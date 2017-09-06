Тюменская ссылка. Чего ждать от Владимира Маминова в команде-аутсайдере ФНЛ

Старт тренерской работы у легендарного полузащитника «Локомотива» состоялся в «железнодорожном» клубе, однако за пределами красно-зеленой жизни у Маминова постоянно возникают проблемы. Поэтому начало сотрудничества между невезучим тренером и выгребающей со дна «Тюменью» больше похоже на драматический спектакль с предысторией и в трех частях.

Акт первый: тренерская трагедия

Роль коуча в столичном клубе Владимир получал лишь после сигналов SOS: то работник тренерского штаба заменял на посту Юрия Семина, то его назначали главным с приставкой «и.о.» на время поисков основного специалиста.

Русского «узбека» (во время игровой карьеры он выступал за сборную из Средней Азии) точно так же продолжили использовать и в Казани: в начале 2014 года Владимир возглавлял «Рубин» потому, что Ринат Билялетдинов не имел лицензии Pro. В конечном итоге Маминов сорвал «джекпот»: он покинул команду из-за разногласий с Билялетдиновым по поводу тренировочного процесса, а вскоре решился на первый сольный опыт в карьере, подписав контракт с «Химками».

Красно-черные опустились во второй дивизион, а задачу вернуть команду в ФНЛ сразу же поручили Маминову. Все решили матчи с конкурентами по зоне – «Спартаком-2» и «Сатурном»: поражения двум клубам во второй части сезона отправили подмосковный коллектив на 4-е место в таблице. «Химки» остались без первой лиги, а Владимир – без работы: по окончании сезона сотрудничество было прекращено.

«До Гвардиолы мне далеко», — заявлял Владимир в бытность работы в «Локо». И действительно: при нем команды не только оставались без титулов, но и не добивались поставленных от руководства задач. Предыдущим местом специалиста стал московский «Солярис», однако тут бронзовые призеры зоны «Запад» не попали и в пятерку. Команду тренер покинул до завершения сезона, однако расформирование «Соляриса» по окончании чемпионата выглядит как черная метка: и здесь приход Маминова не довел до добра.

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Акт второй: крах «Тюмени»

После ужасного сезона-1998 (команда установила антирекорд по набранным очкам и забитым мячам – 8 и 89) черно-белые безуспешно пытаются войти в состав участников Премьер-лиги. «Тюлени» (так называют фанатов команды) испытали все формы грусти – от вылетов любимцев во вторую лигу до расформирования «Тюмени». И пусть клуб возобновил свое профессиональное бытие в 2006-м, максимальное достижение футболистов с арены «Геолог» за последние годы – выходы в 1/8 Кубка страны.

Уже этим летом футбольные оракулы могли предрекать сибирякам катастрофу: клуб покинул его лидер Хасан Мамтов. Два года подряд форвард входил в топ-2 лучших бомбардиров ФНЛ, разбавляя посредственные места «Тюмени» в середине таблицы своими голами. Теперь уже бывший главный тренер «Анжи» Григорян оценил «ярко выраженную психологию победителя» 33-летнего игрока и пригласил его покорять просторы РФПЛ.

На трансферном рынке в межсезонье «Тюмень» усилилась девятью новичками: в нападении, полузащите и обороне. Но тренер Ивченко не смог найти в команде нового Мамтова: за исключением одного тура, черно-белые забивали по разу за матч, а в 7 играх «Тюмень» ни разу не победила. Спуск на последнее место в турнире – время санкций: 65-летний специалист был уволен. И только после его ухода была одержана первая виктория и оформлен выход в 1/16 Кубка России. Начало эпохи Маминова в команде ознаменовано небольшим подъемом, но пациент далек от диагноза «жив».

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Акт третий: какой будет развязка?

Первую встречу в «Тюмени» Владимир провел с «Химками»: голевая ничья против красно-черных была похожа на дань уважения экс-клубу. По дебюту трудно делать выводы, но пока плоды работы 42-летнего специалиста заметны с трудом: сибиряки пропустили уже на 2-й минуте, а упустили победу на 88-й.

Одной из легенд «Локомотива» в третий раз выпал шанс добиться тренерского признания. Новому клубу Маминова не придется биться за лидерство, однако и борьба за выживание станет первым подобным опытом для Владимира. Но, возможно, в тандеме не очень удачливого тренера и команды на дне сработает правило «минус на минус дает плюс».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Тюмень»