Теория большого взрыва. Почему матч «МЮ» — «Челси» – главное событие сезона в АПЛ

В воскресенье, 25 февраля, на «Олд Траффорд» покажут долгожданный остросюжетный боевик. В главных ролях – Жозе Моуринью и Антонио Конте. Их отношения вышли далеко за грань уважения – схватка обещает стать бестселлером. Такое нельзя пропустить.

Драма

Психологические войны, которые ведут между собой главные герои, придают их встрече не только остроту, но еще и глубокий драматизм. Ведь причина всех этих колкостей одна: осознание обоими того, что титула им не видать. Конечно, найдется много оптимистов, которые будут тыкать пальцем в таблицу, указывая на высокие места и малое количество пропущенных мячей (у «Манчестер Юнайтед» вовсе лучший показатель в лиге – 19 голов), считая это поводами говорить о том, что в клубах все хорошо. На самом деле так оно и есть. Но только не для Моуринью и Конте.

В их системе координат существуют лишь две области: первое место и не первое. Пропасть, отделяющую их от лидера, не перепрыгнуть. Разве что «Сити» во главе с Гвардиолой подарит корону кому-то из преследователей, но это уже нечто из жанра фэнтези. Ожидать чего-то подобного всего через два года после чемпионства «Лестера» – значит считать Премьер-лигу сказочным лесом, где тыквы через одну превращаются в кареты, а великаны – в хоббитов.

Суровая реальность такова, что два топ-тренера современности, работающих в не менее выдающихся клубах, уже к зиме вынуждены искать новую мотивацию, так как борьба за главный трофей для обоих закончена. Посмотрите на них: отрешенный взгляд и обреченные смешки Конте на пресс-конференциях, напускное каменное спокойствие Моуринью, собравшегося выиграть приз «за примерное поведение на бровке», – в глазах у обоих читается разочарование и даже бессилие. Но они не были бы топ-тренерами, если бы не искали вызов при любых обстоятельствах. И они нашли его – друг в друге.

Завязка

Зачинщиком, разумеется, стал Жозе. Португалец и так был мастак зацепить кого-то из коллег по тренерскому цеху. Но в случае с Конте у него был особый повод – их первое противостояние в Англии, закончившееся унизительным поражением команды Моуринью со счетом 0:4. И задело оно его ох как больно. Настолько, что даже такой мастер психологических игр не смог удержаться и предъявил итальянцу довольно абсурдные претензии по поводу слишком бурного празднования. Спустя год, когда у Конте у самого появились ощутимые проблемы, затаивший обиду португалец начал потихоньку цеплять его прозрачными намеками – и наконец спровоцировал полномасштабную перепалку. Историю с договорными матчами Жозе явно держал в уме давно и дождался-таки подходящего момента, чтобы использовать ее против наставника «Челси». Маски сброшены, забрала опущены: что бы ни наговорили до этого тренеры, победитель получит достойную моральную компенсацию.

Интриги

Вовлечение в пикировку Антонио Конте во многом было обусловлено проблемами Графа во внутриклубных делах. Сам он обозначил их так: «Я очень плохо умею убеждать руководство покупать игроков». Споры итальянца с Мариной Грановской и Майклом Эменало привели к увольнению последнего и поставили самого тренера на грань отставки.

Досаду Конте можно понять. Зимой он попросил руководство приобрести троих игроков: Вирджила ван Дейка, Алекса Сандро и Ромелу Лукаку. В итоге ни один из них команду не пополнил, а двое оказались у прямых конкурентов. Итальянец еще в «Ювентусе» дал понять, что если клуб не готов выполнять его требования, то мириться с этим он не станет. Вот и здесь вся его итальянская страсть куда-то улетучилась, сменившись на внешне подчеркнутый пофигизм.

