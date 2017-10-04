Викинги в огне, высокие ставки и британские разборки. Три ставки на отборочные игры ЧМ-2018 и другие главные матчи недели

Пришла пора решающих матчей отборочного цикла ЧМ-2018. Пока весь мир следит за сенсационными подвигами сирийцев, сборная России проводит товарищеские игры с командами из Азии. Но настоящая мясорубка пройдет в Европе: британская разборка между сборными Уэльса и Ирландии, а также ключевые сражения четырех команд в группе I.
5 октября
Сирия — Австралия
Место: Малакка, Малайзия
Стадион: «Ханг Джебат»
Время: 15:00 (мск)
Сирийцы стали главной сенсацией отборочного турнира в азиатской зоне, добравшись до стыковых матчей. Впервые в истории «красные орлы» могут заполучить путевку на ЧМ, но для начала надо одолеть австралийцев, а также четвертую команду зоны КОНКАКАФ. «Соккеруз» довольно неожиданно уступили прямую путевку на чемпионат мира Саудовской Аравии и рискуют остаться без билета в Россию. Австралия участвовала в трех предыдущих ЧМ. Ранее команды не встречались.
П1 Х П2
Сирия – Австралия 4,67 3,36 1,70
7 октября
Россия – Южная Корея
Место: Москва, Россия
Стадион: «Арена ЦСКА»
Время: 17:00 (мск)
Многие российские болельщики до сих пор не могут забыть последнюю встречу этих команд. Матч группового этапа ЧМ-2014 завершился результативной ничьей, что помешало россиянам побороться за выход в плей-офф турнира. Что касается товарищеских матчей, то сборные России и Южной Кореи встречались в 2013-м. Тогда победу хозяевам принесли голы Смолова и Тарасова. В следующем году «азиатские тигры» примут участие в ЧМ-2018.
П1 Х П2
Россия – Южная Корея 1,85 3,50 4,50
6 октября
Турция – Исландия
Место: Эскишехир, Турция
Стадион: «Эскишехир Арена»
Время: 21:45 (мск)
Викинги в огне
Тот самый «матч жизни» для обеих команд, поражение в котором наверняка каждую из них лишит шансов на участие в ЧМ-2018. Сборные Турции и Исландии играли в одной отборочной группе во время квалификации ЧЕ-2016. Тогда они обменялись домашними победами. Первая встреча команд в нынешнем отборочном цикле также осталась за хозяевами – исландцами. «Викинги» лишь раз обыгрывали турок в гостях – в 1980 году.
П1 Х П2
Турция – Исландия 1,99 3,41 4,11
9 октября
Украина – Хорватия
Место: Киев, Украина
Стадион: «НСК Олимпийский»
Время: 21:45 (мск)
Высокие ставки
После поражения от исландцев сборной Украины необходимо выигрывать оставшиеся матчи, чтобы иметь шансы на поездку в Россию. И если встреча со сборной Косово кажется легкой прогулкой, то игра с хорватами таковой явно не будет. Более того, «желто-синие» последний раз побеждали сборную Хорватии больше 20 лет назад (в отборочном матче к ЧЕ-1996). А гостей в этом матче вполне может устроить и ничья.
П1 Х П2
Украина – Хорватия 2,75 2,75 2,75
9 октября
Уэльс – Ирландия
Место: Кардифф, Уэльс
Стадион: «Кардифф Сити Стэдиум»
Время: 21:45 (мск)
Британские разборки
Маловероятно, что лидер группы D сборная Сербия уступит кому-нибудь путевку на ЧМ. А потому Уэльсу и Ирландии остается биться за утешительный приз в виде второго места и попадания в стыковые матчи. Гости не квалифицировались на ЧМ с 2002 года, а валлийцы и вовсе с 1958-го. Между собой команды провели пять матчей: дважды успех праздновали ирландцы, а остальные три встречи завершились ничьей.
П1 Х П2
Уэльс – Ирландия 1,86 3,74 4,07
Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press