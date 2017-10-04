Викинги в огне, высокие ставки и британские разборки. Три ставки на отборочные игры ЧМ-2018 и другие главные матчи недели

Пришла пора решающих матчей отборочного цикла ЧМ-2018. Пока весь мир следит за сенсационными подвигами сирийцев, сборная России проводит товарищеские игры с командами из Азии. Но настоящая мясорубка пройдет в Европе: британская разборка между сборными Уэльса и Ирландии, а также ключевые сражения четырех команд в группе I.

5 октября

Сирия — Австралия

Место: Малакка, Малайзия

Стадион: «Ханг Джебат»

Время: 15:00 (мск)

Сирийцы стали главной сенсацией отборочного турнира в азиатской зоне, добравшись до стыковых матчей. Впервые в истории «красные орлы» могут заполучить путевку на ЧМ, но для начала надо одолеть австралийцев, а также четвертую команду зоны КОНКАКАФ. «Соккеруз» довольно неожиданно уступили прямую путевку на чемпионат мира Саудовской Аравии и рискуют остаться без билета в Россию. Австралия участвовала в трех предыдущих ЧМ. Ранее команды не встречались.

П1 Х П2

Сирия – Австралия 4,67 3,36 1,70

7 октября

Россия – Южная Корея

Место: Москва, Россия

Стадион: «Арена ЦСКА»

Время: 17:00 (мск)

Многие российские болельщики до сих пор не могут забыть последнюю встречу этих команд. Матч группового этапа ЧМ-2014 завершился результативной ничьей, что помешало россиянам побороться за выход в плей-офф турнира. Что касается товарищеских матчей, то сборные России и Южной Кореи встречались в 2013-м. Тогда победу хозяевам принесли голы Смолова и Тарасова. В следующем году «азиатские тигры» примут участие в ЧМ-2018.

П1 Х П2

Россия – Южная Корея 1,85 3,50 4,50

6 октября

Турция – Исландия

Место: Эскишехир, Турция

Стадион: «Эскишехир Арена»

Время: 21:45 (мск)

Викинги в огне

Тот самый «матч жизни» для обеих команд, поражение в котором наверняка каждую из них лишит шансов на участие в ЧМ-2018. Сборные Турции и Исландии играли в одной отборочной группе во время квалификации ЧЕ-2016. Тогда они обменялись домашними победами. Первая встреча команд в нынешнем отборочном цикле также осталась за хозяевами – исландцами. «Викинги» лишь раз обыгрывали турок в гостях – в 1980 году.

П1 Х П2

Турция – Исландия 1,99 3,41 4,11

9 октября

Украина – Хорватия

Место: Киев, Украина

Стадион: «НСК Олимпийский»

Время: 21:45 (мск)

Высокие ставки

После поражения от исландцев сборной Украины необходимо выигрывать оставшиеся матчи, чтобы иметь шансы на поездку в Россию. И если встреча со сборной Косово кажется легкой прогулкой, то игра с хорватами таковой явно не будет. Более того, «желто-синие» последний раз побеждали сборную Хорватии больше 20 лет назад (в отборочном матче к ЧЕ-1996). А гостей в этом матче вполне может устроить и ничья.

П1 Х П2

Украина – Хорватия 2,75 2,75 2,75

9 октября

Уэльс – Ирландия

Место: Кардифф, Уэльс

Стадион: «Кардифф Сити Стэдиум»

Время: 21:45 (мск)

Британские разборки

Маловероятно, что лидер группы D сборная Сербия уступит кому-нибудь путевку на ЧМ. А потому Уэльсу и Ирландии остается биться за утешительный приз в виде второго места и попадания в стыковые матчи. Гости не квалифицировались на ЧМ с 2002 года, а валлийцы и вовсе с 1958-го. Между собой команды провели пять матчей: дважды успех праздновали ирландцы, а остальные три встречи завершились ничьей.

П1 Х П2

Уэльс – Ирландия 1,86 3,74 4,07

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press