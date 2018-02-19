Вернемся править? Гид по ошибкам сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане

Всего за четыре дня хоккейные болельщики опробовали на себе все три стадии отношения к сборной России: гнев, милость и любовь. Проигрыш в первом матче корейской Олимпиады взорвал болельщиков: так национальную команду не «покрывали» со времен поражения от Финляндии на Играх в Сочи. Но последующие две победы дали тем же хейтерам повод для радости — выигрыши-то разгромные. Спешим разочаровать: ошибок еще предостаточно. Для борьбы за медали (не говоря уже о «золоте») тренерскому штабу придется детально рассмотреть черновые работы из группового этапа.

Словацкий гнев

Первый скомканный блин в Корее стал важной осечкой наподобие провальной контрольной работы в конце учебного года. В первую очередь победа Словакии указала Олегу Знарку на излишнюю самоуверенность после нескольких удачных действий. Забив быстрые два гола в стартовые 5 минут, россияне, казалось, уже отправились в Олимпийскую деревню с тремя очками в активе. Кара была мгновенной: за несколько минут до сирены на перерыв (как в первом, так и во втором периодах) все четыре звена умирали от усталости. А игроки Рэмзи «возили» оборону и мучали Кошечкина, словно живодеры. Да и сам голкипер подвел: четыре удара по воротам, два гола.

Одной из проблем стало самоуничтожение лидеров после возвращения соперников на лед. При ничейном счете командные действия развалились, а лидеры пытались решить задачу с реализацией в одиночку: Дацюк неудачно шел в обыгрыш, Гусев и Прохоркин не могли протолкнуть шайбу в пустой угол ворот. Да и защитная линия потрясла: тот же Нестеров настолько увлекся атаками, что забывал о своем фланге в обороне и пропускал контратаки. Футболисты «Спартака», переодевайтесь, вас узнали.

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И на десерт: обожаемая игра в большинстве. Когда представители лучшей европейской лиги не могут реализовать численное преимущество пять раз подряд, нужно что-то менять. На следующий день после поражения помощник тренера Витолиньш сообщил об изменениях: Шипачева вывели из бригады большинства.

Милость по-словенски

К слову, больше на турнире Вадим и не появлялся. Российской игре в неравных составах это пошло на пользу: в матче со Словенией (между прочим, выстоявшей все три раза при игре 4 на 5 с США) использовались все полноценные удаления соперника. Секрет успеха — молниеносное перемещение по флангам и проникающий пас на пятачок одному из «наконечников»: сначала им был Мозякин, а позже — Барабанов. По сравнению с первым матчем сборная свела случайные передачи на чужие клюшки на нет: стоит посмотреть на проникающий голевой пас Зуба на Капризова, и вы поверите в чудесные преображения.

Хоккеистам ОАR не оставалось другого выбора, как извиниться перед болельщиками разгромом над словенцами. Риск был: аутсайдеры обыграли американцев по буллитам (3:2) и показали, что готовы к сенсациям. Но порка от «стариков» Ковальчука (2+1) и Мозякина (первый гол на Олимпиадах) и молодой азарт Капризова (хет-трик)

раскрепостили сборную. Помимо возвращения важного фактора — командной уверенности, все четыре звена одинаково отрабатывали домашнюю заготовку: вход в чужую зону и перепасовка в стиле треугольника. Но проблемы бывают даже при счете 8:2. Например, Кошечкин не смог отстоять на ноль при минимуме опасных атак, и его заменили на Сорокина.

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Американский подарок

Но вопроса о смене голкипера не было. «С США сыграет Кошечкин. Ребята, я с вас офигеваю» — так оригинально Олег Знарок поддержал вратаря «Магнитки». И правильно сделал: свой первый «сухарь» на олимпиадах Василий засушил в последнем групповом матче. А сама сборная воспользовалась собственной уникальностью: практически ни у одной команды на этом турнире нет подобного сплава молодости и опыта, как у России. Частые ошибки заокеанской молодежи в средней линии не прощались опытными Широковым и Мозякиным, которые тут же начинали контратаку и выводили на оперативный простор Прохоркина. А Ковальчук дважды распаковал американский подарок самостоятельно, оформив дубль. В этот раз большинство вновь не было реализовано, зато появились плюсы: в меньшинстве россияне не пропустили, хотя американцы имели три таких возможности.

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Самая важная победа была достигнута нашими хоккеистами в стремлении увеличить счет до максимума: за две минуты до конца матча россияне уже забросили четыре шайбы, но тренерский штаб все равно выпустил ударную бригаду большинства для пятого гола. «Главный тренер США был в ярости, потому что счет уже был 4:0. Он кричал: «Выпускайте их на лед, давайте!» По его мнению, сборная атлетов из России должна была снять ногу с педали газа» — так прокомментировал эпизод один из журналистов NBC. Наверное, перед американцами надо извиниться.

Что дальше?

Российской команде нужно прибавлять (удивлены?) даже после 4:0 со сборной, составленной из хоккеистов швейцарских и немецких лиг. Матч с США убедил, что бригада большинства так и не вышла из кризиса. Получится ли воспользоваться численным преимуществом при неудачно складывающихся матчах а-ля Словакия — вопрос под звездочкой.

Благодаря словенским чудесам (2 победы в группе) наша сборная оказалась на первом месте в квартете. Это означает, что российская команда ждет соперника по четвертьфиналу (21 февраля, 10:40 по мск) из квалификационной пары Словения/Норвегия. Кричать о слабости будущих соперников не стоит: норвежцы способны забить и закрыться в скандинавскую стенку, а словенцы стали главной сенсацией турнира и способны к реваншу. В случае выхода в полуфинал на Россию выйдет либо США/Cловакия, либо Чехия. Если о потенциале первых двух сборных Олег Знарок составил общее представление воочию, то с чехами нужно играть без грубости — в двух из трех групповых матчей они реализовывали большинство.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press