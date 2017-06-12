Таблица трансферов РФПЛ. Лето-2017/18

Паршивлюк перешел в «Ростов», Янбаев стал игроком «Краснодара», Нобоа подписал контракт с «Зенитом». Таблица трансферов чемпионата России.

Внимание: выделены состоявшиеся трансферы!

Спартак (Москва)

Пришли: п. Зуев (Крылья Советов, из аренды), з. Тигиев (Анжи, выкуп прав).

Ушли: н. Мелкадзе (Тосно, аренда), з. Маурисио (Лацио, Италия, из аренды), в. Песьяков (Ростов).

ЦСКА (Москва)

Пришли: п. Ефремов (Оренбург, из аренды).

Ушли: Ионов (Динамо, из аренды), в. Чепчугов (свободный агент), н. Панченко (Динамо), п. Головин (Арсенал, Англия).

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: з. Терентьев (Ростов), п. Нобоа (Ростов), п. Снейдер (Галатасарай, Турция), п. Брозович (Интер, Италия).

Ушли: п. Данни (свободный агент), з. Ломбертс (Остенде, Бельгия), з. Кришито (Наполи, Дженоа, Италия), з. Новосельцев (Ростов), п. Цаллагов (Ростов), п. Молло (Ростов).

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Янбаев (Локомотив), з. Жиров (Анжи, из аренды), п. Данни (свободный агент).

Ушли: з. Шишкин (Локомотив, из аренды), п. Быстров (свободный агент), п. Торбинский (свободный агент), н. Вандерсон (свободный агент), з. Калешин (свободный агент).

Ахмат (Грозный)

Пришли:

Ушли: в. Годзюр (свободный агент), п. Оздоев (Рубин, из аренды), з. Дьомбер (Рома, Италия, из аренды), п. Грозав (свободный агент), п. Пирис (свободный агент), п. Лебеденко (свободный агент), п. Педру Кен (свободный агент).

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: в. Песьяков (Спартак), з. Вилюш (Лех, Польша), п. Эззатоллахи (Анжи, из аренды), з. Новосельцев (Зенит), п. Цаллагов (Ростов), п. Молло (Ростов).

Ушли: з. Терентьев (Зенит), п. Нобоа (Зенит), з. Навас (свободный агент), в. Медведев (Локомотив), Гранат (Рубин), н. Ерохин (свободный агент), н. Азмун (Рубин), н. Полоз (Рубин).

Уфа (Уфа)

Пришли: з. Готлиб (Хапоэль Т-А, Израиль).

Ушли: п. Семакин (Енисей).

Локомотив (Москва)

Пришли: з. Шишкин (Краснодар, из аренды), п. И. Денисов (Динамо), в. Медведев (свободный агент).

Ушли: з. Янбаев (Краснодар), в. Абаев (свободный агент), н. Шкулетич (Генчлербирлиги, Турция), п. Майкон (Трабзонспор, Турция).

Рубин (Казань)

Пришли: в. Фильцов (Анжи, из аренды), п. Оздоев (Терек, из аренды), Гранат (Ростов), н. Азмун (Ростов), н. Полоз (Ростов).

Ушли: п. Билялетдинов (свободный агент), п. Сонг (Фенербахче, Турция), з. Кузьмин (свободный агент).

Амкар (Пермь)

Пришли: з. Абазов (Тосно).

Ушли: п. Хуридзе (свободный агент), н. Мищенко (свободный агент).

Урал (Екатеринбург)

Пришли:

Ушли: н. Павлюченко (Арарат), з. Новиков (свободный агент), н. Бугуи (свободный агент).

Анжи (Махачкала)

Пришли: в. Солосин (Томь), н. Мамтов (Тюмень)

Ушли: п. Лях (Шинник), в. Фильцов (Рубин, из аренды), з. Жиров (Краснодар, из аренды), п. Георгиевский (свободный агент), п. Дудиев (Тосно), п. Каретник (свободный агент), п. Форбс (Арсенал, из аренды), п. Щербак (свободный агент), п. Эззатоллахи (Ростов, из аренды), з. Тигиев (Спартак, выкуп прав).

Арсенал (Тула)

Пришли: п. Форбс (Анжи, из аренды).

Ушли:

Динамо М (Москва)

Пришли: п. Ионов (ЦСКА, из аренды), н. Панченко (ЦСКА), п. Данни (свободный агент).

Ушли: з. Уилкшир (свободный агент), п. И. Денисов (Локомотив), н. Погребняк (свободный агент).

Тосно (Тосно)

Пришли: в. Опарин (Енисей), з. Нуну Роша (свободный агент), п. Казаев (Химки), з. Шахов (Факел), н. Вукушич (Гройтер Фюрт, Германия), з. Дудиев (Анжи), н. Мелкадзе (Спартак, аренда).

Ушли: в. Байчора (свободный агент), з. Логашов (свободный агент), з. Аравин (свободный агент), з. Гарбуз (свободный агент), н. Киреенко (Паланга, Литва, из аренды), з. Абазов (Амкар).

СКА-Хабаровск (Хабаровск)

Пришли:

Ушли: з. Иванов (свободный агент), з. Киреев (свободный агент), з. Купчин (свободный агент), з. Микуцкис (свободный агент), з. Озманов (свободный агент), з. Удалый (свободный агент), п. Астафьев (Мордовия, из аренды), п. Верулидзе (свободный агент), п. Карасев (свободный агент), п. Плетин (свободный агент), п. Рылов (свободный агент), н. Булия (свободный агент).

Фото: ФК «Ростов»

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