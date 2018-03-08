Точка опоры. Как Дженнаро Гаттузо взбодрил «Милан»

«Милан» наконец-то проснулся. «Россонери» не проигрывают в 13 матчах подряд, повторив достижение впервые с 2009 года. Великолепная форма игроков или спад соперников? Нет, причина неожиданной трансформации — в тренере.

«Гаттузо изменил меня. Он очень много общался, говорил избавиться от внутреннего давления. Он больше психолог, чем тренер», — рассказывал Хакан Чалханоглу после победной серии пенальти в полуфинальном матче Кубка Италии против «Лацио» (5:4).

Очень трудно представить в роли психолога человека, который грозится надрать задницу защитнику «Ромы» Александру Коларову, руководя «Миланом» с кромки поля. Вышибалой – да, профессиональным бойцом – да, психологом – нет.

Удивительно, но этот странный для Гаттузо образ работает.

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Бывших тренеров «Милана» – Винченцо Монтеллу, Синишу Михайловича, Филиппо Индзаги и Кларенса Зеедорфа объединяет одна особенность. Все они замечали, что «россонери» находятся в не самой лучшей форме, и пытались заново придумать велосипед, который должен поехать. Но ничего менять не стоило – нужно было просто обратиться к тому, что работает.

Этим и занялся Рино Гаттузо. От схемы с двумя нападающими, которая периодически проскакивала при Монтелле, он вернулся к расстановке 4+3+3 с перспективным Кутроне в центре атаки и Сусо с Чалханоглу на флангах – и оказался прав. Гаттузо перестал экспериментировать с игроками в центре поля, оставил в составе Билью, Кесси и Бонавентуру. А также избавил команду от одной из главных ошибок – потери мяча в центральной оси поля, а следовательно, контратак соперников.

Наконец, «Милан» забыл об отвратительных передачах Де Шильо, фейлах Абате в защите. Гаттузо определил в оборону Рикардо Родригеса, Калабрию, Романьоли, придал уверенности капитану Бонуччи, таким образом обеспечив относительно крепкую стену перед Джиджи Доннаруммой.

«Милан» сейчас – это не хитро выдуманный механизм, поражающий соперников тактическими выходками и схемами. «Красно-черные» на данный момент – это сплоченный коллектив, каждому члену которого Гаттузо сумел вбить в голову, что от него требуется. «Я помню, как боялся перед беседой с ним: наверное, у меня даже тряслись ноги. Но когда он вошел в кабинет, снял с себя очки и с улыбкой на лице спросил: «Ну что, парень, готов сотрудничать?», я понял, что все будет о’кей», — передавал свои впечатления от работы с Гаттузо Патрик Кутроне.

Дженнаро Гаттузо не делает резких заявлений. Он точен, лаконичен на пресс-конференциях, привык говорить то, что действительно думает.

Гаттузо не разглагольствует, а делает акцент на работе, поэтому и побеждает.

Футболисты «Милана» рассказывают о том, что на занятиях Рино требует максимальной отдачи, сразу пресекает «халяву» и публично хвалит за правильные и полезные действия. «Гаттузо заставляет нас серьезно работать, особенно над тактикой.

При Монтелле мы недостаточно тренировались, теперь все изменилось, результат виден на поле. Ну, а атмосфера в раздевалке осталась прежней. Мы все одна семья, хорошие результаты приходят к нам», — говорит Франк Кесси.

Изначально казалось, что в этом сезоне «Милан» уже не спасти: команду трясло в играх с любым соперником, дорогущие новобранцы не могли проявить себя, футболисты демонстрировали на поле какую-то абракадабру, а тиффози «россонери» били себя ладонью в лоб от позора.

Приход Дженнаро Гаттузо изменил абсолютно все. Во-первых, придал мужественности этому коллективу из мальчиков-селебрити. Во-вторых, вернул результат на «Сан-Сиро». В-третьих, заставил болельщиков «Милана» вновь уважать команду. Кажется, за такого тренера игроки будут биться насмерть.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press