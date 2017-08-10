Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

В предстоящие выходные состоится одно из ключевых противостояний в РФПЛ: столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком». Кроме того, стартует чемпионат в английской Премьер-лиге, итальянский сезон откроется матчем за Суперкубок между «Ювентусом» и «Лацио», а также пройдет первое официальное Эль Класико в новом сезоне.

12 августа

ЦСКА – «Спартак»

Место: Москва, Россия

Стадион: «ВЭБ Арена»

Время: 17:30 (мск)

Главное дерби страны

В прошлом сезоне «Спартак» не только прервал 16-летнюю серию без чемпионского титула, но и сумел дважды обыграть ЦСКА. В последний раз подобное случалось 18 лет назад – в 1999 году. Начиная с октября 2003 года поединки двух столичных команд не обходятся без забитых голов. Оба клуба уже успели провести по одному столичному дерби в чемпионате: армейцы проиграли «Локомотиву», а «Спартак» сыграл вничью с «Динамо».

П1 Х П2

ЦСКА – «Спартак» 2,46 3,40 2,86

13 августа

«Ювентус» – «Лацио»

Место: Рим, Италия

Стадион: «Стадио Олимпико»

Время: 21:45 (мск)

Черная серия «Лацио»

После трехлетних гастролей по Китаю и Катару розыгрыш итальянского Суперкубка возвращается на родину. Исторически главным раздражителем для «Лацио» является «Рома», но на эту роль вполне может претендовать и «Ювентус». Римляне не могут обыграть туринцев на протяжении 14 матчей, сумев свести к ничьей лишь два из них. «Ювентус» шестой раз кряду выходит в финал Суперкубка. «Бьянконери» семь раз брали трофей, «Лацио» — трижды.

П1 Х П2

«Ювентус» – «Лацио» 1,80 3,33 4,12

13 августа

«Барселона» – «Реал»

Место: Барселона, Испания

Стадион: «Камп Ноу»

Время: 23:00 (мск)

Первое класико в сезоне

В этом году в борьбе за Суперкубок Испании столкнутся два самых непримиримых соперника: «Реал» и «Барселона». В прошлый раз классическое противостояние самых титулованных команд страны в Суперкубке случилось пять лет назад и завершилось победой «Реала». На счету каталонцев – 12 завоеванных трофеев, мадридцы побеждали девять раз. В межсезонье команды встречались на Международном кубке чемпионов, и «Барса» победила – 3:2.

П1 Х П2

«Барселона» – «Реал» 1,87 3,80 3,30

11 августа

«Арсенал» – «Лестер»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Эмирейтс»

Время: 21:45 (мск)

Чемпион АПЛ сезона-2015/16 в прошлом году мог похвастать лишь успешным выступлением в Лиге чемпионов, где «лисы» добрались до четвертьфинала. В чемпионате «Лестер» долгое время тусовался возле зоны вылета, закончив сезон на 12-м месте. «Арсенал» стал обладателем Кубка Англии, однако впервые за 20 лет не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Лестер» не может обыграть «Арсенал» в гостях с 1973 года. В апреле «канониры» отпраздновали минимальную победу после автогола Роберта Хута.

П1 Х П2

«Арсенал» – «Лестер» 1,50 4,53 6,13

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press