Три ставки на игры 2-го тура РФПЛ и другие главные матчи недели

Пока европейские команды собираются после отпусков и отправляются на первые предсезонные сборы, чемпионат России уже начинает набирать обороты. Столичное дерби ЦСКА и «Локомотива», очная встреча Роберто Манчини и Курбана Бердыева и уфимский вояж «Спартака». В предстоящие выходные болельщикам будет на что посмотреть.

21 июля

ЦСКА – «Локомотив»

Место: Москва, Россия

Стадион: «ВЭБ-Арена»

Время: 19:30 (мск)

Велики ли амбиции «Локо»?

Столичные дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в последние годы нечасто дарят болельщикам большое количество забитых голов. Два из последних четырех матчей команд завершились со счетом 1:1, а еще одну встречу с минимальным счетом выиграли «железнодорожники». Исключением стало лишь апрельское дерби, в котором армейцы разгромили «Локомотив» со счетом 4:0. Красно-зеленые не могут обыграть ЦСКА в гостях с 2012 года.

П1 Х П2

ЦСКА – «Локомотив» 1,62 3,70 6,23

22 июля

«Зенит» – «Рубин»

Место: Санкт-Петербург, Россия

Стадион: «Крестовский»

Время: 17:30 (мск)



Манчини против Бердыева

«Рубин» можно назвать одним из самых удобных соперников для «Зенита»: в последних семи очных встречах питерцы одержали шесть побед, а еще одна игра завершилась вничью. Но теперь в Казань вернулся Курбан Бердыев — известный мастер по умению привить своей команде максимально неудобную игру для соперников. Сумеет ли справиться с этим испытанием Роберто Манчини? В прошлом сезоне свою первую гостевую победу «Рубин» одержал лишь в тринадцатом туре.

П1 Х П2

«Зенит» – «Рубин» 1,51 4,18 6,70

23 июля

«Уфа» – «Спартак»

Место: Уфа, Россия

Стадион: «Нефтяник»

Время: 15:00 (мск)

Уфимский вояж «Спартака»

История встреч «Спартака» и «Уфы» насчитывает всего лишь шесть матчей. Но удивительно то, что преимущество – на стороне команды из столицы Башкортостана. Уфимцы трижды обыгрывали действующих чемпионов страны, дважды уступили и один матч свели к ничьей. В пользу красно-белых говорит тот факт, что обе победы над «Уфой» они одержали в гостях, в том числе и в прошлом сезоне. За последние пять лет москвичи не проигрывают в первом выездном матче сезона: 4 победы и 1 ничья.

П1 Х П2

«Уфа» – «Спартак» 5,47 3,62 1,69

22 июля

«Динамо» СПб — «Факел»

Место: Санкт-Петербург, Россия

Стадион: МСА «Петровский»

Время: 15:00 (мск)

Амбициозный проект Бориса Ротенберга ждет встреча с очередным проверенным бойцом ФНЛ. В первом туре питерский клуб на последних минутах вырвал победу у «Енисея», который относят к группе команд, сражающихся за выход в РФПЛ. На сей раз оппонентом динамовцев будет «Факел». В минувшем сезоне воронежцам не хватило шести очков для попадания в зону стыковых матчей. Новый чемпионат команда Павла Гусева начала со скучной безголевой ничьей против «Волгаря». Последний раз команды встречались более 10 лет назад, и победу тогда одержало «Динамо» — 3:1

П1 Х П2

«Динамо» СПб — «Факел» 2,40 3,07 3,06

22 июля

«Оренбург» – «Балтика»

Место: Оренбург, Россия

Стадион: «Газовик»

Время: 17:00 (мск)

Встреча «Оренбурга» и «Балтики» станет центральным матчем третьего тура ФНЛ. Обе команды успешно начали чемпионат, одержав победы над «Тамбовом» и «Тюменью», соответственно. В прошлом сезоне калининградцы едва не вылетели из ФНЛ, но после прихода на пост главного тренера Игоря Черевченко дела команды пошли в гору. В этом году их относят к числу претендентов на повышение в классе. Равно как и «Оренбург», который нацелен на скорое возвращение в Премьер-лигу. Последняя очная встреча команд осталась за оренбуржцами, забившими два безответных мяча.

П1 Х П2

«Оренбург» – «Балтика» 1,87 3,27 4,36

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press