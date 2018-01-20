Тупик под стражей. Максим Михалко – о том, что происходит с Олегом Шатовым

Олег Шатов провел очередную тренировку с «Зенитом-2», а накануне в публичном пространстве появились очередные варианты продолжения карьеры игрока. В обсуждении этих вариантов предсказуемо красной строкой проходила догма – «Локомотиву» и соседям по таблице Шатова не отдадут, чтобы не усиливать конкурентов.

Читая это, я вспомнил разговор с бывшим гендиром «Зенита» Ильей Черкасовым. На которого спускали бочки помоев за продажу Владимира Быстрова в «Спартак». Черкасов удивлялся, что никто не говорил о том трансфере, как спасении Быстрова для большого футбола. Но ведь это ж в самом деле оказалось так! Футболист получил возможность играть в сильной команде, был вынужден доказывать в ней все с нуля. В итоге- закрепился в сборной, провел несколько хороших сезонов в «Спартаке», а вернувшись в «Зенит» , выиграл все свои трофеи. Не будем сравнивать времена и снова писать, что для прежнего руководства финансовые интересы трансфера значили больше, чем для пришедшего на смену Газпрома.

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Мы ж здесь о другом. Это негласное правило ведь ужасно. В нем нет футбола. Ведь что заложено в нежелании отдавать игрока конкурентам? Страх. А вдруг эти конкуренты всей стране покажут, что умеют с талантливыми, но своенравными обращаться тоньше, умнее и дальновиднее.

А вдруг в условном «Локомотиве» Шатов станет аналогом Быстрова- 2005-2007, когда тот кусал «Зенит» в каждом матче или заработанным пенальти, или голом

Ну а вдруг? Получать звонкий «шнопак» в собственной управленческой несостоятельности? Нееее, мы лучше футболиста подальше от большой игры уберем, так для собственного эго спокойней.

Конечно, перейти в «Локомотив», ЦСКА или «Краснодар» Шатову интереснее, чем в «Уфу» или «Амкар», при всем к ним уважении. Но стремление менеджмента прикрыть свою задницу, да и трепетная защита своего эго высшим руководством превращает карьеру футболиста в производственный шлак.

И ведь «Зенит» это пару лет назад проходил. Выставленный из команды Саша Кержаков был полон сил и желания карьеру продолжать. Получил предложение от «Динамо», про обоюдный интерес говорили и Кобелев, и Кержаков. А бывший гендир «Зенита» Митрофанов в это же время публично врал, вещая об отказе Кержа играть где то , кроме «Зенита». Но Саше было тогда 33 и все он уже в своей карьере выиграл. Олегу Шатову сейчас 27 и уже второй сезон подряд его карьера постепенно катится под откос.

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Конечно, в первую очередь футболист сам виноват, что вместо полей Дубая сейчас бегает в Удельном парке с «Зенитом-2». Но и руководство клуба обязано признать, что вот именно в их клубе, именно под их началом, игрок, называвшийся года три назад самым талантливым и прогрессирующим в России, уперся в тупик.

И вместо содержания Шатова в этом тупике под стражей надо его отдать тому, у кого получится с этим игроком лучше, чем у вас

А у Семина получится лучше. И еще кое у кого. Ну это если исходить из интересов футбола и в частности, сборной России, а не желающих ценой карьеры игрока прикрыть себя.

Игроки переходили из «Барселоны» в «Реал». Из «Интера» в «Милан». Из «Челси» в «Ливерпуль». Причем такие, кто был способен гарантированно усилить любую команду мира. И этот мир не перевернулся.

И если Олег Шатов перейдет в «Локомотив», станет с ним чемпионом, а «Зенит» не попадет в Лигу чемпионов, мир тоже не перевернется. Зато появится повод признать ошибки и засучив рукава, в следующем сезоне их исправлять.

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После перетряски руководства в «Зените», было много восторгов и надежд. Пафосных обещаний, подзабытых в Петербурге лозунгов. Потом были странности. Потом они продолжились. Шатов, Дзюба… Спустя 8 месяцев все чаще вспоминается Иван Андреевич Крылов: «А вы друзья, как не садитесь»… У меня все.

Текст: Максим Михалко

Фото: ФК «Зенит», Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»