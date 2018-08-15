Старые счеты. Ставки на главные игры недели

Первое мадридское дерби в новом сезоне определит обладателя Суперкубка УЕФА. В Италии в стартовом туре столкнутся «Лацио» и «Наполи», а «Барселона» начнет защиту чемпионского титула встречей с «Алавесом». В Англии центральным матчем станет лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом», а в РПЛ «Спартак» отправится в гости к «Краснодару».

«Реал» – «Атлетико»

15.08 СР, 22:00

За последние четыре года мадридские команды шесть раз сталкивались друг с другом в еврокубках. Но лишь однажды победа досталась «Атлетико». В минувшей кампании обе встречи команд в Ла Лиге закончились ничьей. «Реал» победил в четырех кряду финалах Суперкубка УЕФА, в том числе в двух последних сезонах. «Сливочные» в седьмой раз сразятся за главный трофей. «Кольчонерос» участвовали в финале турнира дважды и в обоих случаях они праздновали успех.

П1 Х П2

«Реал» – «Атлетико» 2,35 3,30 3,15

«Краснодар» – «Спартак»

18.08 СБ, 19:00

«Спартак» не проигрывает «Краснодару» в матчах РПЛ уже шесть игр подряд. При этом в пяти из них красно-белые одержали победу. Последний раз «быки» обыгрывали москвичей на своем поле четыре года назад, разгромив их со счетом 4:0. Прошлогодний визит спартаковцев в Краснодар завершился триумфом гостей – 4:1. Красно-белые не пропустили ни одного гола на старте нового сезона. За всю историю противостояния команд еще ни один их матч не закончился нулевой ничьей.

П1 Х П2

«Краснодар» – «Спартак» 2,75 3,40 2,65

«Челси» – «Арсенал»

18.08 СБ, 19:30

Жребий не был благосклонен к «Арсеналу» на старте сезона: после противостояния с «МанСити» их ждет дерби против «Челси». «Канониры» свою последний триумф над «синими» праздновали в сентябре 2016-го, а на «Стэмфорд Бридж» они не побеждали семь лет. В прошлом сезоне обе их встречи в АПЛ закончились ничьей. Команды также провели матч в рамках International Champions Cup, где победа по пенальти досталась «Арсеналу».

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П1 Х П2

«Челси» – «Арсенал» 1,80 3,90 4,30

«Лацио» – «Наполи»

18.08 СБ, 21:30

Карло Анчелотти возвращается в Италию после девяти лет отсутствия. В первом же матче его новую команду ожидает выезд в Рим, откуда за последние три сезона неаполитанцы увезли девять очков. «Лацио» лишь раз одолел «Наполи» в предыдущих 13 встречах Серии А. На своем поле «орлы» не побеждали «адзурри» уже шесть лет. В трех последних матчах против «Лацио» неаполитанцы одержали разгромные победы с разницей в три мяча.

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П1 Х П2

«Лацио» – «Наполи» 2,85 3,55 2,40

«Барселона» – «Алавес»

18.08 СБ, 23:15

«Барселона» не проигрывает на своем поле в Ла Лиге с сентября 2016-го. Два года назад их обидчиком выступил как раз «Алавес». Это была его первая победа над каталонцами за 15 лет. После того матча команды встречались четыре раза, и во всех случаях успех был на стороне «Барселоны». Одна из этих побед была одержана «блаугранас» в финале Кубка короля в 2017-м. «Алавес» уступил в 9 из 11 игр на старте прошлого сезона.

П1 Х П2

«Барселона» – «Алавес» 1,10 9,50 24,00

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев