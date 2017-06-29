Сокровища Португалии. Пять самых перспективных трансферов европейских клубов

Из пяти игроков, за чьи трансферы нынешним летом уже заплачены большие деньги, двое выступают за сборную Португалии на Кубке конфедераций. А еще двое представляют Суперлигу этой страны. Отличная реклама португальского футбола. Еженедельник «Футбол» рассказывает о футболистах, которые уже в новом клубном сезоне будут защищать цвета «МанСити», «МЮ», «Милана» и «Баварии».

Бернарду Силва

Возраст: 22 года

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 50 млн евро

Старый клуб: «Монако»

Новый клуб: «Манчестер Сити»

Около 10 млн евро «Монако» отдал за хавбека «Ривер Плейта» Лукаса Окампоса, сделав его самым дорогим игроком в истории Лиги 2. Бернарду Силве понадобилось менее полугода, чтобы усадить местную звезду на лавку и убедить руководство монегасков выкупить свой трансфер, а от аргентинца избавиться.

По манере игры португалец похож на бразильского полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо: удивительный дриблинг, игра на фланге атаки с частым смещением в центр и магия почти в любом действии на поле. Силва обладает великолепным видением поля, впечатляющим пасом и забивает довольно много. Отдельно стоит упомянуть о технике: мяч практически липнет к его ногам, за что одноклубники дали португальцу прозвище Жвачка. Прозвище, по словам самого Бернарду, прилипло.

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Зачем «горожанам» с их впечатляющей группой атаки понадобился такой футболист – пока непонятно. Возможно, он слишком сильно впечатлил Гвардиолу, разбираясь со всем составом «МанСити», словно с детьми, в розыгрыше Лиги чемпионов. А может быть, регулярные унижения «голубой» части Манчестера в исполнении все того же Коутиньо заставили каталонского специалиста обратиться на трансферный рынок в поисках аналога звездному бразильцу. Одно можно сказать точно: Бернарду Силва заслужил переход в большой клуб, и в его лице атака «Манчестер Сити» получила очень серьезного конкурента.

Корентен Толиссо

Возраст: 22 года

Амплуа: полузащитник

Сумма трансфера: 41,5 млн евро

Старый клуб: «Лион»

Новый клуб: «Бавария»

«Бавария» в этом сезоне устроила большую скупку молодежи. Надо же когда-то обновлять состав. В список новичков немецкого гранда ворвался Корентен Толиссо. Воспитанник «Лиона» провел в клубе в общей сложности 10 лет, сейчас же игрок перерос родную команду и готов к новым вызовам.

Стоимость молодого француза выросла за три года в 44 раза. Сейчас по данным transfermarkt Толиссо оценивается в 22 млн евро. Однако это не помешало футболисту побить два рекорда за один трансфер. Его переход стал самым дорогим и в истории «Баварии», и в истории «Лиона». Корентен отличный плеймейкер, преимущественно играющий глубоко на своей половине поля. Стоит отметить его хороший дальний удар, неплохую скорость и умение сражаться на «втором этаже». Единственный очевидный минус игрока — открытая эмоциональность и агрессия. Частые драки с соперниками, грязные танцы перед камерами на стадионе и красные карточки за поведение — часть веселой жизни Корентена.

Приобретение Толиссо — желание Карло Анчелотти. Итальянец рассматривает его в качестве замены завершившему карьеру Хаби Алонсо. Француз уже находился одной ногой в «Ювентусе», когда «Бавария» 7 июня вступила в гонку за игрока «Лиона». Корентен сразу принял решение в пользу немецкого клуба, об Италии уже не стоило и говорить. Спустя день в сети появилась фотография маленького Толиссо в форме «Баварии». Полузащитник осуществил свою детскую мечту.

Эдерсон

Возраст: 23 года

Амплуа: вратарь

Сумма трансфера: 40 млн евро

Старый клуб: «Бенфика»

Новый клуб: «Манчестер Сити»

С Эдерсоном приключилась самая что ни на есть обычная «португальская история». Всего полтора года назад молодой игрок появился в основном составе, с ходу заявил о себе на всю страну, потеснив гораздо более именитых игроков, и отправился в европейский топ-клуб за огромную сумму. Вратарь, по сей день не сыгравший ни одного матча за сборную Бразилии, усадил на лавку Жулио Сезара, пропустил всего 12 мячей в 27 играх и привлек внимание «Манчестер Сити», отвалившего за него чек с семью нолями.

