Величайший шоумен. Почему Диего Коста будет самым зрелищным игроком Ла Лиги

В чемпионате, где выступают Лео Месси и Криштиану Роналду, любому другому футболисту не так-то просто привлечь внимание к своей персоне. Но этой зимой в Ла Лигу вернулся один из главных бунтарей европейского футбола. Кто-то с интересом наблюдает за его выходками, а кто-то откровенно презирает. Но с уверенностью можно сказать одно: Диего Коста никого не оставляет равнодушным.

В современном футболе остается все меньше игроков, способных превратить даже самую унылую игру в красочное шоу. Есть Лео Месси, умеющий накрутить полкоманды соперника и сотворить гол из ничего. Есть Неймар, демонстрирующий за матч по несколько десятков обманных движений и элегантных обыгрышей. Есть Ибрагимович, на которого зрители приходят посмотреть просто потому, что он Ибра. Но есть футболист, способный своим эпатажным поведением затмить всех остальных. Его зовут Диего Коста.

Рекорды и бунты. Шум вокруг «Барселоны», триумф «Реала», провал «Атлетико»

В сезоне-2013/14 Коста стал одним из лучших в Ла Лиге: настрелял 36 голов, дошел с «Атлетико» до финала ЛЧ и выиграл чемпионат Испании. Но в среде болельщиков отношение к нему было весьма противоречивое. Диего при каждом удобном случае привлекал к себе внимание: плевался, сморкался, брыкался, симулировал. И когда нападающий отправился покорять Англию, многие в Испании вздохнули с облегчением. Поначалу в Лондоне Коста вел себя довольно скромно, словно новичок в школьном классе. Но стоило ему освоиться, как его присутствие почувствовали все вокруг. Вот лишь часть его выходок в Англии: создание коалиции с Азаром и Фабрегасом с целью изгнания Жозе Моуринью из «Челси», потасовка со Стивеном Джеррардом и удаление в матче Кубка Англии с «Эвертоном» за попытку покусать Гарета Барри. Кульминацией его английского турне стала крупная ссора с Антонио Конте, завершившаяся выдворением Косты из «Челси» по СМС.

Коста-лом. Что делает Диего Косту самым скандальным футболистом современности

Утихомирить бунтующего бразило-испанца могли лишь в «Атлетико», куда он и вернулся в конце сентября. Стоимость выкупа опального форварда составила 66 млн евро. Когда Диего появился на первой тренировке после возвращения в «Атлетико» в начале октября, сложилось впечатление, что все лето он провел в столовой «Челси». Но спустя три месяца форвард привел себя в форму, сбросив 10 килограмм. К потере веса привели интенсивные физические тренировки, строгая диета (пять небольших приемов пищи в день с минимальным содержанием жира) и бокс. К слову, боксировал Коста в спортзале Фернандо Торреса, Nine Fitness, в центре Мадрида. Ответственность за преображение футболиста несет тренер «кольчонерос» Оскар Ортега по прозвищу Профессор. Ортега настолько загонял Косту, что тот на полном серьезе признавался, что теперь он боится специалиста.

«Я так долго ждал этого дня, упорно трудился и тренировался, мне необходимо играть, я устал от тренировок», — изливал душу журналистам Диего в конце декабря. Долгожданное возвращение состоялось в кубковом матче с клубом «Льейда». Он вышел на замену, отметился голом и получил повреждение. Но то была лишь репетиция. Настоящий Коста вернулся в матче с «Хетафе». Жесткая игра, удары локтями, предупреждение, забитый гол, празднование с фанатами и удаление с поля. Впервые в своей карьере форвард отметился забитым мячом и удалением в одной игре Ла Лиги. До этой встречи его последний раз изгоняли с поля в национальных чемпионатах восемь лет назад. Даже в Англии его удаляли лишь в кубковом матче.

Применение магии. Где должен играть Филиппе Коутиньо

В последние месяцы Диего Симеоне заметно сник и уже не столь экспрессивен и эмоционален, каким он был в первые годы в «Атлетико». С возвращением Косты у «кольчонерос» появился резервный генератор эмоционального снабжения. А для соперников он станет худшим кошмаром наяву и подобно энергетическому вампиру будет высасывать из них всю энергию по ходу матчей. Благодаря ему о «красно-белых» станут говорить в два раза чаще. Его будут критиковать и штрафовать, но Коста давно показал, что умеет справляться с давлением. Такого человека очень недоставало «Атлетико» и всей Ла Лиге.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press