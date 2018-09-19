Топить по-черному. В немецком футболе ищут расистов. А они там есть?

Автор: Лидия Дидык 0

Бундеслигу все чаще сотрясают скандалы, связанные с расизмом. Но куда чаще они возникают из выдуманных проблем. Расизм уже трансформировался в нечто большее, чем просто дискриминация. Сложно прочертить линию, переступив которую, человек или клуб сразу будет назван виновным. Все куда глубже и запутаннее.

сборная Германии

Раскол в сборной

Немецкое издание Spiegel недавно рассказало историю о том, что в сборной Германии царит полный хаос и все игроки разделились на два лагеря: каноничные немцы, не любящие пафосный образ жизни, и мигранты, то и дело пытающиеся блеснуть заработанными миллионами. Первые якобы получили прозвище «картошка», а вторые — «канакен» (грубое обозначение мигрантов в Германии). Так они и называли друг друга в сборной.

По сообщениям СМИ, именно этот раскол стал основной причиной провала сборной Германии на ЧМ. Забавно, что почти тем же межнациональным составом немцы выиграли ЧМ-2014, когда ни слова о расизме не было сказано. Spiegel оказался единственным, кто рассказал подобную историю, в то время как ведущие спортивные СМИ продолжали молчать. Тут же последовали опровержения от игроков, что это всего лишь вымыслы журналистов, пытающихся запрыгнуть в последний вагон хайпа на уходе Месута Озила.

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Однако нет дыма без огня. Сила той же сборной Франции в том, что Дидье Дешаму удалось действительно подружить мигрантов и французов. Примерно по такой же схеме работала сборная Германии в Бразилии 2014 года. Тогда футболистов селили по комнатам, руководствуясь их антипатиями. Условно: игроки «Шальке» жили с игроками «Боруссии», а «старички» и классические немцы селились с молодежью и футболистами-мигрантами. На деле это все отлично сработало, но после ЧМ-2014 сборная отказалась от такой системы, что явно не сыграло им на руку.

Хеймниц

Демонстрации в Хемнице

Скандал в сборной Германии – полное отражение того, что сейчас происходит в стране. И футбольный конфликт смогла перебить только история в Хемнице. В конце августа в этом городе двумя мигрантами был убит 35-летний немец. Все могло бы остаться незамеченным, если бы в дело не вступили радикальные правые футбольные фанаты. На демонстрацию правых в Хемнице пришло около 11 тысяч человек, среди которых больше половины — завсегдатаи трибун. По данным издания Hannoversche Allgemeine местные футбольные фанаты клуба «Хеймницер» бросили клич по всей Германии по соцсетям, в ходе чего все группировки-ультас начали стекаться в Хемниц. Самыми активными из них оказались Kaotic и NS-Boy, давно запрещенные в их родном городе из-за неонацистских кричалок на стадионах.

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Из-за этих протестов в близлежащем Дрездене был отменен матч против «Гамбурга», так как олиция опасалась внезапного наплыва бастующих и решила не рисковать. Вся ирония состоит в том, что левые представители политической Германии сумели рассмотреть в этих протестах расистские настроения и вышли на улицы вслед за своими коллегами.

Футболисты тоже не остались в стороне. Мануэль Нойер, как один из самых близких к ультрас игроков, дал понять, что мирная борьба за собственное мнение не несет в себе ничего плохого, чем вдвойне подогрел интерес к бастующим.

Скандал вокруг акции «Герты»

Волнения в Хемнице – не единичный случай, когда слово «расизм» оказывается в центре скандала. Прошлой осенью берлинская «Герта» сама на себя вылила ушат с рыбьими головами. Команда подхватила акцию из американского футбола, где все игроки и тренеры вставали на одно колено в знак борьбы против расизма. Сам Саломон Калу высказался тогда максимально пафосной фразой: «Я считаю расизм подобием терроризма».

Описание акции звучит очень благородно. Но вот немцы не оценили такого стремления «Герты» поддерживать борьбу против того, чего нет в Германии. По сути, порыв команды был положительным, но вызывал негодование среди их фанатов. Они так и не поняли, против чего или за что выступил их клуб. Болельщики, наоборот, были раздражены: им казалось, что в Германии и так к иммигрантам слишком лояльное отношение. Поэтому акция «Герты» не вызвала такого восторга, как аналогичные активности клубов НФЛ.

Боатенг

Главный борец против расизма

Главным борцом за равноправие рас в Бундеслиге долгое время был Кевин-Принс Боатенг. В то время как его брат распевал гимн Германии на матчах сборных, Кевин-Принс обличал расистов. «Мы используем системы определения гола и видеповторы для определения офсайдов или пенальти. Но почему мы не используем технологии для выявления расистов? В каждом новом сезоне случаются расистские инциденты, которые не должны повторяться снова и снова» — Боатенг имел наполеоновские планы на лигу.

Вот только странно, в Германии футболисты жалуются на проявления расизма реже, чем чемпионат выигрывает не «Бавария». Если в той же Италии эта проблема стоит куда острее по ряду причин, то в Германии на фоне исторической вины никто не смеет и слова сказать в адрес не немецких игроков. Однако Кевина-Принса это все равно не останавливает: он продолжает говорить о постоянной и беспрерывной борьбе.

сборная Германии

Пример из Дортмунда

Безусловно, из-за огромного потока мигрантов настроения футбольных масс значительно меняется. «Боруссия» лучше всех подошла к проблеме расизма. Они делают это ненавязчиво. На территории «Сигнал Идуна Парк» полно наклеек «Расистам тут не место», а на сайте где-то висит прекраснейший ролик, призывающий бороться с дискриминацией. После такого никому и в голову не придет оскорблять по национальному признаку хотя бы одного игрока. Вот только в Германии фанатам все сложнее разобраться, где тут просто критика футболистов и их поведения без намека на национальность, а где расизм.

Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press

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