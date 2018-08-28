Трава 20 мм, 15 камер и человеческие маскоты. В Испании составили жесткий свод правил для матчей Ла Лиги

Пока президент Ла Лиги Хавьер Тебас безуспешно пытается подавить бунт профсоюза футболистов страны из-за подписанного соглашения о проведении матчей Примеры в США, его коллеги не сидят без дела. Руководящий аппарат лиги подготовил обширный свод аудиовизуальных правил, направленных на улучшение телетрансляций матчей чемпионата. 178-страничный том ущемляет права болельщиков и даже маскотов.

Посещаемость

Особое внимание, как и в предыдущие пару сезонов, было уделено заполняемости стадионов. Два года назад, когда вступал в силу действующий ТВ-контракт на показ матчей Ла Лиги, Тебас решил штрафовать клубы за плохую посещаемость. Минимальный «спасительный» порог – 75% от общей вместимости. Если же клубам не удавалось реализовать и половины билетов на матч, то сумма штрафа для них увеличивалась вдвое. «Это социологический вопрос, мы все люди, и если вы видите, что стадион наполовину пуст, то вы, скорее всего, переключите канал», — комментируют такой ход футбольные чиновники.

Поле и оснащение стадиона

С нового сезона больше ответственности возлагается на клубных агрономов. Следуя простой логике, что по ходу 90% трансляции в кадре виден газон, в Ла Лиге пришли к выводу, что он должен быть идеальным. В связи с этим клубные стадионы ожидают регулярные проверки. Ключевой аспект: трава должна быть не более 20-30 мм в длину. В лиге отметили, что это также необходимо ради здоровья игроков, дабы снизить количество получаемых травм, и для оптимальных условий игры. Но во главе угла для них — все же красивая ТВ-картинка.

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Еще один немаловажный пункт – наличие на стадионе двух комплектов электрооборудования. Речь идет об освещении поля. В случае неисправности основного оборудования в распоряжении команд обязательно должна быть «запаска». В прошлом сезоне подобные конфузы случались на матчах в Сан-Себастьяне и Ла-Корунье, и в Ла Лиге хотят свести риск к минимуму. В случае сбоя перезапуск системы освещения занимает до 20 минут. «Мы не можем позволить себе подобное во время игры, потому что мы транслируем матчи на весь мир для миллионов людей», — убеждены в Ла Лиге.

Трансляции и повторы

Стадион каждой из команд Ла Лиги должен быть оснащен 15-20 камерами, размещенными в специально отмеченных зонах. Опять же для обеспечения лучшей ТВ-картинки. Если в какой-то из этих зон размещены болельщики, их нужно принудительно переселить на другие места. Самим клубам запретили самостоятельно записывать матчи для последующих тактических разборов. Зато взамен они получат «тактическую камеру», фиксирующую все эпизоды встречи в высоком разрешении. Доступ к видеоматериалам тренеры будут получать по ходу матча, что даст им возможность вносить корректировки в игру команды. После матчей весь отснятый материал также будет в распоряжении команд.

Интервью

В течение сезона каждый клуб обязан предоставить лиге как минимум девять интервью с футболистами в качестве эксклюзивного контента. Что касается тренеров, то спустя пять минут после окончания игры они обязаны дать флеш-интервью. При желании клубы могут разрешить вести съемку послематчевых переговоров тренеров с игроками. А взамен им позволят демонстрировать логотипы клубных спонсоров в кадре. Также они могут быть нанесены на микрофоны в зале для пресс-конференций. Но лишь при условии, что они не превышают 30 см в ширину и 24 см в высоту. А на столах должны быть исключительно бутылки с питьевой водой или газировкой. О пиве, даже безалкогольном, не может идти и речи.

