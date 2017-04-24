Тамбовский волк. Главные события 32-го и 33-го туров ФНЛ

В «Тамбове» появился свой голеодор-хищник, несправедливое поражение «Факела», «Динамо» создает совет экспертов. Еженедельник «Футбол» − о главных событиях двух апрельских туров ФНЛ.

3 пенальти за 15 минут – судьи ФНЛ продолжают всех удивлять. До середины второго тайма «Факел» минимально обыгрывал «Тюмень», но на 66-й минуте арбитр назначил спорный 11-метровый удар в ворота воронежцев. Следующие два пенальти также были неоднозначными. Форвард тюменцев Хасан Мамтов реализовал все три попытки и перевернул ход игры. Судейский беспредел усугубил шансы клуба на выход в РФПЛ: команда Павла Гусева не набрала очков и покинула зону стыков, за один тур переместившись с 4-го на 6-е место.

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Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко не сдержал эмоций после обидного поражения от «Химок»: «Две одинаковые команды играли, мы свои моменты не забили. Судейские действия? Я не знаю, где таких арбитров вообще находят. Он из Благовещенска? Наверное, долго летел, подустал в полете. Это просто цирк, такой судья не имеет права даже детей судить. Его необоснованное удаление нашего игрока под конец игры лишило «Балтику» очков».

«Динамо» — не слово, «Динамо» — судьба

Столичный клуб сообщил о создании общественно-экспертного совета. Секретарем делегации был выбран экс-игрок бело-голубых Алексей Смертин, а в ее состав вошли значимые люди в истории команды: Валерий Газзаев, Сергей Степашин, Николай Толстых, Лев Лещенко, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов и Михаил Эскиндаров. Совет будет заниматься вопросами экономического и социального развития «Динамо». Первое решение членов ОЭС – поддержка инициативы о чествовании звезд клуба 14 мая.

Герой туров

Максим Трусевич (Тамбов)

Вот уже шесть лет украинец скитается по клубам ФНЛ. В этом году 30-летний хавбек бьется за новичков первого дивизиона — «Тамбов». Гол Трусевича на 90-й минуте стал единственным и принес команде победу над «Спартаком» из Нальчика. А в прошедшем туре Максим начал разгром «Сокола», забив первый из трех безответных мячей. Интересный факт: в текущем сезоне полузащитник отличался только в тех встречах, которые приносили «горожанам» победу с нулем в графе «пропущенные голы».

Россия

Футбольная национальная лига

32-й тур



СКА-Хабаровск — Зенит-2 — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Корян (89 — с пенальти).

Тамбов — Волгарь — 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Трусевич (15), 2:0 — Шевчук (32), 3:0 — Часовских (60).

Спартак-2 — Луч-Энергия — 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Мелкадзе (48), 2:0 — Давыдов (53), 3:0 — Савичев (75).

Сибирь — Динамо М — 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 — Чеботару (3), 1:1 — Луценко (21), 1:2 — Бечирай (68), 1:3 — Зотов (75).

Тосно — Спартак-Нальчик — 0:0.

Мордовия — Енисей — 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 — Кренделев (18), 1:1 — Самодин (28), 1:2 — Саркисов (90).

Сокол — Нефтехимик — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Бабырь (20), 0:2 — Воронкин (88), 1:2 — Романенко (90).

Химки — Балтика — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Кузьмичев (81).

Кубань — Тюмень — 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Маляров (12), 2:0 — Гогниев (45), 2:1 — Мамтов (47), 3:1 — Гай (69).

Факел — Шинник — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Шахов (57).

33-й тур

Енисей – Кубань – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Самодин (37), 2:0 – Алиев (90).

Луч-Энергия – Тосно – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кутьин (45), 1:1 – Столбовой (83).

Нефтехимик – Спартак-2 – 0:1 (0:0)

Гол: Давыдов (76).

Тюмень – Факел – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Касьян (18), 1:1 – Мамтов (66 – с пенальти), 2:1 – Мамтов (72 – с пенальти), 3:1 – Мамтов (81 – с пенальти).

Волгарь – СКА-Хабаровск – 0:0.

Спартак-Нальчик – Тамбов – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трусевич (90).

Динамо М – Мордовия – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Панченко (13), 1:1 – Осипов (40), 2:1 – Бечирай (52).

Балтика – Сибирь – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кушнирук (19), 1:1 — Почивалин (69).

Шинник – Сокол – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Дзахов (85).

Зенит-2 – Химки – 1:3 (0:1)

Голы: 1:0 – Сиротов (33), 1:1 – Кузьмичев (70), 1:2 – Исаев (83 – в свои ворота), 1:3 – Нильсен (90).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 22 (1 — с пенальти) — Панченко (Динамо М), (12 — с пенальти) — Мамтов (Тюмень); 13 (3 — с пенальти) — Заболотный (Тосно).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальные сайты ФК «Тамбов», «Факел», «Балтика»