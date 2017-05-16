Тупиковая ветвь. Почему в «Дженоа» не нужно верить

Середина таблицы в последние годы стала вполне нормальной средой обитания для «Дженоа». Если в прошлом сезоне генуэзцам покорилось одиннадцатое место, то в этом команда Ивана Юрича, видимо, решила основательно потрепать нервы своим болельщикам и расположилась совсем близко к зоне вылета в турнирной таблице Серии А.

«Грифоны» побеждают очень редко. Но после каждой удачной игры в голове болельщиков генуэзцев что-то щелкает, и они начинают верить в самую большую неправду итальянского футбола – в то, что их любимая команда может поддерживать неплохой уровень. Они полностью заполняют «Луиджи Феррарис», готовят красочные перфомансы к дерби с «Сампдорией» и срывают голос на каждой игре. Футболисты «Дженоа» отвечают плохими результатами, затяжными сериями без побед и отказами обсудить проблему с фанатами. Игроки отмазываются обыкновенным расстройством после вялого матча, прикрывая тем самым банальную трусость.

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У «Дженоа» море недостатков. Первый – работа на трансферном рынке. Зимой генуэзцы попрощались с Леонардо Паволетти (получили от «Наполи» 18 млн евро), с Томасом Ринконом (заработали на уходе венесуэльца в «Ювентус» 8 млн), отдали в аренду «Милану» Лукаса Окампоса и немного подчистили зарплатную ведомость, расставшись с резервистами и обывателями скамейки запасных. В сторону базы «красно-синих» проследовали 21-летний Леонардо Моросини из «Брешии», 22-летний Андреа Бегетто из СПАЛа, замучившийся в «Палермо» Оскар Хильемарк, Адель Таарабт, Даниэле Катальди, Рафаэле Палладино и Рубиньо. Таким образом, генуэзцы заработали 26 млн евро и потратили около четырех с половиной, но так и не укрепили проблемные позиции.

Плохая трансферная политика – это теорема. Нехватка качественных кадров и проблемы с составом – это следствия из нее и второй недостаток. Таарабт так и не заиграл в Генуе. Матия Перин порвал крестообразные связки, надолго отлетел от футбола, но надежную замену ему так и не нашли. Армандо Иццо дисквалифицирован на полтора года за участие в договорных матчах, что неплохо ударило по имиджу клуба. В «Дженоа» отказываются идти футболисты, которые добрались до финального отрезка своей карьеры (Эрнанес), а молодые и перспективные составляют в голове план побега из Генуи.

Третий – тренерские перестановки. Джан Пьеро Гасперини в прошлом году сделал невозможное и собрал команду с более-менее толковой игрой. Уход Гасперини в «Аталанту» и назначение Ивана Юрича, который вывел «Кротоне» в Серию А, пожалуй, был главным промахом президента Энрико Прециози. Руководство уволило Юрича через полгода после назначения, позвало Андреа Мандролини на два месяца спасать положение, разочаровалось в его методах и снова заключило контракт с Юричем. «Смущен ли я таким развитием событий? Нет. Это футбол: тут возможно все. И мне, и команде нужен был отдых друг от друга. Надеюсь, мы хорошо закончим этот тяжелый сезон», — недавно поделился ожиданиями с журналистами Иван Юрич. В это время в синей части Генуи громко смеялись болельщики «Сампдории».

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Энрико Прециози закрывал игроков на базе, грозился оставить их там до 28 июня, неоднократно разговаривал на повышенных тонах с футболистами и тренерами. Но, похоже, диктаторские методы не работают. «Дженоа» нужен не хлесткий удар отцовским ремнем, а спокойная воспитательная беседа с попытками выявления методов для устранения недостатков.

Если «Аталанта» с Джаном Пьеро Гасперини и неожиданным успехом – это хорошо, то «Дженоа» с неудачами – это предсказуемо и обыденно. Кажется, что вечный провал генуэзцев стал константой, а болельщики научились относиться к этому проще. Даже если генуэзцы по итогам сезона вылетят в Серию B (что маловероятно), никто не расстроится. «Красно-синие» уже давно не вызывают ровно никаких эмоций. Даже жалости.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»