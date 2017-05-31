Уход Императора, слава голевой Серии А, «Forza Juve» от Сильвио Берлускони. Итоги 38-го тура Серии А

Италия говорит «до свидания» живой легенде «Ромы», главный тренер «Кротоне» начинает поездку на велосипеде, а «Интер» желает озолотиться за счет Ивана Перишича. Еженедельник «Футбол» подводит итоги последнего тура чемпионата Италии.

1) Рим поклоняется своему Императору. Великий игрок «Ромы» Франческо Тотти в последний раз вышел на поле «Стадио Олимпико» в качестве футболиста «волков». В прощальном матче против «Дженоа» было максимум интриги: 40-летний виновник торжества вышел лишь в середине второго тайма, римляне сумели вырвать важную победу в компенсированное время, а болельщики рыдали из-за расставания со своим капитаном. Не выдержал и Тотти, пустив слезу во время прощания с родной торсидой. И пусть Ческо заявил о возможности продолжить свою карьеру в другом месте, все любители футбола аплодируют его 25-летней преданности клубным цветам и идее.

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2) Вы верите в сказки о закрытом итальянском футболе? Пора избавляться от стереотипов. В прошедшем сезоне Серия А стала самой результативной лигой среди большой европейской пятерке чемпионатов. Средний показатель всех встреч первенства – 2.96 голов за игру. Впервые за долгие 27 лет с трона в данной категории была сдвинута немецкая Бундеслига.

3) В Италии рождаются самые честные любители пари. Недавно защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти отправился в родную страну пешком: он обещал совершить такой подвиг в случае чемпионства красно-белых. На этот раз очередь дошла до Давиде Николы. Главный тренер «Кротоне» собирался отправиться в вело-путешествие от одноименного города до Турина. Как только команда заняла 17-ю спасительную строчку, специалист подтвердил свои намерения.

4) Тихо, тут болельщикам «Милана» плохо. Поклонники «россонери» наблюдали за очередным поражением последнего тура (1:2 — против «Кальяри») и пытались стереть из своей памяти моменты собственного бессилия. Но руководители клуба – преданные своему делу мазохисты. Главный тренер и творец 6-го места в турнирной таблице Винченцо Монтелла продлил контракт с «дъяволами» до 2019 года. Зачем смывать амбиции чемпионов по ходу чемпионата? Можно это сделать еще до старта нового первенства.

5) Минутка диктатуры от руководства «россонери». Юный голкипер Джанлуиджи Доннарумма может быть выведен из состава клуба. Причина – непродленный контракт. Если 18-летний вратарь не подпишет обновленное соглашение до 30 июня, постоянные выступления в следующем сезоне будут ему только сниться. Своим ультиматумом главы «Милана» копают яму сами себе: в скором времени Доннарумма может принять одно из многочисленных предложений из АПЛ.

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Цитата тура

Экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони напомнил о себе. Политик сделал сенсационное заявление относительно клуба, за который он будет болеть в финале Лиги чемпионов:

«Я всегда поддерживал «Интер» на европейской арене. И я буду делать то же самое во время матча «Ювентуса» с «Реалом». Forza Juve».

Герой тура

Андреа Налини (Кротоне)

Раз в год и Налини стреляет. Хавбек провел в «Кротоне» весь чемпионат, но лишь в последнем туре сумел забить первые голы за сезон. Именно его дубль принес «акулам» уверенную победу над «Лацио».

Антигерой тура

Симоне Скуффет (Удинезе)

Молодой итальянский вратарь сыграл всего 6 матчей в прошедшем сезоне Серии А, но уже успел запомниться тиффози «зебр»: ни в одной игре 21-летний голкипер не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Футболисты «Интера» вдоволь поиздевались над невезучим Скуффетом, заставив его пять раз вытаскивать мяч из сетки.

Цифра тура

55 миллионов евро – на такую сумму «Интер» желает разбогатеть за счет Ивана Перишича. Английский «МЮ» собирается совершить трансфер хорвата уже летом, но стороны не могут согласовать ценник на сделку. Предложенные манкунианцами 40 миллионов евро не устраивают руководство «нерадзури».

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Результаты тура:

Аталанта — Кьево — 1:0 (0:0)

1:0 — Гомес (52).

Болонья — Ювентус — 1:2 (0:0)

1:0 — Таидер (52), 1:1 — Дибала (70), 1:2 — Кин (90).

Кальяри — Милан — 2:1 (1:0)

1:0 — Педро (17), 1:1 — Лападула (72 — с пенальти), 2:1 — Пизакане (90).

Рома — Дженоа — 3:2 (1:1)

0:1 — Пеллегри (3), 1:1 — Джеко (10), 2:1 — Де Росси (74), 2:2 — Лазович (79), 3:2 — Перотти (90).

Сампдория — Наполи — 2:4 (0:2)

0:1 — Мертенс (36), 0:2 — Инсинье (42), 0:3 — Гамшик (49), 1:3 — Квальярелла (50), 1:4 — Кальехон (65), 2:4 — Альварес (90).

Кротоне — Лацио — 3:1 (2:1)

1:0 — Налини (14), 2:0 — Фальчинелли (22), 2:1 — Иммобиле (26 — с пенальти), 3:1 — Налини (60).

Фиорентина — Пескара — 2:2 (0:1)

0:1 — Капрари (14), 0:2 — Баэбек (65), 1:2 — Сапонара (66), 2:2 — Фалеро (85).

Торино — Сассуоло — 5:3 (3:2)

1:0 — Бое (6), 1:1 — Дефрель (14), 2:1 — Базелли (22), 2:2 — Дефрель (40), 3:2 — Де Сильвестри (45), 4:2 — Фальке (57), 5:2 — Белотти (79), 5:3 — Дефрель (81 — с пенальти).

Интер — Удинезе — 5:2 (3:0)

1:0 — Эдер (5), 2:0 — Перишич (18), 3:0 — Брозович (36), 4:0 — Эдер (54), 4:1 — Балич (76), 5:1 — Анджелла (78 — в свои ворота), 5:2 — Сапата (90).

Палермо — Эмполи — 2:1 (0:0)

1:0 — Несторовски (76), Энрике (84), 2:1 — Крунич (87).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 29 — Джеко (Рома), 28 — Мертенс (Наполи), 26 — Белотти (Торино). Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А