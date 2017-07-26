Темные силы. Все об африканцах, которые трудятся в «Спартаке-2»

Зимой руководство «Спартака» подписало контракты с тремя неизвестными темнокожими футболистами. Личные дела Силвануса Нимели, Фешна Сакалы и Идрисы Самбу получили клеймо «на перспективу», и они так и не дебютировали за основу москвичей. Зато добиваются уважения в фарм-клубе «Спартака».

Сильванус Нимели

Когда-то старший брат либерийца играл в «Манчестер Сити». Нимели же прославился в родной Либерии: он дебютировал в составе своей сборной в 15 лет. А вот начало выступлений за местную «Монровию» давалось ему сложнее, чем логарифмы гуманитарию: грубый подкат от партнера на тренировке довел парня до слез. Только через год он добился приглашения в чешскую «Карнавию», где впервые получил зарплату.

В свои неполные 19 лет спортсмен пережил смерть отца, который всегда верил в карьерные успехи сына. Юноша не любит вспоминать и о гражданской войне в Либерии, где были убиты его родственники и друзья. А морская волна, в которой на его глазах захлебнулся друг детства, навсегда отпугнула Сильвануса от водных местностей. Поэтому переезд в Россию нисколько не смутил Нимели, ведь все самое страшное с ним уже произошло.

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Смена чешского чемпионата на более перспективный «Спартак» не превратила африканца в самоуверенного героя боевиков: игрок провел 11 матчей за фарм-клуб москвичей, сумев забить один гол. А его мечты изучить русский язык восхищают красно-белую торсиду. За свое упорство Сильванус был включен в заявку на Суперкубок против «Локомотива» и даже получил золотую медаль. В России же форвард не только успел восхититься Парадом Победы, но и набрался храбрости на путешествие от базы в Тарасовке в Москву на электричке.

Фэшн Сакала

Замбиец Сакала – антипод своего говорящего имени (fashion – «мода»): все детство он тренировался без обуви, играя самодельными пластиковыми мячами. «Папа брал меня с собой в горы, мы занимались на острых камнях. Надо было бегать и прыгать вверх-вниз, пока не доберешься до вершины. Так мы развивали скоростно-силовые качества» — вот так, по словам Фэшна, проходили его занятия.

Его отец девять раз выигрывал «Золотую бутсу» в региональном первенстве, что до сих пор мотивирует 20-летнего нападающего. Но футболист уже перерос достижения родителя, наколотив в сезоне-2016 десятку за замбийский «Занако» и завоевав титул чемпиона страны. Такие подвиги должны вознаграждаться. Полгода назад руководство «Спартака» выступило для парня в качестве Деда Мороза, пригласив его на зимние сборы с фарм-клубом.

Подарком африканец воспользовался сполна: три гола, четыре результативные передачи в контрольных матчах на сборах команды ФНЛ. Как итог — подписание трехлетнего соглашения. И пусть в весенней части форвард отличился за «Спартак-2» единожды, забитые им три мяча помогли дублю красно-белых в борьбе за «золото» молодежного чемпионата России.

Пока в Москве только знакомятся с талантами юноши, на родине он – будущее страны. В марте Фэшн и Ко выиграли Кубок африканских наций U-20, а сам Сакала записал в свой актив три гола. На летнем ЧМ форвард заставил говорить о себе СМИ: четыре мяча за пять игр турнира – это ли не счастье? Замбия вылетела в четвертьфинале, но форвард вошел в топ-5 лучших бомбардиров.

Футболист готов выйти на любой атакующей позиции в «Спартаке-2», а также мечтает о признании: «Хочу, чтобы спартаковские болельщики со временем говорили обо мне: «У нас есть Фэшн! На него можно положиться».

Идриса Самбу

Мотивы подписания этого полузащитника непонятны. Идриса провел один матч за «Порту-2», а также редко выступал за «молодежку» «драконов». Заключив контракт со «Спартаком», он провел всего две безрезультативные игры в первом дивизионе. Даже гол за дубль красно-белых в прошлом сезоне не избавил от общего впечатления: у Самбу не получается раскрыться. Но начало этого первенства хавбеку «Спартака-2», похоже, удается: один забитый мяч за 86 минут в трех матчах.

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Уроженец Гвинеи-Бисау уже успел побиться за молодежные сборные Португалии разных возрастов. Первые попытки добиться приглашения в национальную команду он начнет в России. Но пока же футболист нестабилен даже в столичном клубе. Он проводит свободное время в походах по магазинам Тарасовки. Его спутники – все те же Нимели и Сакала.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, пресс-служба ФК «Спартак»