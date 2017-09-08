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Торговый центр. Все значимые трансферы Европы

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Трансферное лето-2017: «ПСЖ» бросает в лицо «Барселоне» 222 млн евро за Неймара, а потом добивает фейр-плей УЕФА покупкой Мбаппе с отложенным на конец сезона платежом на 180 млн. «Барса» вываливает сотню миллионов за Дембеле, «МЮ» платит космические 85 млн за Лукаку. А исландец Гилфи Сигурдссон оценен почти в 50 млн евро — это военный бюджет Исландии на три года.

Килиан Мбаппе

Милан

Здесь и далее все фото кликабельны

Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити

Челси

ПСЖ

Бавария

Ювентус

Монако

Реал Мадрид

Боруссия Д

Текст: Еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube

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