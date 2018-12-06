Топ-10 молодых россиян – открытий первой части сезона РПЛ

Совсем скоро российский чемпионат отправится на зимние каникулы. Всю осень РПЛ сотрясал бурный циклон, в котором смешались дебош Кокорина с Мамаевым, управленческий кризис в «Спартаке», автомобильные злоключения Дмитрия Аленичева и очередной предновогодний сюрприз от составителей календаря. Но сквозь густой фон информационной грязи можно было разглядеть и кое-что позитивное – например, новые имена молодых россиян, ярко проявивших себя в начале сезона.

1. Ильзат Ахметов, 20 лет, ЦСКА (Оценка статистического портала Whoscored – 6.95)

Новоиспеченный обладатель премии лучшему молодому футболисту РПЛ появился на свет в Бишкеке в семье уйгуров – представителей тюркского коренного народа, основная масса которого проживает на западе Китая. Еще ребенком Ахметов перебрался из Киргизии в тольяттинскую Академию имени Коноплева, где его высмотрели представители «Рубина». В 16 лет он стал самым молодым дебютантом в истории казанцев и на протяжении следующих трех сезонов аккуратно подводился к основе. Но закончилось все скандалом: клуб затеял смену юридического статуса, и процедура переоформления документов (а если быть точнее, финансовые разногласия при всей этой волоките) не устроила представителей игрока. Все это вылилось в дикий фарс: клуб запретил Ахметову посещать тренировки и оформил его как сотрудника отдела кадров. В мае 2018-го Ильзату все же удалось стать свободным агентом. Переход в ЦСКА оказался более чем удачным: хавбек быстро стал игроком основы и показывает себя с лучшей стороны не только в РПЛ, но и в Лиге чемпионов, в том числе в игре против «Реала». Сегодня об Ахметове говорят как об одном из первых претендентов на отъезд в Европу. У него есть все данные, чтобы там не затеряться: отличная техника, культура паса, нестандартность мышления, цепкость и мобильность – благодаря такому набору Ахметов способен играть как оборонительного хава, так и атакующего, без потери качества.

2. Игорь Коновалов, 22 года, «Рубин» (7.06)

Центральный полузащитник, благодаря которому «Рубин» и Курбан Бердыев вскоре могут перестать скучать по Кристиану Нобоа. Воспитанник спартаковской академии не получил шанса в родной команде (за «молодежку» красно-белых сыграл всего две встречи) и в 2014 году перешел в «Кубань», где успел попрактиковаться рядом с Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Зимой 2018-го Коновалова выкупил «Рубин», и после весенней обкатки под патронажем того же Нобоа Игорь занял место ушедшего эквадорца в центре поля. 15-й номер казанцев показывает не по годам разумную игру, достойно справляясь с организацией перехода в атаку. При том что Коновалов обладает хорошим дальним пасом и не брезгует кроссами через все поле, в большинстве эпизодов он настроен на максимально простые, но эффективные ходы. Умение быстро принять верное решение вкупе с грамотным движением без мяча в перспективе может сделать Коновалова классным глубинным диспетчером. Особенно если Игорь сумеет подтянуть оборонительные навыки: игра в отборе точно не является его сильной стороной. В конце ноября Коновалов получил перелом пальца ноги в игре с «Анжи», но к возобновлению чемпионата должен быть в порядке.

3. Зелимхан Бакаев, 22 года, «Арсенал» (6.95)

Очередная надежда «Спартака», вынужденная доказывать профпригодность в аренде. Решающую роль в том, что Зелимхан и его брат Солтмурад попали в академию красно-белых, сыграл их отец Джабраил. В свое время Бакаев-старший подавал серьезные надежды: на просмотре в «Спартаке» Орджоникидзе на него обратил внимание тогда еще совсем молодой тренер Олег Романцев. Но родители были против того, чтобы Джабраил уезжал из родной Назрани. Его футбольная карьера не сложилась (хотя впоследствии он стал генеральным директором местного «Ангушта»), зато своих сыновей он с детства начал готовить к поступлению в лучшие академии страны и в итоге добился своего. Хотя поначалу на Зелимхана не рассчитывали всерьез, старания отца и упорство самого футболиста принесли плоды. В 2015-м он впервые сыграл за первую команду «Спартака», выйдя на замену в кубковой встрече, а спустя год получил вызов в сборную России (U-21), где проявил себя весьма достойно (6 голов и 6 ассистов в 14 матчах). Тем не менее клуб сделал ставку на других и перед началом текущего сезона одолжил Бакаева тульскому «Арсеналу». В итоге левоногий вингер забил уже 4 гола в РПЛ, и все идет к тому, что новый тренер красно-белых Олег Кононов, начинавший сезон вместе с Бакаевым в «Арсенале», будет не прочь вернуть его и задействовать уже в составе «Спартака».