Болельщики и «урезанные» маскоты

Больше всего от нововведений страдают именно они. Первых, как уже сказано выше, могут пересаживать на другие (возможно, менее комфортные) места из-за специфического расположения камер на стадионе. Также им запрещено размещать баннеры там, где они могут закрывать логотипы спонсоров лиги. А рекламой на стадионах будет заклеено все. Диктору хозяйской команды отныне не разрешается громогласно праздновать забитый мяч более чем 15 секунд. Но намного обиднее за клубных маскотов. Согласно новым правилам, талисманы обязаны быть «не больше обычного человека» и не мелькать в трансляциях по ходу матчей. Если человек среднего роста должен вписываться в костюм, то сам костюм должен быть больше этого человека. И как соответствовать этому правилу – не совсем понятно. Не хотелось бы из-за подобных глупостей потерять таких легендарных персонажей, как пальма Пальмерин из «Бетиса» и супергерой из «Леганеса» — СуперОгурец.

Цветовая гамма

Не остались обделены вниманием даже стюарды, фотографы, сотрудники безопасности и бол-бои. Во избежание путаницы представители каждой из этих каст должны носить манишки разных цветов. К примеру, операторам из съемочных групп уготованы синие манишки, а бол-боям – серые. Сетка на воротах на всех стадионах обязана быть строго белого цвета. Впрочем, это довольно обычная практика, чего не скажешь о следующем пункте.

Помните необычное оформление номеров на игровых футболках «Вильярреала» последних лет? Словно их вручную наносил незадачливый сотрудник типографии трясущейся рукой на следующий день после бурной попойки. Такого больше не будет. Теперь клубы лишены права придумывать индивидуальный дизайн. Отныне оформление имен и номеров игроков должно быть одинаковым для всех команд. Этот пункт руководящие чины Ла Лиги позаимствовали у АПЛ. Согласно их логике, единый формат оформления номеров на игровых футболках поможет болельщикам лучше идентифицировать соревнование по ТВ. Иными словами, если случайный телезритель наткнется на трансляцию встречи «Уэска» — «Хетафе», так ему будет проще понять, что это испанская Ла Лига, а не битва хрен пойми кого.

Штрафы

Любое несоблюдение вышеизложенных правил будет незамедлительно караться. Минимальный размер штрафа – 1000 евро. По итогам сезона специальная комиссия подсчитает грехи каждой команды Ла Лиги, а после этого направит им «благодарственное письмо» с квитанцией на оплату. А если какой-то из клубов решит, что гораздо выгоднее заплатить штраф, чем придерживаться правил, то он рискует нарваться на индивидуальные санкции. Таким нарушителям грозит отзыв «определенных лицензий» — что бы это ни значило.

Для чего это нужно?

Как и все, до чего дотягиваются руки Хавьера Тебаса и его компаньонов, это делается ради наживы. Поскольку сам Тебас, как уже было упомянуто выше, сейчас занят решением других проблем, отчитываться перед журналистами командировали Мельчиора Солера. В Ла Лиге он отвечает именно за аудиовизуальное наполнение производимого продукта.

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«Когда мы составляли эти правила, мы ориентировались на самое лучшее, начиная от АПЛ и заканчивая Лигой чемпионов с Бундеслигой. Это то, что поможет нам расти, и мы уже внедрили некоторые из наших собственных нововведений. Клубы понимают, что если вещание становится лучше, то все мы повышаемся в цене, речь идет не только о телевидении», — заявил Солер.

Но почему столь активные телодвижения начались лишь сейчас?

Все довольно просто. Дело в том, что действующее соглашение Ла Лиги с ТВ-компаниями DTS Distribuidora и Media Producciоn на общую сумму 2,65 млрд евро истекает в конце нынешнего сезона. И чтобы продать себя подороже, нужно чем-то удивить потенциальных покупателей. На данный момент Ла Лига по стоимости телеправ уступает не только АПЛ, но и Бундеслиге с Серией А. Естественно, Тебас и компания не намерены мириться с таким положением дел. «Мы хотим, чтобы Ла Лига вызывала наибольший интерес в мире и таким образом достигла уровня английской Премьер-лиги», — резюмирует Солер.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press