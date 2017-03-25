Список грехов. Почему «Реал» ищет замену Кейлору Навасу

Мадридский «Реал» основательно лихорадит. Команда растеряла комфортное преимущество над «Барселоной» в чемпионате и пала жертвой «Сельты» в четвертьфинале Кубка короля. Но больше других в составе мадридцев лихорадит голкипера Кейлора Наваса. Очередная ошибка костариканца, допущенная в матче против «Бетиса», окончательно убедила руководство «Реала» искать нового голкипера.

Результативная ошибка Наваса в матче с «Бетисом» позволила ему установить антирекорд: костариканец стал первым голкипером «Реала» за 42 года, отправившим мяч в собственные ворота. После игры вратарь сетовал на неудачу, но обещал реабилитироваться: «Знаю, что партнеры по команде доверяют мне. Я пообещал им, что больше не буду ошибаться». Но, похоже, Навас уже допустил свою фатальную ошибку.

Первая весомая порция критики настигла голкипера после январского матча на «Рамон Санчес Писхуан». В концовке игры с «Севильей» он запоздал с выходом из ворот, в результате Серхио Рамос неловко срезал мяч в сетку. А в добавленное время Навас слишком далеко вышел из ворот и не смог отразить дальний удар Стевана Йоветича. Это поражение стало для «сливочных» первым в сезоне и подвело черту под 40-матчевой беспроигрышной серией мадридцев.

Всевидящее око. Зачем в Испании надо внедрить систему видеоповторов

Спустя месяц «Реал» потерпел второе поражение в Примере. На сей раз обидчиком выступила «Валенсия», и снова не обошлось без косяков Наваса. Костариканец комично сыграл в моменте с голом Орельяны, пропустив мяч между ног. Затем он пропустил пять голов в играх с «Вильярреалом» и «Лас-Пальмасом». В первой половине сезона голкипер также допускал результативные ошибки в матчах Лиги чемпионов с «Боруссией» и «Легией».

Кейлор заставляет болельщиков хвататься за сердце практически в каждой игре, раз за разом совершая результативные ошибки. По итогам различных опросов, подавляющее число поклонников «сливочных» считают, что Навас должен покинуть команду по окончании сезона. Такого же мнения придерживается и Флорентино Перес. По неофициальной информации, он лично занимается поисками замены вратарю. А ведь еще месяц назад Перес утверждал, что в клубе все довольны костариканцем.

Сейчас Кейлор далек от той великолепной формы, в которой находился в прошлом сезоне. Он выглядит не безоговорочным основным голкипером топ-клуба, а случайным проходимцем, по ошибке занявшим место в воротах. Об этом недвусмысленно говорит и статистика. В сезоне-2016/17 Навас пропустил больше голов (34), чем сыграл матчей (28). Получается, что в среднем это больше одного мяча за встречу (1,11). Для сравнения: в прошлом сезоне в воротах костариканца побывал 31 мяч в 45 встречах – 0,68 гола в среднем за матч. В нынешнем сезоне у него также заметно снизился показатель непробиваемости: сейчас в гол превращается почти каждый третий удар в створ его ворот, тогда как сезоном ранее голевым становился лишь каждый пятый удар по воротам Кейлора. В чемпионате голкипер совершает чуть менее 2,4 сейва за игру, а за весь сезон в его активе лишь 5 матчей на ноль, один из которых — в клубном чемпионате мира. Поводов для гордости маловато.

В числе главных претендентов на вероятное вакантное место под мадридским солнцем называют Тибо Куртуа, Давида Де Хеа и даже Джанлуиджи Доннарумму. «Слухи о новых голкиперах «Реала» меня только мотивируют. В нашей команде выступают лучшие в мире игроки, и если я играю за «Реал», значит, вхожу в число таких футболистов», — оптимистичен Навас.

«Он настоящий зверь». Как Диего Лопес к 35 годам набрал лучшую форму в карьере

Зинедин Зидан постоянно повторяет слова поддержки в адрес Кейлора и выражает ему полное доверие, но, судя по всему, этот сезон может стать для вратаря последним в «Реале». По слухам, Наваса готов приютить в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Пару лет назад Кейлор едва не оказался в Англии. Тогда он был замешан в нашумевшем комедийном ситкоме, где помимо него и «Реала» главными звездами были «Манчестер Юнайтед», Давид Де Хеа и сломанный факс. На сей раз от переезда в Англию голкипера может не спасти даже неисправная офисная техника.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press