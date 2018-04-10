Умри, но не сейчас. Джеймс Милнер – теневой герой «Ливерпуля»

«Благодаря покупке Робертсона мы смогли совершить еще один трансфер: Милнер теперь вернется в полузащиту» — слова Юргена Клоппа поначалу выглядели нелепой попыткой оправдаться за трансферные недочеты «Ливерпуля». Но немец оказался проницателен: Джеймс Милнер стоит на пороге рекорда Лиги чемпионов по количеству голевых передач, что для игрока его амплуа само по себе феноменально.

За 452 минуты игрового времени Милнер сделал в лигочемпионской кампании 8 результативных пасов, что удавалось в нынешнем формате турнира только Уэйну Руни и Неймару. Полузащитник «Ливерпуля» ассистировал партнерам каждые 57 минут – почти вдвое чаще конкурентов (Руни – 96, Неймар – 100). Да, пять ассистов пришлись на две встречи, где «Ливерпуль» доминировал: со «Спартаком» (7:0) и «Порту (5:0). Простительно, учитывая, что Милнер даже не является твердым игроком основы, а его роль на поле ближе к чистильщику, нежели к креативщику.

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В четвертьфинале ЛЧ против своей бывшей команды Джеймс выдал выступление в лучших традициях обожаемого Клоппом гегенпрессинга, задергав соперников агрессивным и своевременным вступлением в отбор. До последней минуты Милнер гонял парней в голубых футболках, словно стаю надоедливых голубей, собрав к финальному свистку урожай из пяти отборов и трех перехватов. В функциональной подготовке 32-летний хавбек безупречен. По среднему пробегу Милнер с показателем более чем в 12,5 км/матч – лучший среди игроков «Ливерпуля».

При этом Джеймс – довольно умный футболист, играющий, быть может, неброско, но порой весьма тонко. Никто не говорит о том, что Милнер – гениальный диспетчер вроде Андреа Пирло или Хави. Но достаточно взглянуть на его голевые передачи по ходу этого сезона, чтобы убедиться в том, насколько он умел и универсален. Нужен длинный навес с левого фланга на дальнюю штангу – лови, Мане, на блюдечке; мягкая передача справа от лицевой в центр штрафной – Фирмино, получи и распишись; то же самое слева – Бобби, да без проблем; аккуратно выкатить мяч в касание под удар – держи, Джан, как на лопате.

В текущем розыгрыше АПЛ Джеймс создал 29 моментов – на один больше, чем накреативил Алекс Окслейд-Чемберлен, хвалить которого нынче в тренде. Прогресса Окса не видит только слепой, но это лишний повод пошелестеть цифрами и напомнить, на каком высоком уровне по-прежнему находится Милнер. Конечно, есть нюансы. Система Клоппа удобна для Джеймса как потому, что он любит вступать в отбор, так и с точки зрения статистики: любой отбор или перехват вблизи чужой штрафной легко превращается в результативную передачу, как это случилось, к примеру, с голом того же Чемберлена в ворота «Сити».

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О бойцовском характере воспитанника «Лидса» все и так знают: Милнер землю разгрызет до магмы, если команде это принесет пользу. Второго такого игрока в «Ливерпуле» нет, а без подобных «дядек» титулы не выигрываются. Конечно, скорости ему хватает далеко не всегда, дриблинг Милнера видел разве что Александр Елагин, да и голы в последнее время он забивает исключительно с «точки». Зато Джеймс фантастически работоспособен, в состоянии толково закрыть почти любую позицию и в каждой встрече рубится так, будто от его игры зависит жизнь королевы Елизаветы.

Два года назад, в свой первый сезон с «Ливерпулем», он обновил личный рекорд, отдав по ходу английского чемпионата 11 голевых пасов. Как видно, диспетчерский потенциал Милнера никуда не исчез. Учитывая проблемы «Ливерпуля» в центре поля (неполноценность Хендерсона в роли опорника-разрушителя, мягкость и нестабильность Вейналдума, постоянные травмы Лалланы и Джана, чьи хронические проблемы со спиной вообще ставят под вопрос его дальнейшую карьеру), опыт и бойцовские качества Джеймса еще сослужат «красным» хорошую службу. Особенно стоит опасаться соперникам по Лиге чемпионов: уникальный шанс вписать свое имя в книгу рекордов турнира может стать для Милнера тем мотивирующим фактором, который заставит его прыгнуть выше головы.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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