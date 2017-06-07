В Мексике из-за Кубка конфедераций разгорелся крупный коррупционный скандал

Автор: Футбол в сомбреро 0

Из-за большого спроса на российские визы в Мексике случился крупный коррупционный скандал. Представители правопорядка, охранявшие посольство России в Мехико, получали взятки от желающих добыть разрешение на въезд в нашу страну.

– Мы привлекли внимание властей и попросили провести расследование, в итоге двоих полицейских уже точно уволили, еще по одному идет разбирательство и проверка, – заявил консул России Дмитрий Болбота.

Весь абсурд ситуации в том, что гостям турнира не требуется виза для въезда в Россию, для этого необходимо иметь при себе паспорт болельщика. Однако полицейские, замешанные в скандале, не знали об этом.

Кубок конфедерации стартует 17 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: РИА Новости

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