Странное наследие короля Эрика. Патрису Эвра не дают покоя лавры самого эпатажного футболиста Франции

Пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов Патрис Эвра угодил в очередной скандал, оскорбив игроков «ПСЖ» после их поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и вылета из ЛЧ. Несмотря на заявление агента Федерико Пасторелло о том, что 37-летний защитник не хочет уходить из футбола с испорченной репутацией, теперь у него это вряд ли получится.

Предатель-гомофоб

Франция негодует: мало того что в стране бушует восстание «желтых жилетов», так еще и собственные футболисты позволяют издевательские высказывания в адрес своих же соотечественников и коллег. Патриса Эвра все знают не только как закоренелого манкунианца, но и как неисправимого шутника. И все же фраза, где он обозвал парижан лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, повергла в шок толерантную Европу. «ПСЖ» тут же выступил с заявлением, осуждающим гомофобское поведение Патриса, и пожаловался на него в УЕФА.

«Я не гомофоб. Вы знаете, кто я, как я люблю эту игру. Я люблю всех. Так что, если я оскорбил кого-то, готов извиниться. В жизни нельзя никого осуждать, нужно быть свободным во всем. Именно так воспитывала меня мама. Только Бог может судить меня. Мы должны быть едины, чтобы сделать мир лучше. Заканчивайте с этим негативом, потому что вы никогда не заткнете меня», – ответил на это Патрис, и последняя часть его месседжа намекает на то, что заканчивать со своими выходками весельчак не собирается.

За последний год Эвра далеко не первый раз играет с огнем в поле свободы слова. С тех пор как он повторил печальный «подвиг» соотечественника Эрика Кантона, врезав болельщику ударом кунг-фу, он все сильнее превращается из футболиста в скандального блогера. Такое ощущение, что, побывав однажды в шкуре Кантона, Патрис не только не захотел из нее вылезать, но и решил превзойти именитого коллегу в плане игры на публику.

Глубокое патрисение. Зачем Патрис Эвра напал на болельщика

Тот тоже любил внимание толпы и после завершения карьеры подался в киноактеры. Просто в его время еще не было соцсетей, ведь теперь актером можно стать не выходя из дома. Эвра активно пользуется этим преимуществом. Вот только если Кантона после отбывания дисквалификации выиграл еще несколько титулов, стал первым иностранным капитаном – победителем Кубка Англии и оказался в числе лучших игроков Европы, то Эвра подобной славы уже едва ли дослужится. Наверное, ему просто незачем: у его инстаграма сегодня уже 5,8 млн подписчиков, и эта цифра стремительно растет.

Сексист и расист

Заявлений об окончании карьеры от Эвра пока не слышно. Последний раз он выходил на поле в апреле прошлого года: его «Вест Хэм» на своем поле разгромно уступил «Манчестер Сити» (1:4). По окончании сезона клуб не стал продлевать с ним контракт, хотя сам Патрис утверждал, что находится в отличной физической форме. Убедиться в этом можно было в соцсетях, где Эвра ранее выложил пару видео тренировок по кикбоксингу и кроссфиту. Он действительно выглядел вполне по-боевому: лихо заколачивал хайкики под присмотром Николя Анелька и даже тащил на тросе джип. Правда, пять матчей, проведенных в футболке «молотобойцев», не убедили, что это помогло ему быть в хорошей игровой форме. А вот по части убойных шуточек в соцсетях или на телеэфирах Патрис уже начинает перегонять Кантона. Правда, не все из них сходят ему с рук.

LOOOOOOOOL PATRICE EVRA HAS NEVER EVEN CONTEMPLATED TALKING ABOUT FOOTBALL TO A GIRL 😭😭 #WorldCup pic.twitter.com/XBqqrtaP2x — Harry Hesketh (@HashtagHarry__) June 17, 2018

Во время чемпионата мира Патрису досталось за сарказм в адрес коллеги по эфиру и экс-члена женской сборной Англии Эниолы Алуко. После разбора игры сборной Коста-Рики от Эниолы Эвра удостоил ее символических аплодисментов и подмигнул сидящему рядом Хенрику Ларссону (легендарному форварду сборной Швеции, если кто не в курсе): «Думаю, нам стоит покинуть студию: эта девушка разбирается в футболе лучше нас».

На Эвра обрушилась лавина критики и обвинений в сексизме. Справедливости ради, в поведении и словах Патриса не было ничего издевательского. Тем более что после шутки он добавил: «Я в самом деле очень впечатлен». Возможно, кто-то уловил сарказм в его широкой улыбке и фирменном «татарском» прищуре, но строить на этом какие-то обвинения – абсолютный идиотизм. А если учесть, что сама Эниола Алуко уже более десяти лет обвиняет тренеров, федерацию футбола Англии и все нетемнокожее население планеты в дискриминации и травле, то становится понятно, что Патрис со своим повсеместным глумежом просто попал под раздачу. Кстати, после этого случая с Алуко Патрис получил приглашение на матч женской команды «Енисея» – возможно, внимание красноярских девушек стимулировало веселого француза на новые хохмы.

Зоофил-извращенец

Следующими обиженными оказались любители животных. Видео с Патрисом, занимающимся спортом в костюме панды, было абсолютно безобидным, но то было лишь начало. Самой горячей темой в его соцсетях стало видео на День благодарения, где Эвра под романтическую музыку поглаживает, похлопывает и облизывает сырую тушку индейки. Такой перфоманс пришелся не по нраву веганам, в комментариях пожелавших Патрису словить сальмонеллез. Эвра нашел что им ответить: через несколько дней выложил веганскую версию со спаржей и зеленью вместо индейки. «Я прошу своих подписчиков быть вежливыми с веганами, потому что хочу, чтобы все были счастливы. Теперь у каждого есть своя версия», – подписал видео француз. Позднее получило продолжение и видео с костюмом панды: на этот раз Эвра с розой в зубах домогался «шкуры» на День святого Валентина.

Похоже, к странным шуточкам Патриса начинают привыкать. Его популярность в сетях растет с огромной скоростью. Вот только причислять его к действующим игрокам, скорее всего, осталось недолго. Вполне вероятно, что через несколько лет Эвра уже будут помнить не как человека, трижды попадавшего в символическую сборную АПЛ по итогам сезона и сыгравшего за «МЮ» под 300 матчей, а как автора ролика с униженной индейкой. И от этого грустно: Патрис, конечно, большой молодец, что балагурит и относится к жизни с позитивом, поднимая настроение своим подписчикам, но игрок его калибра мог бы избрать более достойное завершение карьеры, чем досрочное превращение в интернет-клоуна. Впрочем, судить его за такой выбор никто из нас действительно не вправе.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Видео: Инстаграм Патриса Эвра, Твиттер Гарри Хескета

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