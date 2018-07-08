Туси, гуляй. Встречай, страна! Как фан-зона на Воробьевых горах благодарила сборную России

Днем 8 июля в Москве обещали дождь и хмурые тучи. Но суровые прогнозы (кстати, не сбывшиеся) не стали преградой для болельщиков, полностью забивших самую большую фан-зону ЧМ-2018. А как иначе, когда сборная России: а) провела лучший турнир за последние годы; б) преодолела расстояние в 1634 км, но уже через несколько часов предложила встретиться с многотысячной армией поддержки.

О — значит ответственность

Позднее окончание встречи, послематчевые интервью и прочая суета затянули пребывание российской сборной в Сочи до 2 ночи. Но уже в 5 утра четвертьфиналисты чемпионата мира сходили с трапа самолета в московском аэропорту. А сразу после приземления в твиттере национальной команды появилась публикация: «8 июля, 16:00, фан-зона на Воробьевых горах. Встреча сборной России с болельщиками. Друзья! Приходите, мы вас ждем!». В общем, звучало привлекательно. Да и как лично не поблагодарить тех, кто еще прошлым вечером потерпел одно из самых обидных поражений в карьере, но уже на следующий день нашел в себе силы и отправился к собственным поклонникам?

Праздник для всех

Еще за 40 минут до начала церемонии территория фан-зоны была забита на четверть. Большая часть пришедших тусовалась в официальном магазине FIFA, выбирая себе сувенир по душе. И по карману. Атмосфера праздника передавалась всем, даже строгим родителям. Именно поэтому их дети получали все желаемые вещи с одного уговора: газировка, хот-дог, плюшевый Забивака (за 3000 рублей, между прочим) красовались в руках множества счастливых мальчишек и девчонок.

Кстати, было место и благотворительности. Около фуд-кордов ходило несколько бездомных, которым отдавали стаканчики с недопитым пивом. Как они проникли на территорию и прошли через рамки контроля? Русское гостеприимство не знает границ.

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Начинаем карнавал

Когда на часах высвечивалось 15:50, боязнь по поводу незаполненной площади отпала: на главном экране показывали многотысячную публику, а самые колоритные и активно машущие болельщики сразу же попадали в телетрансляцию. Пока героев вечера на сцене не было, зрители готовились к встрече заочно. Как только на общей картинке появлялись люди с плакатами/фотографиями ключевых игроков сборной, фан-зона дружно скандировала их имена.

Друзья, это просто невероятно!! Вы просто лучшие! Мы с вами — одна страна и одна команда!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/zAarnezUjK — Сборная России (@TeamRussia) July 8, 2018

Все действие напоминало концерт. Мгновение – и фоновая музыка отрубается, а зал тонет в восторженном гуле. Тут же включаются повторы с голами российской сборной на ЧМ, а зрители аплодируют так, будто не видели их попали в счастливое будущее. Не хватало только заигрывающих звуков барабана и лазерного шоу, чтобы окончательно перепутать Fan Fest с открытием какого-нибудь фестиваля. Например, московского Park Live. Кстати, тоже проходящего на открытом воздухе.

Слово предоставляется…

Когда члены национальной команды шли из автобуса на сцену и поочередно отбивали пятюни волонтерам, в глаза бросался суровый взгляд Станислава Черчесова. Да и на публике он появился с невозмутимым выражением лица. Неужели он выдаст то же эмоциональное и грозное шоу, которое произошло в нескольких интервью после проигрыша Хорватии?

Как только ведущий Нобель Арустамян пригласил главного тренера, овации не прекращались почти полминуты. Только после этого Станислав Саламович разошелся и сказал очень важные слова для пришедших: «Мы были вместе. Вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроками. Понятно, что мы хотели пройти еще дальше, но нам это не удалось. Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но без вас там будет сложно. Поэтому – всем туда».

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Чтобы не превратить церемонию в зевотную «Прямую линию» с президентом, игроки (правда, только те, кто внес наибольший вклад в итоговое пятое место на турнире) выходили к микрофону всего на пару минут. Марио Фернандес произнес всего два слова: «Спасибо, Русия!». Акинфеев, Черышев, Дзагоев, Самедов, Зобнин, Головин – их речь сводилась к эмоциональным благодарностям всем болельщикам. И встречалась мегадецибельными аплодисментами.

Но шумового пика достигли слова другой троицы. Бронзу в этом «состязании» взял Сергей Игнашевич, который поздно ночью объявил о завершении спортивной карьеры: «Нам было приятно наблюдать за вашей реакцией. Мы могли вас видеть по телевизору. Мы счастливы, что испытали этот праздник вместе. Вчера у меня и у многих ребят были слезы. Сложно сказать, слезы поражения или счастья. Мы очень рады, что праздник удался».

Второе место досталось Артему Дзюбе. На Воробьевых горах его полюбили еще в матче открытия – выход нападающего на замену праздновали мощнее гола Газинского. И теперь речь бомбардира потонула в акапельном «Дзюба, Дзюба». Но свое слово автор трех голов на ЧМ все-таки сказал: «Мы всем сердцем играем за нашу страну. Мы доказали всем, что Россия — футбольная страна. Спасибо вам огромное!».

А самую мощную порцию оваций перед речью получил…Федор Смолов. Было тревожно, как зрители встретят человека, больше рекламирующего карту с кэшбеком, чем играющего в футбол. Но скандирование его имени растрогало Федора. Как иначе объяснить эти слова: «Самое главное, что я хочу сказать, — это то, что я бы на вашем месте испытывал то же самое, что у вас было вчера и есть сегодня в мой адрес. Мне очень приятно видеть такое большое число людей здесь. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам. Дай бог каждому здоровья».

Наши ожидания — наши проблемы

Совместное исполнение гимна, общекомандное селфи на фоне пришедших и выход футболистов с флагом «Играем за вас» завершило официальную часть. В момент прощания с публикой роль хэдлайнера на себя взял Станислав Черчесов, дирижировавший благодарными зрителями. И в этот раз болельщики откликнулись на его призывы, как это происходило с трибунами на «Лужниках», «Санкт-Петербург Арене» и «Фиште».

Туси, гуляй. Московская фан-зона дождалась чемпионата мира

А еще месяц назад большинство этих людей были готовы сожрать специалиста. «Худший состав на моей памяти», «что будет на ЧМ, если с турками на удержание играем?», «где Денисов?», «как можно болеть за недосборную после их чудес на последних турнирах?» — эти и другие комментарии с каждым новым днем перед мировым первенством предвещали грядущий провал. За родную команду просто стеснялись болеть.

Вратари @TeamRussia

Сюда можно было бы добавить еще Артёма Дзюбу 😀 pic.twitter.com/wmswtd4yEa — Сборная России (@TeamRussia) July 8, 2018

Но как минимум на этот год утраченный дух патриотизма удалось возвратить. Теперь герои приевшихся шуток из Comedy Club стали национальной гордостью, ради которых у людей включается смекалка: например, во время празднований в фан-зоне Игорю Акинфееву вручили букет из помидоров. Даже олимпийские чемпионы-1956 наравне с победой вспоминали свое обратное путешествие на поезде из Владивостока в Москву, когда народ вручал им подарки от всего сердца. Что еще нужно для счастья?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба сборной России