Участники чемпионата мира-2018. Группа A. Сборная Египта

«Фараоны» вышли на ЧМ-2018 под руководством самого невезучего тренера в истории, они привезут на турнир 45-летнего голкипера, а их главная звезда на родине сравнима с божеством.

В составе каждой национальной сборной есть своя звезда, готовая повести команду за собой. Но нигде собственного лидера не почитают так, как это делают в Египте. Мохамед Салах на родине стал иконой, символом, божеством. Его победы в составе «Ливерпуля» и забитые голы в африканской стране отмечают эмоциональнее свадеб и дней рождения, устраивая национальные гуляния. На местном ТВ обсуждают публикации Салаха в соцсетях, а его фотографии ежедневно появляются на первых полосах газет. В египетских городах изображение форварда будет преследовать вас на каждом шагу: будь то картонные фигуры на главных площадях или граффити на стенах домов где-то на окраине.

А потому травма Салаха, полученная в финале Лиги чемпионов в противоборстве с Серхио Рамосом, без преувеличения стала крупнейшей национальной трагедией. Сразу же по окончании игры между «Реалом» и «Ливерпулем» успокаивать соотечественников бросился министр спорта Египта Халед Абдель Азиз. Он заверил, что восстановление Салаха после травмы займет порядка двух недель. После этого большинство болельщиков у себя на родине наверняка занялись наведением порчи на Рамоса и сжиганием его чучел. А юрист Бассем Вахба даже подал на испанца в суд, требуя взыскать с него 1 млрд евро за физический и психологический вред, нанесенный египетскому народу.

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По последней информации, озвученной президентом Футбольной ассоциации Египта Хани Або Ридом, Салах, возможно, не успеет восстановиться к матчу первого тура против сборной Уругвая. Однако он должен быть в строю к встрече со сборной России. Но даже при таком раскладе ему будет проблематично набрать оптимальные кондиции и выйти на игру в боевой форме. К тому же повреждение, заработанное Мохамедом, может лишить его главного козыря – скорости. Любой дискомфорт в плечевом суставе способен существенно влиять на ускорение футболиста. Можно не сомневаться, в ближайшие недели весь Египет будет молиться за здоровье Салаха с утроенной силой.

Расстановка

Главный тренер: Эктор Купер – главный неудачник среди тренеров, проигравший за карьеру восемь финалов. Стал национальным героем Египта, выведя сборную на ЧМ впервые за 28 лет.

Эссам Эль-Хадари – 45-летний голкипер станет самым возрастным игроком в истории ЧМ.

Мохамед Абдель-Шафи – обрел вторую молодость после переезда в чемпионат Саудовской Аравии в возрасте 30 лет. Победитель КАН (Кубка африканских наций) в 2010 году.

Ахмед Хегази – блеснул в составе сборной на ОИ-2012, после чего перебрался в «Фиорентину». Зимой его контракт выкупил «Вест Бромвич», где он стал игроком основы.

Али Габр – еще один футболист «Вест Бромвича», переехавший в АПЛ минувшей зимой. В Англии выступал лишь за резервную команду «дроздов».

Ахмед Фатхи – вице-капитан сборной и второй игрок (после Эль-Хадари) по количеству сыгранных матчей за команду (свыше 120). Выступал за «Шеффилд Юнайтед» и «Халл Сити».

Тарек Хамед – фанаты «Замалека» прозвали его El-Lewaa (Генерал-майор) из-за того, что он способен взять под свой контроль всю середину поля.

Мохамед Эль-Ненни – хавбек «Арсенала» из-за травмы пропустил концовку сезона, намерен вернуться в строй к старту ЧМ-2018.

Рамадан Собхи – весной вылетел в Чемпионшип вместе со «Сток Сити». Способен сыграть на обоих флангах атаки и в роли центрального атакующего полузащитника.

Абдалла Саид – обладатель 14 различных трофеев в составе египетского «Аль-Ахли». Весной ездил в экзотическую двухмесячную аренду в финский КуПС.

Мохамед Салах – главная звезда и надежда сборной был выведен из строя Серхио Рамосом в финале ЛЧ, но должен вылечить поврежденное плечо к матчу против сборной России.

