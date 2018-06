В Россию с любовью. Как сборные приезжали на чемпионат мира

До первого матча чемпионата мира в России остается меньше 24 часов. Сборные всех стран-участниц уже ступили на русскую землю, познав все прелести национального гостеприимства.

Сборную Англии встретили очень тепло. Харри Кейн остался доволен

We’ve had a warm welcome in Russia and great to get a first training session under our belts. 🦁🦁🦁 #ThreeLions #Eng #WorldCup pic.twitter.com/ArjNkRIWaQ

— Harry Kane (@HKane) 13 июня 2018 г.