В Мексике из-за Кубка конфедераций разгорелся крупный коррупционный скандал

Из-за большого спроса на российские визы в Мексике случился крупный коррупционный скандал. Представители правопорядка, охранявшие посольство России в Мехико, получали взятки от желающих добыть разрешение на въезд в нашу страну.

– Мы привлекли внимание властей и попросили провести расследование, в итоге двоих полицейских уже точно уволили, еще по одному идет разбирательство и проверка, – заявил консул России Дмитрий Болбота.

Весь абсурд ситуации в том, что гостям турнира не требуется виза для въезда в Россию, для этого необходимо иметь при себе паспорт болельщика. Однако полицейские, замешанные в скандале, не знали об этом.

Кубок конфедерации стартует 17 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: РИА Новости

Футбол в сомбреро Авторский блог Юрия Алеманова о сборной Мексики, участнике Кубка конфедераций-2017. Последние новости, интервью, составы и фото с турнира.