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4. Аяз Гулиев, 22 года, «Ростов» (6.90)

Гулиев хорошо известен в спартаковских кругах как один из наиболее перспективных продуктов клубной академии последних лет. Можно даже найти историческую фотографию, где на открытии нового спорткомплекса в Сокольниках Леонид Федун вручает 13-летнему Аязу ключ от академии. С 2011 года Гулиев регулярно привлекался в юношеские сборные России, а в 2015-м завоевал «серебро» чемпионата Европы-2015 (U-19), отыграв все пять матчей без замен. Вот только до взрослого футбола Гулиеву добраться не удавалось: он завис между первой и второй командами. Зимой 2017-го его наконец пригласили на сборы с топами, но лишь для того, чтобы сплавить в аренду в «Анжи». Спустя год по той же схеме он оказался в «Ростове», где пришелся к месту. Летом игрок окончательно расстался со «Спартаком», а фанаты обвинили руководство клуба в разбазаривании ценного красно-белого генофонда. Зато сам Гулиев не жалеет. Валерий Карпин охотно предоставляет ему практику, и Аяз оправдывает доверие. Играя в центральной зоне по всей ширине поля, мобильный хавбек выполняет массу работы, активен в прессинге, хорош в отборе и при этом успевает создавать опасность у чужих ворот. Награда за старания – признание болельщиками «Ростова» лучшим игроком команды в августе и сентябре.

5. Дмитрий Скопинцев, 21 год, «Ростов» (6.81)

Уроженец Воронежа перебрался в столицу в 2010 году благодаря ныне покойному Константину Сарсании, пристроившего Скопинцева в «Динамо». После четырех лет обучения в стане «бело-голубых» игрок оказался в «Зените», но ненадолго: вскоре им заинтересовались иностранные клубы. Летом 2015-го Дмитрий отправился покорять Германию в «РБ Лейпциг». Не вышло: вместо Бундеслиги его прописали во втором австрийском дивизионе, откуда Дмитрий уже через год вернулся в Россию и подписал контракт с «Ростовом». Прокачав новичка арендой в «Балтике», желто-синие подключили его к основе в конце прошлого сезона. С началом текущего турнира левоногий универсал вписался в роль латераля так лихо, что ростовчане установили на него ценник в 7 млн евро (хотя в начале 2018 года он не стоил и 1 млн евро). 77-й номер «Ростова» постоянно напрягает оппонентов на фланге, обостряет, смело идет в обводку, не стесняется бить по воротам и при этом не забывает об обороне. Скопинцевым всерьез интересуется «Спартак» (где-то судорожно икнул один Комбаров), но даже 5 млн евро москвичи посчитали неоправданной ценой. Как знать: молодой техничный бровочник с российским паспортом в ближайшие месяцы должен только прогрессировать, если избежит травм.

6. Магомед-Шапи Сулейманов, 18 лет, «Краснодар» (6.78)

Выходец из Махачкалы, отпраздновавший совершеннолетие меньше года назад, попал в систему «Краснодара» в 2013 году и с тех пор регулярно привлекается в юношеские сборные России разных возрастов. В конце прошлого сезона Магомед-Шапи впервые вышел на поле за первую команду «быков» и вписал свое имя в архив краснодарцев, став самым молодым футболистом в истории клуба. Сегодня Сулейманов – самый эффективный новичок текущего розыгрыша РПЛ: он принял участие всего в шести матчах, каждый раз выходя на замену, но записал на счет уже три гола. В среднем в нынешнем чемпионате он забивает каждые 46 минут – абсолютно феноменальный показатель. Кроме того, Сулейманов успел открыть счет и своим еврокубковым голам, забив победный мяч в ворота «Стандарда». Профильной позицией игрока считается правое крыло атаки, при том что он левша. Пока у общественности толком и не было возможности оценить его навыки, за исключением отменного голевого чутья и точных ударов по воротам. То, что Сулейманов за считанные минуты игрового времени успел внести весомый вклад в результаты «Краснодара», заслуживает пристального внимания.

