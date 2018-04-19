Увольнение за «продул». «Барселона» провалилась не в первый раз. Чем это заканчивалось раньше

Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов после разгрома от «Ромы» стал главной сенсацией четвертьфинальной стадии турнира. Трусливая оборонительная тактика Эрнесто Вальверде в Риме вызывала недоумение как у болельщиков, так и у футболистов «блаугранас». Андрес Иньеста и вовсе предсказал итоговую неудачу каталонцев еще в перерыве той встречи. По слухам, провал нанес серьезный удар по авторитету Вальверде в раздевалке «Барселоны». Еженедельник «Футбол» вспоминает, как предыдущие ощутимые поражения в Лиге чемпионов сказывались на карьерах пяти видных тренеров каталонцев прошлых лет.

Кто тренировал: Йохан Круифф

Чем закончилось: уволен по окончании сезона-1995/96, после того как в течение двух сезонов не выиграл ни одного трофея с момента разгромного поражения в финале ЛЧ

Десять лет разделили последний матч Йохана Круиффа за «Барселону» и его возвращение в клуб в качестве тренера. В XX веке имя Круиффа было синонимом слова «революция» в мировом футболе. Голландец лишний раз подтвердил этот тезис, когда перестроил игровую модель «Барсы» на схему 3+4+3. «Он подошел к доске, нарисовал трех защитников, двух вингбеков и центрального нападающего. Мы посмотрели друг на друга и сказали про себя: «Что это, черт возьми, такое?» — вспоминал Эусебио Сакристан. Круифф также настоял на том, что шанс проявить себя должны получать не только футболисты атлетического телосложения, но и худощавые игроки. В самом начале 1990-х каталонцы четыре сезона кряду побеждали в чемпионате страны, а в 1992 году впервые в истории стали обладателями Кубка чемпионов после минимальной победы над «Сампдорией». Тогда же «Барселона» Круиффа получила прозвище «команда мечты». Но вскоре магия dream team угасла, а самой увесистой оплеухой стал проигрыш в финале ЛЧ в 1994 году. «Милан» Фабио Капелло уничтожил каталонцев со счетом 4:0 и дал старт закату эпохи Круиффа. В течение следующих двух сезонов «Барселона» не смогла завоевать ни единого трофея, и в 1996 году Йохан Круифф покинул «сине-гранатовых» в последний раз.

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Кто тренировал: Луи ван Гал

Чем закончилось: уволен по окончании сезона-1999/2000 после проигрыша в полуфинале ЛЧ и упущенного чемпионства

Первое появление Короля Луи на тренерском мостике «Барселоны» датировано 1997 годом. Голландец принял команду после сэра Бобби Робсона, успевшего за один сезон взять три кубковых трофея и выдать крылатую фразу: «Каталония — это страна, а «Барселона» — ее армия». В первый же сезон «сине-гранатовые» оформили «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок страны. А спустя год они повторили успех в Ла Лиге. Но положительная динамика не распространялась на европейские матчи. В сезоне-1997/98 каталонцы заняли последнее место в группе с киевским «Динамо» (два поражения с общим счетом 0:7), ПСВ и «Ньюкаслом». Через год «Барса» уступила два первых места в группе «Баварии» и «МЮ», не сумев одержать ни одной победы в четырех матчах против них. Лишь с третьей попытки голландский философ смог вывести «блаугранас» в плей-офф ЛЧ. В 1/4 финала каталонцы в упорной борьбе одолели «Челси», а в полуфинале не смогли справиться с «Валенсией» (1:4, 2:1). В том сезоне чемпионство досталось «Депортиво», а победителем ЛЧ стал «Реал». Болельщики «Барсы» были в гневе, а местные СМИ лишь нагнетали обстановку, нещадно критикуя Ван Гала. Все это привело к тому, что в отставку пришлось уйти не только ему (на прощание он посетовал, что клуб не принял его философские учения), но и многолетнему президенту клуба Хосепу Нуньесу.

Кто тренировал: Франк Райкард

Чем закончилось: уволен по окончании сезона-2007/08 после двух сезонов подряд без трофеев и поражениях в плей-офф ЛЧ от «Ливерпуля» и «МЮ»

Франк Райкард прибыл в «Барселону» летом 2003-го в статусе пожарного-спасателя. Ему предстояло вытаскивать каталонцев из болота, в котором их по ходу сезона-2002/03 поочередно пытались утопить Луи ван Гал и Радомир Антич (итоговое 6-е место в таблице – худший результат клуба в XXI веке). Процесс реабилитации не отнял много времени. В мае 2005 года чемпионский титул вернулся в столицу Каталонии, а в следующем сезоне «Барса» стала доминирующей силой в мировом футболе. Райкард привел каталонцев ко второму в истории Кубку чемпионов, а также защитил чемпионство в Ла Лиге. Он любил общаться со своими игроками и прислушивался к их просьбам. При Райкарде в команде царила дружеская и доверительная атмосфера, что в итоге и погубило карьеру голландца. Уже в следующем сезоне футболисты настолько разленились и почувствовали вседозволенность, что остались без единого значимого трофея. А в ЛЧ «блаугранас» и вовсе вылетели в 1/8 финала от «Ливерпуля». В следующем сезоне не помогли даже покупки Анри, Абидаля и Яя Туре. «Барса» с большим трудом удержалась в топ-3 Ла Лиги, а в полуфинале ЛЧ не смогла поразить ворота «МЮ». Планка, задранная командой Райкарда в сезоне-2005/06, оказалась для него недосягаемой.

