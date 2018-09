Топить по-черному. В немецком футболе ищут расистов. А они там есть?

Бундеслигу все чаще сотрясают скандалы, связанные с расизмом. Но куда чаще они возникают из выдуманных проблем. Расизм уже трансформировался в нечто большее, чем просто дискриминация. Сложно прочертить линию, переступив которую, человек или клуб сразу будет назван виновным. Все куда глубже и запутаннее.

Раскол в сборной

Немецкое издание Spiegel недавно рассказало историю о том, что в сборной Германии царит полный хаос и все игроки разделились на два лагеря: каноничные немцы, не любящие пафосный образ жизни, и мигранты, то и дело пытающиеся блеснуть заработанными миллионами. Первые якобы получили прозвище «картошка», а вторые — «канакен» (грубое обозначение мигрантов в Германии). Так они и называли друг друга в сборной.

По сообщениям СМИ, именно этот раскол стал основной причиной провала сборной Германии на ЧМ. Забавно, что почти тем же межнациональным составом немцы выиграли ЧМ-2014, когда ни слова о расизме не было сказано. Spiegel оказался единственным, кто рассказал подобную историю, в то время как ведущие спортивные СМИ продолжали молчать. Тут же последовали опровержения от игроков, что это всего лишь вымыслы журналистов, пытающихся запрыгнуть в последний вагон хайпа на уходе Месута Озила.

Однако нет дыма без огня. Сила той же сборной Франции в том, что Дидье Дешаму удалось действительно подружить мигрантов и французов. Примерно по такой же схеме работала сборная Германии в Бразилии 2014 года. Тогда футболистов селили по комнатам, руководствуясь их антипатиями. Условно: игроки «Шальке» жили с игроками «Боруссии», а «старички» и классические немцы селились с молодежью и футболистами-мигрантами. На деле это все отлично сработало, но после ЧМ-2014 сборная отказалась от такой системы, что явно не сыграло им на руку.

Демонстрации в Хемнице

Скандал в сборной Германии – полное отражение того, что сейчас происходит в стране. И футбольный конфликт смогла перебить только история в Хемнице. В конце августа в этом городе двумя мигрантами был убит 35-летний немец. Все могло бы остаться незамеченным, если бы в дело не вступили радикальные правые футбольные фанаты. На демонстрацию правых в Хемнице пришло около 11 тысяч человек, среди которых больше половины — завсегдатаи трибун. По данным издания Hannoversche Allgemeine местные футбольные фанаты клуба «Хеймницер» бросили клич по всей Германии по соцсетям, в ходе чего все группировки-ультас начали стекаться в Хемниц. Самыми активными из них оказались Kaotic и NS-Boy, давно запрещенные в их родном городе из-за неонацистских кричалок на стадионах.

Из-за этих протестов в близлежащем Дрездене был отменен матч против «Гамбурга», так как олиция опасалась внезапного наплыва бастующих и решила не рисковать. Вся ирония состоит в том, что левые представители политической Германии сумели рассмотреть в этих протестах расистские настроения и вышли на улицы вслед за своими коллегами.

Футболисты тоже не остались в стороне. Мануэль Нойер, как один из самых близких к ультрас игроков, дал понять, что мирная борьба за собственное мнение не несет в себе ничего плохого, чем вдвойне подогрел интерес к бастующим.