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7. Александр Максименко, 20 лет, «Спартак» (6.76)

Сменивший в воротах «Спартака» травмированного Александра Селихова ростовчанин Александр Максименко с детства был фанатом Игоря Акинфеева (что порой припоминают ему злые спартаковские языки) и перенял у него такое важное для голкипера качество, как хладнокровие. До 15 лет Максименко занимался в футболом в родном городе, а затем получил приглашение на просмотр в «Спартак» и перешел в московский клуб. С 2015 года его начали вызывать в юношескую сборную, и с командой возрастной группы до 17 лет Максименко завоевал «бронзу» чемпионата Европы. Оказавшись в основе «Спартака», он выдал серию из четырех «сухих» матчей в РПЛ, но даже когда грубо ошибся в игре с «Динамо», не расклеился и продолжил демонстрировать абсолютную невозмутимость, не свойственную вратарям в столь юном возрасте. Правда, в нервном матче с «Рейнджерс» Максименко немного «поплыл» и в следующей игре – с «Уфой» – остался в запасе. Его место занял опытный Артем Ребров – сказать по правде, спокойнее за ворота красно-белых не стало, да и результат оказался неудовлетворительным (0:2). Если с Селиховым конкурировать и впрямь будет трудно, то очный спор с Ребровым за статус второго вратаря Максименко просто обязан выиграть – будущее за ним.

8. Николай Рассказов, 20 лет, «Спартак» (6.69)

Молодой спартаковец, перебравшийся в Москву из Тульской области, сменил на правом фланге Андрея Ещенко, когда тот вместе с Глушаковым попался на неуместных лайках, и с первой же встречи запомнился лихой и смелой игрой. 92-й номер красно-белых без стеснения накручивал вражеских форвардов в собственной штрафной, заставляя фанатов судорожно материться, но явных ошибок не допускал. Ему есть куда прибавлять в позиционной игре, зато дерзости точно не занимать. Это было заметно еще по «молодежке» – неспроста Рассказов был капитаном команды «Спартака» своей возрастной группы, в сезоне-2016/17 выигравшей молодежное первенство страны. Из всего молодняка, привлеченного Массимо Каррерой к основе, он смотрится наиболее убедительно, в первую очередь благодаря цепкости и умению отбирать мяч: он лучший в команде по среднему количеству отборов за игру. Пускай он не так активно поддерживает атаку, зато не проваливается в обороне и не привозит голы, как его всем известные коллеги с противоположного фланга. При этом у парня все в порядке с дриблингом и пасом, так что в перспективе от него можно ожидать существенного прогресса в атакующих действиях. В любом случае даже сейчас он совершенно не портит каши, когда появляется в основе.

9. Михаил Игнатов, «Спартак», 18 лет, (6.49)

Молодой центральный полузащитник ярче всего проявил себя в матче с «Рубином», когда красивыми финтами разобрался сразу с тремя оппонентами. Игнатов начинал заниматься футболом в школе ЦСКА, но с уходом первого тренера Романа Христича сменил клубную прописку и оказался в стане принципиальных соперников «армейцев». К началу этого сезона он дорос до первой красно-белой команды, а спустя несколько матчей успел забить важный гол в ворота «Енисея». Любопытно, что в юношеских командах Игнатов показывал высокую результативность и лучше всего проявлял себя в роли атакующего полузащитника. Умением отдать тонкий пас и хорошим виденьем поля (а еще высоким ростом – 187 см) он напоминал Егора Титова, хотя, разумеется, до живой легенды красно-белых ему еще расти и расти. В первой команде его начали использовать глубже к середине поля на позиции центрального хавбека, и пока ему трудно держать уровень РПЛ. У этого одаренного и еще совсем молодого игрока все впереди, так что пока и спрос с него не такой высокий, как с более старших партнеров.

10. Александр Ломовицкий, 20 лет, «Спартак» (6.40)

В структуре «Спартака» Ломовицкий находится с 2006 года, после полутора лет подготовки в секции ФК «Москва». Вместе с юношеской сборной России (до 17 лет) становился бронзовым призером чемпионата Европы-2015, а через два года в составе спартаковской «молодежки» выиграл «золото» российского первенства. До поры нельзя было сказать, что он ярко выделялся на фоне других, но по ходу последней предсезонки он впечатлил как болельщиков, так и Массимо Карреру. Итальянец разглядел в нем качества, благодаря которым Александр попал во взрослую команду. В основе красно-белых Ломовицкий дебютировал в первом же матче текущего сезона, и хотя пока ему не удается отличиться результативными действиями, заметно, что с каждой игрой он прибавляет. Как минимум он выглядит не хуже новичка «Спартака» Александра Ташаева, от которого так многого ждали. Основная позиция Ломовицкого – правый инсайд: будучи левшой, он тяготеет к смещению в центр с последующим ударом. При желании способен сыграть и слева. Из козырей можно отметить высокую взрывную скорость, качественный дриблинг, позволяющий обыгрывать один в один, и высокий объем работы без мяча. А вот умения качественно пасовать Ломовицкому не хватает, что ставит под угрозу его перспективы в той комбинационной игре, которую планирует ставить Олег Кононов.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, твиттеры ФК «Спартак», «Ростов», «Арсенал».

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