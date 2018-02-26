Утешительный приз. Чем запомнился Кубок английской лиги-2017/18

Кубок лиги традиционно считается трофеем второго сорта, но в его финале высветилась достойная интрига. Победа «Сити» приносила бы Хосепу Гвардиоле первый трофей в Англии, а в случае выигрыша «Арсенала» Арсен Венгер наконец-то собрал бы полную коллекцию местных титулов.

Привычка английских клубов использовать Кубок лиги в качестве испытательного полигона в последние годы не приводила к сенсациям. С тех пор как победителем в 2013 году стал «Суонси», обладателями награды последовательно становились «Сити», «Челси», снова «Сити» и «МЮ». В этот раз трофей, получивший забавное и ни разу не английское по звучанию название «Кубок Карабао» (с сезона-2017/18 титульным спонсором стала тайская компания – производитель энергетических напитков), разыгрывали все тот же «МанСити» и «Арсенал».

Открытие

Ход турнира, закономерно потерявшийся на фоне рубки в чемпионате и сенсаций в Кубке Англии, высветил ярким светом клуб «Бристоль Сити». Сейчас он отчаянно сражается за плей-офф Чемпионшипа, но командам из АПЛ уже успел запомниться. В Кубке лиги «Бристоль» поочередно вынес четыре клуба Премьер-лиги: «Сток Сити», «Уотфорд», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» не сумели отстоять титул, зато в матче с «Бристолем» первый мяч после травмы забил Златан Ибрагимович, намекнув на то, что жизнь продолжается и все лучшее еще впереди.

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Каждому из оппонентов дерзкие бристольцы забили как минимум по два мяча. Угомонить выскочек удалось только «горожанам», но даже они в двух встречах пропустили от «Бристоля» трижды. Молодой тренер Ли Джонсон удостоился комплиментов от Гвардиолы за смелый и агрессивный футбол, благодаря которому «Бристоль Сити» местами был ничем не хуже именитых соперников. А защитник Эйден Флинт получил от Пепа в подарок стильный спортивный костюм Stone Island. Все это происходило на фоне крайне неудачной игры «Бристоля» в новом календарном году, но теперь на случай увольнения у Джонсона имеются ценные рекомендации.

🏆 WINNERS! 🏆 #mancity A post shared by Manchester City (@mancity) on Feb 25, 2018 at 10:29am PST

Путь к финалу

Шествие фаворитов к решающему матчу нельзя назвать легкой прогулкой. «Сити» дважды пришлось участвовать в сериях пенальти после ничьих с «Вулверхэмптоном» и «Лестером». По мнению Гвардиолы, во всем виноваты мячи Mitre: «Это плохой мяч, им невозможно забить гол. Он слишком легкий, отклоняется в любую сторону. Все мои игроки сказали: «Что это такое?» Мне жаль Кубок лиги, но это несерьезный мяч для серьезных соревнований».

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«Арсенал», в свою очередь, чуть не влетел «Норвичу» на родном «Эмирейтс» в 1/8 финала. Гол, пропущенный в первом тайме, поставил «канониров» на грань вылета – от позора команду спас 18-летний форвард Эдвард Нкетиа: выйдя на замену на 85-й минуте, он тут же забил и перевел матч в овертайм, где вскоре записал на свой счет и победный гол. В полуфинале «Арсенал» нарвался на «Челси», но если первая встреча закончилась унылой безголевой ничьей, то в переигровке команда вновь проявила характер и одержала волевую победу – 2:1.

Страшно представить, что последний раз «канониры» выигрывали Кубок лиги еще в 1993-м при Джордже Грэме. За 21 год Арсен Венгер так и не сподобился на завоевание этого турнира, но теперь он оказался единственным шансом француза выиграть в сезоне хоть что-то и закрыть пробел в коллекции многочисленных наград с «Арсеналом». Гвардиоле, в свою очередь, нужно было реабилитироваться после обидного вылета из Кубка Англии, а заодно открыть счет своим трофеям в стране Биг-Бена и овсянки.

Развязка

Подобие борьбы было лишь в самом дебюте. На 8-й минуте «Арсенал» загубил отличный момент: Обамеянг с нескольких метров мог замкнуть прострел Рэмзи, но Уокер на пару с Браво нейтрализовали угрозу. А вскоре «Сити» удивительно легко забил: обычный вынос вратаря вывел один на один Агуэро, и аргентинец перебросил Оспину. После чего «горожане» привычно задавили соперников и довели дело до разгрома. Так непринужденно Гвардиола открыл счет трофеям с «Сити», а у Венгера по-прежнему осталось в Англии незавершенное дело.

Кубок английской лиги. Финал

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ – 0:3 (0:1)

Лондон. 25 февраля.

Стадион «Уэмбли». 85671 зритель.

Судья: Крейг Поусон

Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль (Колашинац, 26), Косельни, Мустафи, Чемберс (Уэлбек, 65), Рэмзи (Ивоби, 73), Джака, Озил, Уилшир, Обамеянг.

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Данило, Отаменди, Компани, Фернандиньо (Б. Силва, 52), Де Брюйне, Гюндоган, Д. Сильва, Сане (Жезус, 77), Агуэро (Фоден, 89).

Голы: 0:1 – Агуэро (18), 0:2 – Компани (58), 0:3 – Д. Сильва (65).

Предупреждения: Бельерин (24), Рэмзи (32), Фернандиньо (36), Чемберс (47), Компани (80), Уилшир (88).

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, Instagram ФК «Арсенал», Instagram ФК «Манчестер Сити»

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