Старые счеты, последняя надежда и бычий настрой. Три ставки на еврокубковые игры уикенда и другие главные матчи недели

Очередная игровая неделя примечательна первыми полуфинальными еврокубковыми матчами. «Бавария» будет мстить «Реалу» за старые обиды, «Арсенал» бьется за путевку в ЛЧ, а «РБ Зальцбург» на пути к повторению исторического достижения. В Италии «Интер» продолжает борьбу за первую четверку, а «МЮ» обороняет вторую строчку в АПЛ.

28 апреля

«Интер» – «Ювентус»

Место: Милан, Италия

Стадион: «Джузеппе Меацца»

Время: 21:45 (мск)

Судя по умению «Интера» терять очки на ровном месте, их борьба за топ-4 с «Ромой» и «Лацио», также не блещущих стабильностью, продлится до конца сезона. «Ювентус» с каждым туром все ближе к очередному чемпионскому титулу, но после поражения от «Наполи» туринцам крайне нежелательно терять очки в этом матче. За пять последних визитов в Милан «Юве» лишь раз одолел «Интер» во всех турнирах. Много голов ждать не стоит, так что лучшей ставкой будет тотал меньше 2,5.

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П1 Х П2

«Интер» – «Ювентус» 3,25 3,20 2,35

29 апреля

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Олд Траффорд»

Время: 18:30 (мск)

С начала календарного года «Арсенал» не одержал ни одной победы в гостях. Более того, лондонцы потерпели на выезде пять поражений кряду, и сейчас это худшая серия в АПЛ. «МЮ» проиграл два из четырех последних домашних матчей. «Канониры» не побеждали на «Олд Траффорд» в АПЛ с 2006 года. Очередное поражение может отбросить «Арсенал» на 7-е место, да и Моуринью хороший раздражитель для Венгера. Так что можно поставить на то, что гости как минимум не проиграют.

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П1 Х П2

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» 1,45 4,55 6,75

25 апреля

«Бавария» – «Реал»

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц Арена»

Время: 21:45 (мск)

Старые счеты

За последние шесть лет пути «Баварии» и «Реала» трижды пересекались в плей-офф Лиги чемпионов. В последних двух случаях победителями пары выходили мадридцы. И лишь при Юппе Хайнкесе немцы одолели «сливочных» в серии пенальти. Сейчас 72-летний специалист снова возглавляет «Баварию», и это будет дополнительным козырем для мюнхенцев. Обе команды любят играть первым номером и в этом матче забьют минимум по голу.

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П1 Х П2

«Бавария» – «Реал» 2,05 3,90 2,65

26 апреля

«Арсенал» – «Атлетико»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Эмирейтс»

Время: 22:05 (мск)

Последняя надежда

Провальный сезон в АПЛ вынуждает Арсена Венгера пойти ва-банк в Лиге Европы. Ведь только победа в этом турнире позволит лондонцам сыграть в ЛЧ в следующем сезоне. «Атлетико» уже четыре года подряд остается без трофеев. А для Фернандо Торреса триумф в ЛЕ станет первым кубком в мадридской карьере. Испанцы будут действовать от обороны и вряд ли допустят результативную игру. Интересным вариантом смотрится тотал меньше 1,5.

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П1 Х П2

«Арсенал» – «Атлетико» 2,60 3,25 2,90

26 апреля

«Марсель» – «РБ Зальцбург»

Место: Марсель, Франция

Стадион: «Велодром»

Время: 22:05 (мск)

Бычий настрой

Лишь раз в истории австрийцы доходили до финала еврокубков. В 1994 году они (тогда клуб носил название «Казино») уступили в решающем матче Кубка УЕФА «Интеру». «Марсель» и «РБ» уже встречались в нынешнем розыгрыше ЛЕ на групповом этапе: нулевая ничья во Франции и минимальная победа «быков» в Австрии. В трех предыдущих раундах плей-офф «Зальцбург» в гостях загонял мяч в ворота соперника по два раза. На выезде они забьют и на этот раз.

П1 Х П2

«Марсель» – «РБ Зальцбург» 1,65 4,15 5,00

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press