Ахмед Хассан – в 2011 году подписал контракт с «Риу Аве», а спустя 3,5 сезона перебрался в «Брагу». За семь сезонов в Португалии настрелял свыше 55 голов.

Болельщики

В октябре во время празднования долгожданного выхода «фараонов» на чемпионат мира на весь мир прославился одноногий фанат, поразивший своими зажигательными кульбитами. Особенно впечатлен оказался интернет-пользователь из Саудовской Аравии, пообещавший купить мужчине протез и оплатить поездку в Россию на ЧМ. Он заявил, что приобретет египтянину билеты, компенсирует проживание и питание, если тот захочет посетить турнир.

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В апреле повсюду обсуждали уже другого фаната «фараонов» Мухаммеда Нофаля. Он объявил о намерении добраться в Россию из Каира на велосипеде. Нофаль заранее получил визы стран, через которые был проложен его маршрут, а также паспорт болельщика. Из Каира он поехал в порт Нувейба на Красном море, а оттуда отправился на пароме в иорданскую Акабу. Затем он добрался до Аммана – столицы Иордании. Далее Мухаммед самолетом долетел до Софии, где вновь пересел на велосипед, чтобы доехать в Москву через Румынию, Молдавию и Украину. Добраться до российской столицы он должен 7 июня. Вернуться же обратно в Египет планирует спецрейсом вместе со сборной своей страны. С такой поддержкой «фараонам» не нужна дополнительная мотивация.

Как справиться с Египтом

«В современном понимании хорошо играть в футбол означает как можно больше контролировать мяч в сочетании с постоянной перепасовкой и активным перемещением игроков. Все это так, но в футболе нужно уметь хорошо защищаться», — объясняет формулу успеха египетской команды Эктор Купер. Статистика сборной Египта под руководством аргентинского тренера красноречивее всего подтверждает его слова: в 37 матчах команда лишь трижды пропустила больше одного гола за игру. Скорее всего, против России и Уругвая африканцы предпочтут игру вторым номером, закрывшись на своей половине поля и делая ставку на резкие контрвыпады.

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Пара мощных и габаритных центральных защитников Хегази-Габр сведет к нулю все попытки задавить египтян навесами и забросами в штрафную. Поэтому для взлома африканского «автобуса» остается лишь два варианта. Первый — быстрая перепасовка мяча на чужой половине поля в одно-два касания. Это поможет растянуть оборону «фараонов» и образовать в ней бреши, куда должен будет врываться Федор Смолов. И второй — дальние выстрелы. Особенно это касается Головина и Дзагоева, обладающих поставленным и мощным ударом.

Что говорят о сборной России

— У российской команды – хорошие шансы на выход из группы, однозначно. У других сборных квартета А – Уругвая, Саудовской Аравии и Египта – тоже немалые, они способны пройти дальше. Но, на мой взгляд, именно Россия может стать первой в группе, и не в последнюю очередь потому, что играет у себя дома. У России – хорошая футбольная история и немалый опыт выступлений на чемпионатах мира. Хани Абу Рида, президент Египетской футбольной ассоциации

— У нас сложная группа. Россия будет выступать дома перед своими болельщиками. Уругвай уже побеждал на чемпионатах мира в прошлом, да и сейчас в составе этой сборной отличные футболисты. Игра против Саудовской Аравии будет похожа на дерби. Чтобы пройти в плей-офф, нам нужно хорошо подготовиться, сосредоточиться на своей цели и приехать в Россию с полной уверенностью. Нам надо выходить на каждый матч, как будто это финал. Мы не должны никого бояться на чемпионате мира. Махмуд Хассан (Трезеге), полузащитник — Мы не думаем конкретно о России, Саудовской Аравии или Уругвае отдельно. Мы думаем о том, как подготовить собственную команду к чемпионату мира. Я очень уважаю российский футбол. Мы знаем «Спартак», «Локомотив», многие ваши клубы успешно выступают в еврокубках. Но, как я уже говорил, мы концентрируемся на своей игре, а не на противниках Хосе Карлос Фантагуцци, помощник главного тренера

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press