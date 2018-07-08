Туси, гуляй. Встречай, страна! Как фан-зона на Воробьевых горах благодарила сборную России

Автор: Дмитрий Темников 0

Днем 8 июля в Москве обещали дождь и хмурые тучи. Но суровые прогнозы (кстати, не сбывшиеся) не стали преградой для болельщиков, полностью забивших самую большую фан-зону ЧМ-2018. А как иначе, когда сборная России: а) провела лучший турнир за последние годы; б) преодолела расстояние в 1634 км, но уже через несколько часов предложила встретиться с многотысячной армией поддержки. 

О — значит ответственность 

Позднее окончание встречи, послематчевые интервью и прочая суета затянули пребывание российской сборной в Сочи до 2 ночи. Но уже в 5 утра четвертьфиналисты чемпионата мира сходили с трапа самолета в московском аэропорту. А сразу после приземления в твиттере национальной команды появилась публикация: «8 июля, 16:00, фан-зона на Воробьевых горах. Встреча сборной России с болельщиками. Друзья! Приходите, мы вас ждем!». В общем, звучало привлекательно. Да и как лично не поблагодарить тех, кто еще прошлым вечером потерпел одно из самых обидных поражений в карьере, но уже на следующий день нашел в себе силы и отправился к собственным поклонникам?

Праздник для всех

Еще за 40 минут до начала церемонии территория фан-зоны была забита на четверть. Большая часть пришедших тусовалась в официальном магазине FIFA, выбирая себе сувенир по душе. И по карману. Атмосфера праздника передавалась всем, даже строгим родителям. Именно поэтому их дети получали все желаемые вещи с одного уговора: газировка, хот-дог, плюшевый Забивака (за 3000 рублей, между прочим) красовались в руках множества счастливых мальчишек и девчонок.

Кстати, было место и благотворительности. Около фуд-кордов ходило несколько бездомных, которым отдавали стаканчики с недопитым пивом. Как они проникли на территорию и прошли через рамки контроля? Русское гостеприимство не знает границ.

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Начинаем карнавал

Когда на часах высвечивалось 15:50, боязнь по поводу незаполненной площади отпала: на главном экране показывали многотысячную публику, а самые колоритные и активно машущие болельщики сразу же попадали в телетрансляцию. Пока героев вечера на сцене не было, зрители готовились к встрече заочно. Как только на общей картинке появлялись люди с плакатами/фотографиями ключевых игроков сборной, фан-зона дружно скандировала их имена.

Все действие напоминало концерт. Мгновение – и фоновая музыка отрубается, а зал тонет в восторженном гуле. Тут же включаются повторы с голами российской сборной на ЧМ, а зрители аплодируют так, будто не видели их попали в счастливое будущее. Не хватало только заигрывающих звуков барабана и лазерного шоу, чтобы окончательно перепутать Fan Fest с открытием какого-нибудь фестиваля. Например, московского Park Live. Кстати, тоже проходящего на открытом воздухе.

Слово предоставляется…

Когда члены национальной команды шли из автобуса на сцену и поочередно отбивали пятюни волонтерам, в глаза бросался суровый взгляд Станислава Черчесова. Да и на публике он появился с невозмутимым выражением лица. Неужели он выдаст то же эмоциональное и грозное шоу, которое произошло в нескольких интервью после проигрыша Хорватии?

Как только ведущий Нобель Арустамян пригласил главного тренера, овации не прекращались почти полминуты. Только после этого Станислав Саламович разошелся и сказал очень важные слова для пришедших: «Мы были вместе. Вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроками. Понятно, что мы хотели пройти еще дальше, но нам это не удалось. Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но без вас там будет сложно. Поэтому – всем туда».

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Чтобы не превратить церемонию в зевотную «Прямую линию» с президентом, игроки (правда, только те, кто внес наибольший вклад в итоговое пятое место на турнире) выходили к микрофону всего на пару минут. Марио Фернандес произнес всего два слова: «Спасибо, Русия!». Акинфеев, Черышев, Дзагоев, Самедов, Зобнин, Головин – их речь сводилась к эмоциональным благодарностям всем болельщикам. И встречалась мегадецибельными аплодисментами.

Но шумового пика достигли слова другой троицы. Бронзу в этом «состязании» взял Сергей Игнашевич, который поздно ночью объявил о завершении спортивной карьеры: «Нам было приятно наблюдать за вашей реакцией. Мы могли вас видеть по телевизору. Мы счастливы, что испытали этот праздник вместе. Вчера у меня и у многих ребят были слезы. Сложно сказать, слезы поражения или счастья. Мы очень рады, что праздник удался».

Второе место досталось Артему Дзюбе. На Воробьевых горах его полюбили еще в матче открытия – выход нападающего на замену праздновали мощнее гола Газинского. И теперь речь бомбардира потонула в акапельном «Дзюба, Дзюба». Но свое слово автор трех голов на ЧМ все-таки сказал: «Мы всем сердцем играем за нашу страну. Мы доказали всем, что Россия — футбольная страна. Спасибо вам огромное!».

А самую мощную порцию оваций перед речью получил…Федор Смолов. Было тревожно, как зрители встретят человека, больше рекламирующего карту с кэшбеком, чем играющего в футбол. Но скандирование его имени растрогало Федора. Как иначе объяснить эти слова: «Самое главное, что я хочу сказать, — это то, что я бы на вашем месте испытывал то же самое, что у вас было вчера и есть сегодня в мой адрес. Мне очень приятно видеть такое большое число людей здесь. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам. Дай бог каждому здоровья».

Наши ожидания — наши проблемы 

Совместное исполнение гимна, общекомандное селфи на фоне пришедших и выход футболистов с флагом «Играем за вас» завершило официальную часть. В момент прощания с публикой роль хэдлайнера на себя взял Станислав Черчесов, дирижировавший благодарными зрителями. И в этот раз болельщики откликнулись на его призывы, как это происходило с трибунами на «Лужниках», «Санкт-Петербург Арене» и «Фиште».

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А еще месяц назад большинство этих людей были готовы сожрать специалиста. «Худший состав на моей памяти», «что будет на ЧМ, если с турками на удержание играем?», «где Денисов?», «как можно болеть за недосборную после их чудес на последних турнирах?» — эти и другие комментарии с каждым новым днем перед мировым первенством предвещали грядущий провал. За родную команду просто стеснялись болеть.

Но как минимум на этот год утраченный дух патриотизма удалось возвратить. Теперь герои приевшихся шуток из Comedy Club стали национальной гордостью, ради которых у людей включается смекалка: например, во время празднований в фан-зоне Игорю Акинфееву вручили букет из помидоров. Даже олимпийские чемпионы-1956 наравне с победой вспоминали свое обратное путешествие на поезде из Владивостока в Москву, когда народ вручал им подарки от всего сердца. Что еще нужно для счастья?

Текст: Дмитрий Темников
Фото: пресс-служба сборной России

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