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Эдерсон надежен на «ленточке», великолепен на выходах, спокоен и, что называется, не пожарит. Весьма вероятно, что именно подобного голкипера недоставало «Сити» для завоевания чемпионского титула в минувшем розыгрыше АПЛ.

Хосеп Гвардиола, возглавивший «Манчестер Сити» прошлым летом, сразу обозначил необходимость покупки нового вратаря. Выбор каталонца пал на Клаудио Браво, однако чилиец не смог оправдать ожиданий и стал одним из самых критикуемых футболистов «горожан» в минувшем сезоне. Острая нужда в новом голкипере привела к тому, что «Сити» едва не побил трансферный вратарский рекорд, выложив за 23-летнего Эдерсона целых 40 млн евро. Нет сомнений, что именно бразилец станет первым номером на старте нового сезона, а ведь именно удачная игра в топ-клубе в одной из лучших лиг мира может стать трамплином для попадания в сборную Бразилии накануне ЧМ-2018.

Андре Силва

Возраст: 21 год

Амплуа: нападающий

Сумма трансфера: 38 млн евро

Старый клуб: «Порту»

Новый клуб: «Милан»

«Когда я завершу карьеру, то оставлю сборную Португалии в надежных руках, так как у нее уже есть большой нападающий. Это Андре Силва». Криштиану Роналду просто так подобными фразами не бросается. Молодой форвард стал лучшим бомбардиром «Порту» в минувшем сезоне, а в играх за национальную команду Португалии и вовсе демонстрирует впечатляющий результат: 6 матчей – 6 голов.

Силва идеально действует при выборе позиции в чужой штрафной, выходит победителем из множества верховых единоборств, хорош в обводке, и, что самое главное, его игра не только эффектная, но еще и эффективная. Такой талант не мог не привлечь внимания европейских топ-клубов. И боссы «Порту» прописали в контракте игрока сумму отступных в 60 млн евро. Однако в очередной раз присосаться к денежным мешкам из Европы у «драконов» не вышло: клуб неожиданно ушел в минус и получил проблемы с УЕФА в связи с финансовым фейр-плей. Португальцам пришлось расстаться со своей новой звездой, так и не выручив за него тех денег, которые могли бы.

Не только Криштиану верит в Андре Силву: легендарный Деку, глядя на девятый номер сборной Португалии, проводит параллели с Фернандо Торресом в его лучшие годы. Ну, а агент Силвы Жорже Мендеш уверенно заявляет, что в ближайшее время тот станет лучшим игроком Италии Серии А. Оправдаются ли выданные нападающему авансы, неизвестно, однако можно с уверенностью заявить, что в ближайшие годы Андре Силва станет одним из главных лиц нового «Милана».

Виктор Линделеф

Возраст: 22 года

Амплуа: защитник

Сумма трансфера: 35 млн евро

Старый клуб: «Бенфика»

Новый клуб: «Манчестер Юнайтед»

Полтора года назад о Викторе Линделефе знали лишь ярые фанаты «Бенфики». Молодой футболист неожиданно оказался в основном составе «орлов», но с первого же матча принялся доказывать, что в старте выходит неслучайно. Человек-лед, как его прозвали лиссабонские поклонники, поразил публику несвойственным для молодых лет хладнокровием, дисциплинированностью, универсальностью, великолепным чтением игры и потрясающей для центрального защитника техникой.

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«Виктор – очень талантливый молодой футболист, у которого прекрасное будущее в «Юнайтед» – так отреагировал на приобретение шведского вундеркинда Жозе Моуринью. Это и неудивительно, ведь он пытался приобрести Виктора еще в январе, а если верить португальским СМИ, то до подписи Линделефа под контрактом с «Юнайтед» «красные дьяволы» получили целых шесть отказов.

Настойчивость «Юнайтед» в борьбе за подписание Виктора сейчас не кажется такой неуместной. Крис Смоллинг не может вернуться на тот уровень, который показывал при Луи ван Гале, Фила Джонса преследует череда травм, а Дэйли Блинд совсем не подходит на позицию центрального защитника в топ-клубе на длительный срок. Представляется, что именно Линделеф начнет грядущий сезон в основном составе в паре с Эриком Байи, и эта молодая связка кажется весьма перспективной.

Текст: Лидия Дидык, Вадим Павлов

Фото: Global Look Press