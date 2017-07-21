Три ставки на игры 2-го тура РФПЛ и другие главные матчи недели

Пока европейские команды собираются после отпусков и отправляются на первые предсезонные сборы, чемпионат России уже начинает набирать обороты. Столичное дерби ЦСКА и «Локомотива», очная встреча Роберто Манчини и Курбана Бердыева и уфимский вояж «Спартака». В предстоящие выходные болельщикам будет на что посмотреть.
21 июля
ЦСКА – «Локомотив»
Место: Москва, Россия
Стадион: «ВЭБ-Арена»
Время: 19:30 (мск)
Велики ли амбиции «Локо»?
Столичные дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в последние годы нечасто дарят болельщикам большое количество забитых голов. Два из последних четырех матчей команд завершились со счетом 1:1, а еще одну встречу с минимальным счетом выиграли «железнодорожники». Исключением стало лишь апрельское дерби, в котором армейцы разгромили «Локомотив» со счетом 4:0. Красно-зеленые не могут обыграть ЦСКА в гостях с 2012 года.
П1 Х П2
ЦСКА – «Локомотив» 1,62 3,70 6,23
22 июля
«Зенит» – «Рубин»
Место: Санкт-Петербург, Россия
Стадион: «Крестовский»
Время: 17:30 (мск)
Манчини против Бердыева
«Рубин» можно назвать одним из самых удобных соперников для «Зенита»: в последних семи очных встречах питерцы одержали шесть побед, а еще одна игра завершилась вничью. Но теперь в Казань вернулся Курбан Бердыев — известный мастер по умению привить своей команде максимально неудобную игру для соперников. Сумеет ли справиться с этим испытанием Роберто Манчини? В прошлом сезоне свою первую гостевую победу «Рубин» одержал лишь в тринадцатом туре.
П1 Х П2
«Зенит» – «Рубин» 1,51 4,18 6,70
23 июля
«Уфа» – «Спартак»
Место: Уфа, Россия
Стадион: «Нефтяник»
Время: 15:00 (мск)
Уфимский вояж «Спартака»
История встреч «Спартака» и «Уфы» насчитывает всего лишь шесть матчей. Но удивительно то, что преимущество – на стороне команды из столицы Башкортостана. Уфимцы трижды обыгрывали действующих чемпионов страны, дважды уступили и один матч свели к ничьей. В пользу красно-белых говорит тот факт, что обе победы над «Уфой» они одержали в гостях, в том числе и в прошлом сезоне. За последние пять лет москвичи не проигрывают в первом выездном матче сезона: 4 победы и 1 ничья.
П1 Х П2
«Уфа» – «Спартак» 5,47 3,62 1,69
22 июля
«Динамо» СПб — «Факел»
Место: Санкт-Петербург, Россия
Стадион: МСА «Петровский»
Время: 15:00 (мск)
Амбициозный проект Бориса Ротенберга ждет встреча с очередным проверенным бойцом ФНЛ. В первом туре питерский клуб на последних минутах вырвал победу у «Енисея», который относят к группе команд, сражающихся за выход в РФПЛ. На сей раз оппонентом динамовцев будет «Факел». В минувшем сезоне воронежцам не хватило шести очков для попадания в зону стыковых матчей. Новый чемпионат команда Павла Гусева начала со скучной безголевой ничьей против «Волгаря». Последний раз команды встречались более 10 лет назад, и победу тогда одержало «Динамо» — 3:1
П1 Х П2
«Динамо» СПб — «Факел» 2,40 3,07 3,06
22 июля
«Оренбург» – «Балтика»
Место: Оренбург, Россия
Стадион: «Газовик»
Время: 17:00 (мск)
Встреча «Оренбурга» и «Балтики» станет центральным матчем третьего тура ФНЛ. Обе команды успешно начали чемпионат, одержав победы над «Тамбовом» и «Тюменью», соответственно. В прошлом сезоне калининградцы едва не вылетели из ФНЛ, но после прихода на пост главного тренера Игоря Черевченко дела команды пошли в гору. В этом году их относят к числу претендентов на повышение в классе. Равно как и «Оренбург», который нацелен на скорое возвращение в Премьер-лигу. Последняя очная встреча команд осталась за оренбуржцами, забившими два безответных мяча.
П1 Х П2
«Оренбург» – «Балтика» 1,87 3,27 4,36
Текст: Никита Котов
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press