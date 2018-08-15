Старые счеты. Ставки на главные игры недели

Автор: Никита Котов 0

Первое мадридское дерби в новом сезоне определит обладателя Суперкубка УЕФА. В Италии в стартовом туре столкнутся «Лацио» и «Наполи», а «Барселона» начнет защиту чемпионского титула встречей с «Алавесом». В Англии центральным матчем станет лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом», а в РПЛ «Спартак» отправится в гости к «Краснодару».

«Реал» – «Атлетико»

15.08 СР, 22:00

За последние четыре года мадридские команды шесть раз сталкивались друг с другом в еврокубках. Но лишь однажды победа досталась «Атлетико». В минувшей кампании обе встречи команд в Ла Лиге закончились ничьей. «Реал» победил в четырех кряду финалах Суперкубка УЕФА, в том числе в двух последних сезонах. «Сливочные» в седьмой раз сразятся за главный трофей. «Кольчонерос» участвовали в финале турнира дважды и в обоих случаях они праздновали успех.

                                           П1           Х         П2
«Реал» – «Атлетико»       2,35       3,30     3,15

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

«Краснодар» – «Спартак»

18.08 СБ, 19:00

«Спартак» не проигрывает «Краснодару» в матчах РПЛ уже шесть игр подряд. При этом в пяти из них красно-белые одержали победу. Последний раз «быки» обыгрывали москвичей на своем поле четыре года назад, разгромив их со счетом 4:0. Прошлогодний визит спартаковцев в Краснодар завершился триумфом гостей – 4:1. Красно-белые не пропустили ни одного гола на старте нового сезона. За всю историю противостояния команд еще ни один их матч не закончился нулевой ничьей.

                                                    П1           Х         П2
«Краснодар» – «Спартак»       2,75       3,40      2,65

Челси

«Челси» – «Арсенал»

18.08 СБ, 19:30

Жребий не был благосклонен к «Арсеналу» на старте сезона: после противостояния с «МанСити» их ждет дерби против «Челси». «Канониры» свою последний триумф над «синими» праздновали в сентябре 2016-го, а на «Стэмфорд Бридж» они не побеждали семь лет. В прошлом сезоне обе их встречи в АПЛ закончились ничьей. Команды также провели матч в рамках International Champions Cup, где победа по пенальти досталась «Арсеналу».

10 фактов о Маурицио Сарри – новом тренере «Челси»

                                             П1         Х          П2
«Челси» – «Арсенал»       1,80      3,90      4,30

Наполи

«Лацио» – «Наполи»

18.08 СБ, 21:30

Карло Анчелотти возвращается в Италию после девяти лет отсутствия. В первом же матче его новую команду ожидает выезд в Рим, откуда за последние три сезона неаполитанцы увезли девять очков. «Лацио» лишь раз одолел «Наполи» в предыдущих 13 встречах Серии А. На своем поле «орлы» не побеждали «адзурри» уже шесть лет. В трех последних матчах против «Лацио» неаполитанцы одержали разгромные победы с разницей в три мяча.

Новый босс. Карло Анчелотти меняет почерк «Наполи»

                                            П1          Х         П2
«Лацио» – «Наполи»       2,85       3,55     2,40

Barcelona

«Барселона» – «Алавес»

18.08 СБ, 23:15

«Барселона» не проигрывает на своем поле в Ла Лиге с сентября 2016-го. Два года назад их обидчиком выступил как раз «Алавес». Это была его первая победа над каталонцами за 15 лет. После того матча команды встречались четыре раза, и во всех случаях успех был на стороне «Барселоны». Одна из этих побед была одержана «блаугранас» в финале Кубка короля в 2017-м. «Алавес» уступил в 9 из 11 игр на старте прошлого сезона.

                                                  П1           Х         П2
«Барселона» – «Алавес»       1,10       9,50     24,00

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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