Супер-Вайзер. Как 23-летний вингер «Герты» стал национальным героем

Два года назад «Бавария» отказалась от Митчелла Вайзера, посчитав его бесперспективным. По иронии судьбы именно он забил победный гол в ворота сборной Испании на Евро-2017 U-21. И вписал еще одну интригующую главу в свою историю о папенькином сынке, герое молодежи и одном из самых титулованных молодых игроков Бундеслиги.

Вайзеру суждено было заняться футболом. Он сын известного в Германии футболиста Патрика Вайзера, отдавшего «Кельну» большую часть карьеры как в качестве игрока, так и тренера юниоров. В этот же клуб чуть позже пришел и сам Митчелл. Под руководством своего отца он выступал за «молодежку» «Кельна», став тогда самым молодым игроком «козлов», сыгравшим в Бундеслиге. Такого парня не могла не заметить «Бавария». За три сезона в Мюнхене Митч выиграл 8 трофеев. Услышав такое, Марко Ройс пустил бы слезу. Кроме того, в первые два года Пеп Гвардиола часто позволял Вайзеру появляться на поле, но когда пришло время продлевать контракт, испанец отказался от немца, и тому пришлось в срочном порядке искать новый клуб.

Берлинская «Герта», куда Вайзер перешел бесплатно, тут же стала главным претендентом на его покупку. Тогда еще никто не знал, насколько это сотрудничество окажется плодотворным. Митч получил в столичном клубе самое важное — доверие и игровое время, в то время как «Герта» стала обладательницей одного из лучших молодых вингеров Бундеслиги. Кроме того, белокурый футболист полюбился болельщикам «старой дамы», а футболки с его фамилией стали самыми продаваемыми в клубе. Это неслучайно. Митчелл приложил огромные усилия к выходу «Герты» в еврокубки. Нападающий клуба Саломон Калу в открытую говорит, что участие в Лиге Европы — заслуга Вайзера: «Митч — мой самый лучший распасовщик. Он очень легко читает игру. А своими передачами сильно помогает нам с Ведадом (Ибишевичем) создавать остроту у ворот соперника. Он был важен в борьбе за еврокубки».

По стопам старших. Как сборная Германии выиграла молодежный Евро и что дальше

Фамилия Вайзер переводится с немецкого как «мудрый». И неудивительно. Несмотря на свои 23 года, он не раз доказывал на поле, что в первую очередь работает головой, а лишь потом на помощь приходят ноги. Вайзер — универсальный вингер. Правый фланг всегда под его контролем. Безусловно, в первую очередь он атакующий вингер, но при необходимости может отойти ближе к воротам и засесть в оборону. Не раз ему приходилось играть и на левом фланге — Митчелл хорош и там. Сильнейшие стороны немца — высокая скорость и неплохой дриблинг.

Однако не все дела у Вайзера так хороши. Травмы постоянно преследуют «Герту» и самого Митча. Рецидивы повреждений не дают игроку реализоваться в полной мере. Значительную часть прошлого сезона он провел на лечении, а вернулся лишь к последним турам. За этот короткий период Вайзер успел всполошить всю Бундеслигу. Весной в матче против «Дортмунда» вингер очень нелепо симулировал после столкновения с Усманом Дембеле. На шквал критики немец отреагировал жестко: «Я сделал лишь то, что Дембеле устраивает постоянно. Нет ничего зазорного в том, чтобы применить против него его же собственное оружие».

Вступление в наследство. Как Паскаль Кепке доказывает, что достоин своего отца-чемпиона

Отличный сезон в Бундеслиге позволил Вайзеру присоединиться к молодежной сборной Германии на Евро. Никто и подумать не мог, что именно этот парень окажется автором сумасшедшего гола в ворота сборной Испании. К слову, победный гол в финале стал первым забитым Митчем за сборную до 21 года. Теперь Вайзер — герой, тот самый парень, сделавший «молодежку» победителем Евро, несмотря на громкие имена в команде соперника. «Маленький Гетце» заставил восхищаться собой не только болельщиков «Герты», но и всей Европы. «Бавария» же с натянутой улыбкой пытается делать вид, что потеря Вайзера никак не ударила по ее самолюбию. Уже можно засекать время, через сколько мюнхенцы попытаются его вернуть.

«Все трансферные спекуляции вокруг меня возникают извне. У меня нет планов менять клуб. Я намерен остаться в Берлине и многого добиться с командой», — расставил все точки над «i» Вайзер. Пока он отдыхает в Японии и наслаждается культурой, его клуб может быть спокоен: Митч никуда не уйдет.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press