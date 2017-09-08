Торговый центр. Все значимые трансферы Европы

Трансферное лето-2017: «ПСЖ» бросает в лицо «Барселоне» 222 млн евро за Неймара, а потом добивает фейр-плей УЕФА покупкой Мбаппе с отложенным на конец сезона платежом на 180 млн. «Барса» вываливает сотню миллионов за Дембеле, «МЮ» платит космические 85 млн за Лукаку. А исландец Гилфи Сигурдссон оценен почти в 50 млн евро — это военный бюджет Исландии на три года.

Милан

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Текст: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

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