Кто тренировал: Хосеп Гвардиола

Чем закончилось: покинул клуб по окончании сезона-2011/12 после проигрыша чемпионского титула «Реалу» и поражения в полуфинале ЛЧ

Пеп Гвардиола с работы в «Барселоне», по сути, начал свою тренерскую карьеру. Перед знаковым назначением он успел провести лишь один сезон с дублем каталонского клуба, выведя его в Сегунду В. Его появление в главной команде Каталонии вышло по-настоящему громким: первым делом Пеп решил заняться чисткой состава, распростившись с Дзамброттой, Тюрамом, Деку и Роналдиньо. В первом же сезоне Гвардиола привел «Барсу» к победам в чемпионате и кубке страны, а также добился победы в Лиге чемпионов. Впечатляющий дебют для новичка. В течение трех лет «Барселона» была доминирующей силой в европейском футболе, наводившей ужас на соперников во всех турнирах. Гвардиола стал первым тренером «Барселоны», чья команда удостоилась сравнений со знаменитой dream team Йохана Круиффа. «Сине-гранатовые» раз за разом выдавали победные и беспроигрышные серии, выигрывая не менее трех трофеев по ходу каждого сезона. Но затем случилась концовка сезона-2011/12. Каталонцы в течение четырех дней проиграли домашнее Эль Класико, отдав титул «Реалу», а затем уступили «Челси» в полуфинале ЛЧ. Это был слишком тяжелый удар для Пепа. Спустя несколько дней после вылета из ЛЧ «Барселона» созвала специальную пресс-конференцию, на которой Гвардиола объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Пеп ушел в годичный отпуск в статусе самого титулованного тренера в истории «Барсы».

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Кто тренировал: Луис Энрике

Чем закончилось: уволен по окончании сезона-2016/17 после проигрыша чемпионского титула «Реалу» и провального выступления в ЛЧ

Первый сезон Луиса Энрике напоминал путь Хосепа Гвардиолы. Еще один бывший игрок клуба, начинавший тренерскую работу в «Барселоне Б» и получивший шанс в главной команде. Энрике также начал с чистки состава, распростившись с Вальдесом, Фабрегасом, Санчесом и пригласив на их место Тер Штегена, Ракитича и Суареса. Результаты не заставили себя ждать: чемпионский требл в сезоне-2014/15 и разговоры о возвращении каталонской машины конца 2000-х. На следующий сезон «блаугранас» собрали четыре трофея, а затем случился провал. По итогам сезона-2016/17 титул Ла Лиги достался «Реалу» – впервые с момента отставки Гвардиолы. Но ключевая неудача произошла в Лиге чемпионов. По ходу одного еврокубкового сезона фанаты «Барсы» пережили весь спектр эмоций: от невероятной эйфории до полнейшего опустошения. В 1/8 финала «сине-гранатовые» сотворили настоящее чудо, отыгравшись после поражения 0:4 в первом матче с «ПСЖ». После встречи в Париже Энрике настолько сомневался в итоговом успехе, что поспешил объявить об уходе из клуба по окончании сезона. Вероятно, именно этот шаг вдохновил «Барсу» на разгром «ПСЖ» со счетом 6:1. Впрочем, то был лишь временный выхлоп: уже в четвертьфинале каталонцы были растоптаны «Ювентусом» (0:3 и 0:0). Луис Энрике по ходу сезона лишился поддержки лидеров команды и выглядел откровенно растерянным и загнанным в угол. А плачевные результаты в ЛЧ и Ла Лиге окончательно добили его.

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Чтобы сегодня успешно работать в «Барселоне», тренеру достаточно справиться лишь с одной задачей – заслужить доверие лидеров команды. Но для этого необходимо утолить амбиции игроков, построенные на тотальном доминировании во всех турнирах, и в частности – в Лиге чемпионов. Месси, Пике и Суарес способны простить тренеру единичный провал в главном клубном турнире планеты, но повторение неудачи влечет за собой автоматическое срабатывание гильотины. Особенно на фоне превосходных результатов мадридского «Реала». Эрнесто Вальверде получит второй шанс, но в следующем сезоне каталонцы не примут иного результата, кроме победы в Лиге чемпионов. Выражение «играет команда, а проигрывает тренер» для сегодняшней «Барселоны» актуально, как нигде еще.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press