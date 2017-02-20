«В России со мной обошлись плохо». Илья Казаков – об откровении Капелло

Фабио Капелло, чья пауза в карьере после увольнения с поста главного тренера сборной России затянулась вот уже на полтора года, вызвал удивление у многих людей в России своим интервью французскому Canal+.

70-летний итальянец признался, что действительно вел переговоры с «ПСЖ» в 2013 году, когда клуб стоял на пути масштабной реконструкции, затеянной после прихода в клуб серьезного консорциума из Катара. Искушение оставить сборную было очень сильным. Капелло смог устоять перед баснословными деньгами «ПСЖ» только благодаря моральным принципам, привитым ему отцом в раннем детстве: «Мы обо всем договорились с клубом. Но тогда я был тренером сборной России. Мне казалось, что это будет предательством, если я уйду. Возможно, был неправ, потому что эти люди плохо обошлись со мной. Я потерял хорошую возможность возглавить большой клуб».

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Пожалуй, это первый случай, когда спустя время тренер-иностранец, работавший с нашим топ-клубом или национальной сборной России, говорит, что с ним плохо обошлись. В соцсетях сразу же появились едкие комментарии, призывающие вспомнить, сколько получал в Москве Капелло (по некоторым данным – 7 млн евро в год чистыми, по другим – 40 млн евро за три года с учетом отступных за досрочный разрыв контракта) и можно ли обижаться при такой зарплате.

Но речь в интервью, как полагаю, идет о другом. Не о деньгах. Несмотря на все задержки по зарплате, исчисляющиеся порой месяцами, Капелло в итоге получил все сполна благодаря широкому жесту Алишера Усманова, пришедшему в трудную минуту на помощь РФС.

Тренер, подчеркнуто внимательно относящийся к собственному имиджу, вероятно, под фразой «плохо обошлись со мной» имел в виду два обстоятельства.

Первое – необходимость испытывать неудобство при общении с зарубежными СМИ, не понимающими, почему тренер его уровня терпит постоянно продолжающиеся невыплаты зарплаты. Объяснить им, что на работу Капелло принимал Виталий Мутко, называвший себя гарантом по выполнению обязательств перед итальянцем, а брать на себя всю ответственность по выплатам пришлось Николаю Толстых, избранному президентом РФС несколько позже, чем был подписан контракт с тренером. Эта схема, понятная русскому уму, для иностранцев была слишком сложна.

Существующие задолженности перед тренером сборной признали публично только осенью 2014 года. Сергей Степашин как член исполкома РФС заявил в прессе, что денег для выплаты зарплаты Капелло у РФС просто нет. Степашин был уверен, что проблему с погашением долгов перед Капелло должны решать те, кто отвечал за подписание контракта, а именно Толстых и Мутко. Она так и осталась насущной: дело дошло даже до того, что Кристиан Пануччи и Массимо Нери не явились на предматчевый сбор, прислав СМС с уведомлением об этом только в день отлета команды.

Капелло отреагировал на случившееся сдержанно и с достоинством. Вероятно, к тому моменту он понимал, что и сам не в состоянии разрешить этот странный треугольник, где отсутствовала по разным причинам знакомая и понятная ему вертикаль власти — президент–тренер. Противостояние Толстых с его идейными противниками становилось все более жестким, это была не война итальянца, но он все равно оказался в ней пострадавшей стороной. Чувствуя временами свою странную обособленность, что изначально, разумеется, представить себе не мог.

Второе – момент его увольнения и слова, сказанные потом в спину. Известно, что Капелло хотел отработать свой контракт с РФС до конца. Сыграть со сборной на домашнем чемпионате мира и потом поставить красивую точку в карьере. После Бразилии многие ждали его отставки, вопрос о ней был первым, прозвучавшим на пресс-конференции после матча с Алжиром. Досрочно уходить тренер не собирался, как и не собирался увольнять его, пойдя на поводу у публики, Толстых. Президента РФС, вероятно, смущал не только масштаб компенсации, которую нужно было выплатить в этом случае, но и тяжесть решения, которое назвали бы политическим, а не только футбольным.

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Капелло видел болевые точки нашего футбола. Те, которые потом так ярко проявятся во время Евро-2016. Он старался удержать ситуацию в руках, понимая многое глубже и раньше остальных. Но он перестал быть популярным человеком в России, перестал ощущать то внимание и уважение, с которыми еще недавно воспринимался каждый его шаг, – и, как оказалось, был к этому не готов. К этой резкой перемене всего, не всегда знакомой иностранцу в России.

Он говорил, что может сделать хорошую команду на Кубке мира-2018, но после поражения от Австрии дома его часы были сочтены. И, как понимаю, тренера оскорбила даже не сама отставка, а то, что потом было сказано в спину, в том числе людьми, от которых прежде он слышал совершенно иное.

Никакими иными факторами лично я эти его слова Canal+ объяснить не могу. И с интересом жду, напишет ли он свою полную автобиографию. С подробным рассказом о том, что действительно произошло с ним в России. И что он думал о нас в последние полтора года.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press