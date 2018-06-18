Спокойствие по-шведски. Александр Вишневский передает из Нижнего Новгорода, где сборная Швеции начала чемпионат мира с победы 1:0 над Южной Кореей

Репортаж из города, где бывший защитник «Краснодара» лишил корейцев каких-либо очков.

В Нижнем Новгороде размах праздника на чемпионате мира выглядит куда меньшим, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Возможно, Нижнему просто не слишком повезло с первым матчем. Гостей из Южной Кореи маловато и они больше похожи на посетителей музеев, чем на футбольных фанатов. А шведов хоть и предостаточно, но они ведут себя чрезвычайно спокойно по сравнению с отжигающими в Москве латиноамериканцами и африканцами. Наконец, в Москве и в меньшей степени в Петербурге полно болельщиков каких угодно сборных: они делают пересадки в двух наиболее привлекательных для туризма городах. А вот в Нижнем Новгороде болельщиков «нейтральных» сборных куда меньше. Зато доля россиян от общего количества зрителей на стадионах была куда выше.

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Скандирование «Россия» разносилось над ареной «Нижний Новгород» часто и громко. То же самое происходило в Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, при этом скандирований «Россия» совсем не слышалось с центральной трибуны на матчах Марокко – Иран в Петербурге и Аргентина – Исландия и Германия – Мексика в Москве. Там хозяйничали гости из далеких стран. Очень далеких. А вот нижегородское скандирование «Россия» сразу же создали эффект дежа-вю с Евро-2012, когда российские болельщики задавали тон на стадионах не только в Харькове и Донецке, но порой и в Киеве и Львове.

Про украинский праздник футбола шестилетней давности напомнила и атмосфера в Нижнем Новгороде в день матча – просто благодаря обилию шведов. В 2012 году сборной Швеции выпало проводить в Киеве все три матча группового этапа и тысячи шведов жили практически дикарями на Трухановом острове в палатках. Украинцы охотно ходили в гости в шведский лагерь, восхищались шведскими маршами к стадиону «Олимпийский» и постепенно начинали болеть за шведскую команду почти как за свою. Этому способствовала и одинаковая цветовая гамма национальных флагов. Шведов не забыли и после турнира и даже установили на Трухановом острове памятник пребыванию шведских фанатов в Киеве.

Теперь тысячи скандинавов в желтых футболках высадились в Нижнем Новгороде и обстановка поразительно напоминала киевскую: величественные соборы, широкие реки, огромные мосты, много зелени на противоположенных берегах от главных набережных и мощный марш шведских болельщиков к стадиону мимо коридора местных жителей, снимающих шествие на телефоны.

Евро-2012 по атмосфере был прекрасным турниром, но, пора уже признать, российский мундиаль выглядит намного ярче. Просто потому, что теперь отжигают болельщики из шести континентов всего одного. Нижний Новгород еще ощутит всю пестроту колорита от аргентинцев, неистовства от англичан, веселья от коста-риканцев, а затем и накала страстей от двух матчей плей-офф.

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А пока в Нижнем был, скорее, тот самый первый блин, который комом: мало децибелов на трибунах, не самая впечатляющая по качеству игра и лишь один гол, забитый с пенальти, назначенному благодаря видеоповтору. Первый тур чемпионата мира еще не кончился, а арбитры назначили уже восемь пенальти за 13 матчей. Для сравнения, в Бразилии-2014 восьмой по счету пенальти был назначен в 25-м матче, в ЮАР-2010 – в 35-й игре, в Германии-2006 – в 40-м матче. Эффект VAR в действии.

Нижегородские власти явно сильно перестарались с блокированием улиц: постоянные заборы и решетки и вкупе с излишним обилием полицейских создавали не самый бодрый антураж, а вдобавок город оказался совсем парализованным. Например, в кафе, где я завтракал, посетитель более получаса не мог дождаться приезда такси и сетовал, что теперь неизбежно опоздает в аэропорт на свой самолет.

Канавинский мост, через который идет самый близкий путь от исторического центра Нижнего Новгорода до построенного к мундиалю стадиона, зачем-то закрыли даже для пешеходов. Дошедших до моста людей с билетами на матч полицейские разворачивали обратно – идти более километра до остановки автобуса-шаттла, чтобы на нем проехать через мост и в итоге выйти из шатлла на остановке, от которой до стадиона еще нужно было шагать не менее двадцати минут пешком. На подступах к стадиону заждавшиеся чемпионата волонтеры стояли чуть ли не на каждом шагу и указывали вслух направление к стадиону, когда их никто не спрашивал и когда идти можно было исключительно по прямой, без возможности повернуть не в том направлении. В ответ шведы переглядывались друг с другом и пожимали плечами.

Скромная победа над Южной Кореей 1:0 не вскружила головы шведским болельщикам: она была воспринята как должное, без особенных празднований. В следующие часы после матча шведы на нижегородских улицах выглядели так спокойно и буднично, что по их виду невозможно было вообще догадаться, выиграла их команда или проиграла, и играла ли вообще. Главные битвы у шведов еще впереди: против припертой к стенке Германии и с шокирующе прекрасной сборной Мексики.

Текст: Александр Вишневский

Фото: Instagram Александра Вишневского, Global Look Press

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»