустя произошел еще один инцидент. И снова в клубе. Один из охранников вежливо попросил португальца уйти, так как заведение уже закрывалось. После непродолжительной перепалки футболист покинул помещение. Обиженный Рубен дождался конца смены охранника, после чего накинулся на него на улице, размахивая пистолетом. К счастью, у Семеду хватило мозгов не пускать оружие в ход. Он ограничился тем, что разбил тому телефон и высказал несколько нелицеприятных вещей.

После случая с похищением в «Вильярреале» открыли собственное расследование в отношении Семеду. «Клуб обещает предпринять соответствующие дисциплинарные меры с максимальной тщательностью» — сообщалось в официальном заявлении «подводников». Зато агент футболиста Катио Бальде настаивает на том, что в этом деле не все так очевидно. «Сейчас это довольно трудно объяснить, но Рубен стал жертвой мошенничества. Он не совсем правильно отреагировал на сложившуюся ситуацию, но правда в том, что именно он жертва. Предполагаемое похищение никогда не происходило. Это полная ложь», — настаивает Бальде.

На прошлой неделе, после двух ночей, проведенных под стражей, закованный в наручники Семеду был доставлен в суд. Там ему отказали в освобождении под залог, а значит, футболист останется в тюрьме Пикассента на время судебного разбирательства. 23-летний защитник обвиняется в покушении на убийство, применении насилия, грабеже, незаконных лишении свободы и хранении оружии. Кроме того, португальца оставили без зарплаты. «Мы всегда с уважением относимся к презумпции невиновности, но клуб решил приостановить работу игрока и выплату ему зарплаты до окончательного решения по этому делу», – постановили в «Вильярреале».

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По количеству выдвинутых обвинений Семеду сравнялся с числом выходов на поле в этом сезоне. Он отметился появлением всего в четырех матчах Ла Лиги и в одной встрече в Лиге Европы. О потенциальном наказании для футболиста пока ничего не сообщается. Но в том случае, если его признают виновным по большинству пунктов обвинения, нельзя исключать, что скоро его будет ожидать еще один трансфер. Но на этот раз куда менее перспективный.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press