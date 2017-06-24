В России Пепе вручили двадцать первый трофей

Защитник сборной Португалии Кеплер Лаверан Лима Феррейра или просто Пепе выложил в своем инстаграме фото подарка — самого себя в виде матрешки. Сувенир игрок получил в России во время Кубка конфедераций.

Thank you @fondoruso for your support and the nice present! 👍👍💪💪⚽️🏟 A post shared by Pepe (@official_pepe) on Jun 23, 2017 at 9:52am PDT

У 34-летнего португальского игрока 30 июня заканчивается контракт с «Реалом». Одним из клубов, который претендует на защитника, выигравшего за свою карьеру 20 трофеев, является «Бешикташ». Кроме того, интерес к Пепе проявляет «ПСЖ» и несколько английских клубов.

А пока Пепе и сборной Португалии предстоит провести матч против Новой Зеландии. Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начнется она в 18:00 по московскому времени, как и игра Россия – Мексика — в Казани. Напомним, что из группы А в плей-офф турнира выходит две команды.

Португальские путешественники Блог Ильи Егорова о сборной Португалии, в котором вы можете найти самые интересные новости и материалы о жизни действующих чемпионов Европы на Кубке конфедераций.