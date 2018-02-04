Спорт и жизнь. Как «Тосно» рекламирует российский футбол

Ну что, друзья, приплыли. Сколько раз говорилось, что когда голодранцы пытаются за два года марш-броском променять КФК на РФПЛ, развитие истории получается только печальным и никаким другим. Вот зачем «Тосно» лез на самый верх? Сначала верилось в лучшее, в футбольное — чтоб обыгрывать «Локомотив» и выставлять на посмешище «Спартак». Но природу футбола не обманешь, потому вскоре оказалось, что РФПЛ и «Тосно» это значит, продажа ведущих игроков и забастовка на сборе, с отменой товарищеского матча.

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Блистательная реклама российскому футболу за четыре месяца до чемпионата мира! Еще раз. Игроки и тренерский штаб «Тосно» в ответ на отсутствие выплат с ноября объявили дальнейшей работе на сборе бойкот. В стране-хозяйке чемпионата мира. За четыре месяца до него. И ведь я задавал вопрос о будущем клуба руководителю «Тосно», года полтора назад. Я спрашивал, — а может лучше для начала стать полноценным клубом- с базой, нормальной школой, постоянным стадионом. И уже имея все это в наличии, настраивать паруса на РФПЛ.

Ответ представителя менеджмента олицетворяет всю суть российского футбола: «Наш инвестор делает все, чтоб мы ни в чем не нуждались , и требует за это результата. Поэтому мы должны за его амбициями успевать, останавливаться не можем».

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Что ж, теперь вас остановиться заставили. Собственные тренеры и футболисты. А за амбициями своего шефа вы успели, конечно. Успели в очередной раз доказать, что лечить российский футбол можно и нужно только государственной дубиной. И чтоб появление таких , с позволения сказать футбольных организаций в РФПЛ являлось бы прямым нарушением закона. И не только футбольной, но и административной ответственностью для товарищей, выдающих лицензию таким клубам.

А далее — вопрос и самой РФПЛ, а конкретно тем, кто допускал «Тосно» к сезону. Вы финансовые гарантии от клуба — новичка просто забыли потребовать? Ну мало ли , чего не бывает в ежедневной рутине уважаемых чиновников. Или же вы как обычно рассчитывали на «Авось». Авось обойдется без саботажа.

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Напоследок передаю большой привет поклонникам спортивного принципа. Тем из них, кому «неспортивный выход в РФПЛ» «Краснодара» до сих пор покоя не дает. Ау!

Ведь «Тосно» то вышел по-спортивному. Вы рады? Только, вот, начинал сезон в одном составе, а заканчивать вынужден с другим. Без нападающего сборной и одного из лучших бомбардиров РФПЛ. А еще был Младен Кашчелан, уход которого из клуба тоже пахнет не футбольным. Вам такой спортивным принцип нравится?

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»