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Суть метаморфозы Антонио подметил Джейми Каррагер: «Когда Конте говорит на пресс-конференциях, складывается ощущение, что он не то чтобы хочет увольнения, но это не станет для него трагедией. Такое чувство, что он проверяет руководство «Челси» на прочность». Похоже, это принесло плоды: после смешных слухов об интересе к Питеру Краучу и Энди Кэрроллу «пенсионеры» купили Оливье Жиру, чем хоть немного подняли настроение своему алленаторе. «Думаю, он будет работать в «Челси» в следующем сезоне, так как его контракт действует до 2019 года, а Антонио не любит оставлять незавершенные дела», – считает агент Конте Федерико Пасторелло. Однако до изначальных запросов итальянца приобретение Жиру явно недотягивает, так что все очень быстро может измениться. Наставнику «Челси» трудно без зависти смотреть в сторону Моуринью, который позволяет себе держать на лавке игрока стоимостью в 105 млн евро.

Для португальца проблема Поля Погба по-прежнему остается одной из главных головных болей. Жозе вынужден чуть ли не прямым текстом говорить, что француз переоценен, но его все равно никто не слышит. И когда он меняет одного из самых дорогих футболистов мира, призванного быть лидером, за полчаса до конца игры с середняком лиги «по тактическим соображениям», для многих это шок. Можете представить ситуацию, что в «Реале» начала 2000-х Зидана сажают на скамейку из-за смены тактики? По уровню амбиций Погба дорос до Зизу, а вот по уровню игры…

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Моуринью наверняка чувствует в этом и свою вину. Создать игроку условия для прогресса – задача тренера, и пока Жозе не может ее решить. Из-за этого страдает вся игра «МЮ». Леонид Слуцкий недаром подметил, что по качеству игры у «Юнайтед» самая слабая команда из топ-5. Это подтверждает xG-статистика, согласно которой по ожидаемым набранным очкам «дьяволы» и впрямь идут пятыми, уступая, в числе прочих, «Челси». Моуринью с каждым днем по крупице теряет свой супертоп-статус, потому что в игре его команды не видно ни гениальности, ни тактических изюминок, ни зрелищности, к которой приучил фанатов «МЮ» Алекс Фергюсон. По сути, «Юнайтед» вылезает лишь за счет уровня отдельных исполнителей. Победа в противостоянии с Конте крайне важна для Жозе с точки зрения укрепления эго и поднятия собственного авторитета, который, как ни крути, последние годы уж точно не растет.

Предпосылки

Интересно, что оба наставника, обычно так уверенные в себе, недавно во всеуслышание обратились к своим клубам за помощью. И, разумеется, сделали это абсолютно по-разному. Конте после пяти подряд ничьих и первых слухов об увольнении пошел в открытую: «Может, я хотел бы, чтобы клуб выступил по поводу меня с заявлением, сказал, что доверяет мне. Разумеется, я был бы рад услышать слова поддержки». Моуринью предпочел язык недвусмысленных намеков: «Несмотря на то что на стадионе тихо, поле большое, трава приятная, игроки чувствуют себя очень комфортно. Здесь атмосфера немного тихая и не очень много энтузиазма. Но футболистам нравится играть дома».

В этом смысле преимущество на стороне португальца, так как его гнать из клуба пока никто не собирается. График однозначно благоволит «Юнайтед»: «дьяволы» примут «синих» дома после ряда матчей с аутсайдерами и выезда в Севилью, тогда как «Челси» приедет на «Олд Траффорд» после игры с «Барселоной», а затем команду Конте проэкзаменует «Манчестер Сити».

У «Челси» есть один явный козырь – набравший сумасшедшую форму Эден Азар. Перспективы ухода в «Реал» неожиданно делают его главным союзником Конте. Плюс есть поймавший кураж Виллиан и Жиру, чье умение выйти под конец и испортить соперникам всю малину уже превратилось в личную фишку. В стане «Юнайтед» на сегодня явного вожака попросту нет, а в таких матчах его наличие существенно. Зато есть голодный Санчес, жаждущий проявить себя в новой команде, но пока чрезмерное рвение скорее мешает ему. И все же матч «МЮ» и «Челси» – из тех, где главные действующие лица, несмотря на россыпь звезд, будут находиться за пределами поля. Они накалили пространство друг между другом до такого предела, что их столкновение по принципу адронного коллайдера может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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